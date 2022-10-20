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Никишина: около 200 стран мира продолжают покупать продукцию из России - РИА Новости, 20.10.2022
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Никишина: около 200 стран мира продолжают покупать продукцию из России
Никишина: около 200 стран мира продолжают покупать продукцию из России - РИА Новости, 20.10.2022
Никишина: около 200 стран мира продолжают покупать продукцию из России
Целые сектора экономики всего за полгода смогли переориентироваться на новые рынки, несмотря ни на что, покупатели российской продукции – это по-прежнему около... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:21
2022-10-20T14:30
российский экспортный центр (рэц)
россия
вероника никишина
экономика
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Целые сектора экономики всего за полгода смогли переориентироваться на новые рынки, несмотря ни на что, покупатели российской продукции – это по-прежнему около 200 стран мира, заявила на пленарной сессии "Экономика перемен. Создавая новую географию экспорта" на международном экспортном форуме "Сделано в России" генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, руппа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Если говорить о нашей сфере, о несырьевом неэнергетическом экспорте, то порядка 40% его традиционно приходилось на недружественные страны, в первую очередь – на Евросоюз. Процесс переориентации уже запущен, и доля наших несырьевых поставок в дружественные страны возросла с 60% до 65%. Чтобы переориентировать поставки мы выстраиваем товаропроводящую сеть, формируем конкурентное предложение и эффективную систему транзакций с новыми странами. Поэтому, несмотря ни на что, покупатели нашей продукции – это по-прежнему около 200 стран мира", - сказала Никишина.По ее словам, сейчас происходит два процесса: с одной стороны, сокращаются поставки продукции, которая оказалась под санкциями, с другой - растет экспорт российских товаров в дружественные страны.Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный РЭЦ, проходит в этом году уже в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждения победителей конкурса "Экспортер года". В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения.
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российский экспортный центр (рэц), россия, вероника никишина, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Вероника Никишина, Экономика
14:21 20.10.2022 (обновлено: 14:30 20.10.2022)
 

Никишина: около 200 стран мира продолжают покупать продукцию из России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на пленарном заседании "Экономика перемен
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на пленарном заседании Экономика перемен - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Целые сектора экономики всего за полгода смогли переориентироваться на новые рынки, несмотря ни на что, покупатели российской продукции – это по-прежнему около 200 стран мира, заявила на пленарной сессии "Экономика перемен. Создавая новую географию экспорта" на международном экспортном форуме "Сделано в России" генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, руппа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Если говорить о нашей сфере, о несырьевом неэнергетическом экспорте, то порядка 40% его традиционно приходилось на недружественные страны, в первую очередь – на Евросоюз. Процесс переориентации уже запущен, и доля наших несырьевых поставок в дружественные страны возросла с 60% до 65%. Чтобы переориентировать поставки мы выстраиваем товаропроводящую сеть, формируем конкурентное предложение и эффективную систему транзакций с новыми странами. Поэтому, несмотря ни на что, покупатели нашей продукции – это по-прежнему около 200 стран мира", - сказала Никишина.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин (справа) осматривает выставку международного экспортного форума Сделано в России - 2022 - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 13:33
РЭЦ: выставка Made in Russia и 100 передовых технологий открылась в Москве
По ее словам, сейчас происходит два процесса: с одной стороны, сокращаются поставки продукции, которая оказалась под санкциями, с другой - растет экспорт российских товаров в дружественные страны.
Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный РЭЦ, проходит в этом году уже в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждения победителей конкурса "Экспортер года". В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияВероника НикишинаЭкономика
 
 
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