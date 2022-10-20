https://ria.ru/20221020/natsvalyuty-1825308554.html

Мишустин призвал обеспечить переход на оплату в нацвалютах с партнерами

Мишустин призвал обеспечить переход на оплату в нацвалютах с партнерами - РИА Новости, 20.10.2022

Мишустин призвал обеспечить переход на оплату в нацвалютах с партнерами

Переформатирование рынков сбыта требует обеспечения перехода на оплату в нацвалютах, РФ ускоряет перенастройку механизма взаиморасчетов с партнерами, заявил... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T11:30

2022-10-20T11:30

2022-10-20T12:11

россия

михаил мишустин

экономика

валюта

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Переформатирование рынков сбыта требует обеспечения перехода на оплату в нацвалютах, РФ ускоряет перенастройку механизма взаиморасчетов с партнерами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В этой связи, отметил он, "важно обеспечить переход на оплату в национальных валютах"."В связи с этим мы ускоряем перенастройку механизма взаиморасчетов с нашими партнерами. В том числе подключение к альтернативным платежным системам, а также создание перспективных высокотехнологичных форм расчетов", - сообщил Мишустин.По его словам, сейчас "в реальном времени создается новая география торгово-экономического сотрудничества нашей страны".

https://ria.ru/20221020/torgovlya-1825310765.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, михаил мишустин, экономика, валюта