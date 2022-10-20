https://ria.ru/20221020/novikombank-1825273221.html

Чистая прибыль Новикомбанка за 9 месяцев превысила 15 миллиардов рублей

Чистая прибыль Новикомбанка за 9 месяцев превысила 15 миллиардов рублей - РИА Новости, 20.10.2022

Чистая прибыль Новикомбанка за 9 месяцев превысила 15 миллиардов рублей

Чистая прибыль Новикомбанка по итогам 9 месяцев текущего года превысила 15 миллиардов рублей, что больше показателя за весь 2021 год, сообщила в интервью... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T09:05

2022-10-20T09:05

2022-10-20T09:05

новости компаний - экономика

новикомбанк

россия

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Чистая прибыль Новикомбанка по итогам 9 месяцев текущего года превысила 15 миллиардов рублей, что больше показателя за весь 2021 год, сообщила в интервью "Коммерсанту" в четверг председатель правления банка Елена Георгиева.Она добавила, что главным фактором, позволившим увеличить прибыль в сложных условиях, стал бизнес-профиль банка, а именно его специализация на корпоративном кредитовании ключевых высокотехнологичных предприятий.По словам Георгиевой, в третьем квартале на фоне активизации предприятий банк выдал около 150 миллиардов рублей кредитов промышленности.Также глава Новикомбанка отметила, что акционер (государственная корпорация Ростех) ставит перед банком "совершенно амбициозные цели"."Естественно, вся наша бизнес-модель направлена на поддержание ключевых отраслей экономики, и, более того, нам это нравится. Мы гордимся тем, что вовлечены в такие важные проекты государственного масштаба. Именно в этом мы видим свою миссию", - заключила Георгиева.

https://ria.ru/20221013/novikombank-1823604564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости компаний - экономика, новикомбанк, россия