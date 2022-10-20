Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал обеспечить переход на оплату в нацвалютах с партнерами - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221020/natsvalyuty-1825308554.html
Мишустин призвал обеспечить переход на оплату в нацвалютах с партнерами
Мишустин призвал обеспечить переход на оплату в нацвалютах с партнерами - РИА Новости, 20.10.2022
Мишустин призвал обеспечить переход на оплату в нацвалютах с партнерами
Переформатирование рынков сбыта требует обеспечения перехода на оплату в нацвалютах, РФ ускоряет перенастройку механизма взаиморасчетов с партнерами, заявил... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:30
2022-10-20T12:11
россия
михаил мишустин
экономика
валюта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825321626_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_1c5ee66a5d8244b9ee19727848438701.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Переформатирование рынков сбыта требует обеспечения перехода на оплату в нацвалютах, РФ ускоряет перенастройку механизма взаиморасчетов с партнерами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В этой связи, отметил он, "важно обеспечить переход на оплату в национальных валютах"."В связи с этим мы ускоряем перенастройку механизма взаиморасчетов с нашими партнерами. В том числе подключение к альтернативным платежным системам, а также создание перспективных высокотехнологичных форм расчетов", - сообщил Мишустин.По его словам, сейчас "в реальном времени создается новая география торгово-экономического сотрудничества нашей страны".
https://ria.ru/20221020/torgovlya-1825310765.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825321626_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_c008ba6037809f3939c9641b663f3708.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, экономика, валюта
Россия, Михаил Мишустин, Экономика, Валюта
11:30 20.10.2022 (обновлено: 12:11 20.10.2022)
 
Мишустин призвал обеспечить переход на оплату в нацвалютах с партнерами

Мишустин заявил, что важно обеспечить переход на оплату в нацвалютах с партнерами

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума "Сделано в России – 2022"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума Сделано в России – 2022 - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума "Сделано в России – 2022"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Переформатирование рынков сбыта требует обеспечения перехода на оплату в нацвалютах, РФ ускоряет перенастройку механизма взаиморасчетов с партнерами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Переформатирование рынков сбыта – процесс не быстрый и трудозатратный, он требует большой подготовки, включая и выстраивание новой финансовой архитектуры", - сказал Мишустин на форуме "Сделано в России".
В этой связи, отметил он, "важно обеспечить переход на оплату в национальных валютах".
"В связи с этим мы ускоряем перенастройку механизма взаиморасчетов с нашими партнерами. В том числе подключение к альтернативным платежным системам, а также создание перспективных высокотехнологичных форм расчетов", - сообщил Мишустин.
По его словам, сейчас "в реальном времени создается новая география торгово-экономического сотрудничества нашей страны".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума Сделано в России – 2022 - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
11:40
Мишустин рассказал о ситуации в торговле с другими странами
 
РоссияМихаил МишустинЭкономикаВалюта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала