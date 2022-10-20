https://ria.ru/20221020/novikombank-1825273221.html
Чистая прибыль Новикомбанка за 9 месяцев превысила 15 миллиардов рублей
Чистая прибыль Новикомбанка за 9 месяцев превысила 15 миллиардов рублей - РИА Новости, 20.10.2022
Чистая прибыль Новикомбанка за 9 месяцев превысила 15 миллиардов рублей
Чистая прибыль Новикомбанка по итогам 9 месяцев текущего года превысила 15 миллиардов рублей, что больше показателя за весь 2021 год, сообщила в интервью... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T09:05
2022-10-20T09:05
2022-10-20T09:05
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Чистая прибыль Новикомбанка по итогам 9 месяцев текущего года превысила 15 миллиардов рублей, что больше показателя за весь 2021 год, сообщила в интервью "Коммерсанту" в четверг председатель правления банка Елена Георгиева.Она добавила, что главным фактором, позволившим увеличить прибыль в сложных условиях, стал бизнес-профиль банка, а именно его специализация на корпоративном кредитовании ключевых высокотехнологичных предприятий.По словам Георгиевой, в третьем квартале на фоне активизации предприятий банк выдал около 150 миллиардов рублей кредитов промышленности.Также глава Новикомбанка отметила, что акционер (государственная корпорация Ростех) ставит перед банком "совершенно амбициозные цели"."Естественно, вся наша бизнес-модель направлена на поддержание ключевых отраслей экономики, и, более того, нам это нравится. Мы гордимся тем, что вовлечены в такие важные проекты государственного масштаба. Именно в этом мы видим свою миссию", - заключила Георгиева.
https://ria.ru/20221013/novikombank-1823604564.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости компаний - экономика, новикомбанк, россия
Новости компаний - Экономика, Новикомбанк, Россия
Чистая прибыль Новикомбанка за 9 месяцев превысила 15 миллиардов рублей
Чистая прибыль Новикомбанка за девять месяцев превысила 15 миллиардов рублей
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.
Чистая прибыль Новикомбанка по итогам 9 месяцев текущего года превысила 15 миллиардов рублей, что больше показателя за весь 2021 год, сообщила в интервью "Коммерсанту
" в четверг председатель правления банка Елена Георгиева.
"Хочу подчеркнуть, что это не бумажный результат, а реальный доход без всяких послаблений. Размер капитала достиг почти 80 миллиардов рублей, его рентабельность превысила – 27%. Таким образом, несмотря на все ограничения, нам удается сохранять положительную динамику по ключевым показателям деятельности", - сказала руководитель банка.
Она добавила, что главным фактором, позволившим увеличить прибыль в сложных условиях, стал бизнес-профиль банка, а именно его специализация на корпоративном кредитовании ключевых высокотехнологичных предприятий.
По словам Георгиевой, в третьем квартале на фоне активизации предприятий банк выдал около 150 миллиардов рублей кредитов промышленности.
"По итогам года мы ожидаем, что наш кредитный портфель увеличится на 15%. Отдельно отмечу, что в рамках значимых отраслевых мероприятий в 2022 году банк заключил соглашений на сумму порядка 250 миллиардов. Предоставление в их рамках финансирования и сопровождение контрактов и есть дальнейшие точки роста портфеля", - пояснила Георгиева в интервью "Коммерсанту".
Также глава Новикомбанка отметила, что акционер (государственная корпорация Ростех) ставит перед банком "совершенно амбициозные цели".
"Естественно, вся наша бизнес-модель направлена на поддержание ключевых отраслей экономики, и, более того, нам это нравится. Мы гордимся тем, что вовлечены в такие важные проекты государственного масштаба. Именно в этом мы видим свою миссию", - заключила Георгиева.