https://ria.ru/20221020/nikishina-1825372482.html
Никишина: около 200 стран мира продолжают покупать продукцию из России
Никишина: около 200 стран мира продолжают покупать продукцию из России - РИА Новости, 20.10.2022
Никишина: около 200 стран мира продолжают покупать продукцию из России
Целые сектора экономики всего за полгода смогли переориентироваться на новые рынки, несмотря ни на что, покупатели российской продукции – это по-прежнему около... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:21
2022-10-20T14:21
2022-10-20T14:30
российский экспортный центр (рэц)
россия
вероника никишина
экономика
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Целые сектора экономики всего за полгода смогли переориентироваться на новые рынки, несмотря ни на что, покупатели российской продукции – это по-прежнему около 200 стран мира, заявила на пленарной сессии "Экономика перемен. Создавая новую географию экспорта" на международном экспортном форуме "Сделано в России" генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, руппа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Если говорить о нашей сфере, о несырьевом неэнергетическом экспорте, то порядка 40% его традиционно приходилось на недружественные страны, в первую очередь – на Евросоюз. Процесс переориентации уже запущен, и доля наших несырьевых поставок в дружественные страны возросла с 60% до 65%. Чтобы переориентировать поставки мы выстраиваем товаропроводящую сеть, формируем конкурентное предложение и эффективную систему транзакций с новыми странами. Поэтому, несмотря ни на что, покупатели нашей продукции – это по-прежнему около 200 стран мира", - сказала Никишина.По ее словам, сейчас происходит два процесса: с одной стороны, сокращаются поставки продукции, которая оказалась под санкциями, с другой - растет экспорт российских товаров в дружественные страны.Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный РЭЦ, проходит в этом году уже в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждения победителей конкурса "Экспортер года". В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения.
https://ria.ru/20221020/vystavka-1825353449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, вероника никишина, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Вероника Никишина, Экономика
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Целые сектора экономики всего за полгода смогли переориентироваться на новые рынки, несмотря ни на что, покупатели российской продукции – это по-прежнему около 200 стран мира, заявила на пленарной сессии "Экономика перемен. Создавая новую географию экспорта" на международном экспортном форуме "Сделано в России" генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, руппа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Если говорить о нашей сфере, о несырьевом неэнергетическом экспорте, то порядка 40% его традиционно приходилось на недружественные страны, в первую очередь – на Евросоюз. Процесс переориентации уже запущен, и доля наших несырьевых поставок в дружественные страны возросла с 60% до 65%. Чтобы переориентировать поставки мы выстраиваем товаропроводящую сеть, формируем конкурентное предложение и эффективную систему транзакций с новыми странами. Поэтому, несмотря ни на что, покупатели нашей продукции – это по-прежнему около 200 стран мира", - сказала Никишина
.
По ее словам, сейчас происходит два процесса: с одной стороны, сокращаются поставки продукции, которая оказалась под санкциями, с другой - растет экспорт российских товаров в дружественные страны.
Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный РЭЦ, проходит в этом году уже в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждения победителей конкурса "Экспортер года". В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения.