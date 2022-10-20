https://ria.ru/20221020/nikishina-1825372482.html

Никишина: около 200 стран мира продолжают покупать продукцию из России

Никишина: около 200 стран мира продолжают покупать продукцию из России - РИА Новости, 20.10.2022

Никишина: около 200 стран мира продолжают покупать продукцию из России

Целые сектора экономики всего за полгода смогли переориентироваться на новые рынки, несмотря ни на что, покупатели российской продукции – это по-прежнему около... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T14:21

2022-10-20T14:21

2022-10-20T14:30

российский экспортный центр (рэц)

россия

вероника никишина

экономика

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Целые сектора экономики всего за полгода смогли переориентироваться на новые рынки, несмотря ни на что, покупатели российской продукции – это по-прежнему около 200 стран мира, заявила на пленарной сессии "Экономика перемен. Создавая новую географию экспорта" на международном экспортном форуме "Сделано в России" генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, руппа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Если говорить о нашей сфере, о несырьевом неэнергетическом экспорте, то порядка 40% его традиционно приходилось на недружественные страны, в первую очередь – на Евросоюз. Процесс переориентации уже запущен, и доля наших несырьевых поставок в дружественные страны возросла с 60% до 65%. Чтобы переориентировать поставки мы выстраиваем товаропроводящую сеть, формируем конкурентное предложение и эффективную систему транзакций с новыми странами. Поэтому, несмотря ни на что, покупатели нашей продукции – это по-прежнему около 200 стран мира", - сказала Никишина.По ее словам, сейчас происходит два процесса: с одной стороны, сокращаются поставки продукции, которая оказалась под санкциями, с другой - растет экспорт российских товаров в дружественные страны.Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный РЭЦ, проходит в этом году уже в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждения победителей конкурса "Экспортер года". В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения.

https://ria.ru/20221020/vystavka-1825353449.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, вероника никишина, экономика