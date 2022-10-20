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Мишустин призвал обеспечить переход на оплату в нацвалютах с партнерами
Мишустин призвал обеспечить переход на оплату в нацвалютах с партнерами - РИА Новости, 20.10.2022
Мишустин призвал обеспечить переход на оплату в нацвалютах с партнерами
Переформатирование рынков сбыта требует обеспечения перехода на оплату в нацвалютах, РФ ускоряет перенастройку механизма взаиморасчетов с партнерами, заявил... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:30
2022-10-20T11:30
2022-10-20T12:11
россия
михаил мишустин
экономика
валюта
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Переформатирование рынков сбыта требует обеспечения перехода на оплату в нацвалютах, РФ ускоряет перенастройку механизма взаиморасчетов с партнерами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В этой связи, отметил он, "важно обеспечить переход на оплату в национальных валютах"."В связи с этим мы ускоряем перенастройку механизма взаиморасчетов с нашими партнерами. В том числе подключение к альтернативным платежным системам, а также создание перспективных высокотехнологичных форм расчетов", - сообщил Мишустин.По его словам, сейчас "в реальном времени создается новая география торгово-экономического сотрудничества нашей страны".
https://ria.ru/20221020/torgovlya-1825310765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, экономика, валюта
Россия, Михаил Мишустин, Экономика, Валюта
11:30 20.10.2022 (обновлено: 12:11 20.10.2022)
Мишустин призвал обеспечить переход на оплату в нацвалютах с партнерами
Мишустин заявил, что важно обеспечить переход на оплату в нацвалютах с партнерами
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Переформатирование рынков сбыта требует обеспечения перехода на оплату в нацвалютах, РФ ускоряет перенастройку механизма взаиморасчетов с партнерами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Переформатирование рынков сбыта – процесс не быстрый и трудозатратный, он требует большой подготовки, включая и выстраивание новой финансовой архитектуры", - сказал Мишустин на форуме "Сделано в России".
В этой связи, отметил он, "важно обеспечить переход на оплату в национальных валютах".
"В связи с этим мы ускоряем перенастройку механизма взаиморасчетов с нашими партнерами. В том числе подключение к альтернативным платежным системам, а также создание перспективных высокотехнологичных форм расчетов", - сообщил Мишустин.
По его словам, сейчас "в реальном времени создается новая география торгово-экономического сотрудничества нашей страны".