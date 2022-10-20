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В МИД заявили, что деэскалация по-прежнему не в приоритете у НАТО - РИА Новости, 20.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221020/nato-1825327989.html
В МИД заявили, что деэскалация по-прежнему не в приоритете у НАТО
В МИД заявили, что деэскалация по-прежнему не в приоритете у НАТО - РИА Новости, 20.10.2022
В МИД заявили, что деэскалация по-прежнему не в приоритете у НАТО
Учения НАТО по ядерному сдерживанию не добавляют стабильности в Европе, деэскалация у НАТО по-прежнему не в приоритете, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:25
2022-10-20T12:39
специальная военная операция на украине
европа
россия
цены на нефть
нато
мария захарова
владимир путин
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Учения НАТО по ядерному сдерживанию не добавляют стабильности в Европе, деэскалация у НАТО по-прежнему не в приоритете, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Дополнительную напряженность в этих условиях вносят стартовавшие 17 октября учения НАТО по ядерному сдерживанию... Большинство участвующих в этих учениях стран обладают неядерным статусом. США в нарушение основополагающих принципов Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) уже давно приобщают эти неядерные страны к использованию ядерного оружия", - заявила Захарова."Стабильности текущей обстановке на европейском континенте такие маневры точно не добавляют... Деэскалация и задача укрепления безопасности в Европе по-прежнему у натовцев не в приоритете", - добавила она.НАТО в понедельник начала плановые учения по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" (Steadfast Noon) с участием 14 стран, включая США, и до 60 военных самолетов. Маневры западных союзников продлятся до 30 октября. Согласно заявлению альянса, учения пройдут "над северо-западом Европы" - в воздушном пространстве Бельгии и Британии, а также над Северным морем. Боевое оружие в учениях задействовано не будет.Президент РФ Владимир Путин в сентябрьском обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" РФ в случае применения ядерного оружия на Украине.В утвержденном указом президента РФ документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
https://ria.ru/20221015/zapad-1824188746.html
https://ria.ru/20221018/peregovory-1824712216.html
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европа, россия, цены на нефть, нато, мария захарова, владимир путин, сша, евросоюз, жозеп боррель
Специальная военная операция на Украине, Европа, Россия, Цены на нефть, НАТО, Мария Захарова, Владимир Путин, США, Евросоюз, Жозеп Боррель
12:25 20.10.2022 (обновлено: 12:39 20.10.2022)
 
В МИД заявили, что деэскалация по-прежнему не в приоритете у НАТО

Захарова: учения НАТО по ядерному сдерживанию не добавляют стабильности в Европе

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО
Флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Учения НАТО по ядерному сдерживанию не добавляют стабильности в Европе, деэскалация у НАТО по-прежнему не в приоритете, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Дополнительную напряженность в этих условиях вносят стартовавшие 17 октября учения НАТО по ядерному сдерживанию... Большинство участвующих в этих учениях стран обладают неядерным статусом. США в нарушение основополагающих принципов Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) уже давно приобщают эти неядерные страны к использованию ядерного оружия", - заявила Захарова.
Украинские новобранцы во время курса боевой подготовки с британскими военными на юге Англии - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
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В ожидании поражения: Западу еще не поздно отказаться от потерянного
"Стабильности текущей обстановке на европейском континенте такие маневры точно не добавляют... Деэскалация и задача укрепления безопасности в Европе по-прежнему у натовцев не в приоритете", - добавила она.
НАТО в понедельник начала плановые учения по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" (Steadfast Noon) с участием 14 стран, включая США, и до 60 военных самолетов. Маневры западных союзников продлятся до 30 октября. Согласно заявлению альянса, учения пройдут "над северо-западом Европы" - в воздушном пространстве Бельгии и Британии, а также над Северным морем. Боевое оружие в учениях задействовано не будет.
Флаг с символикой Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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Европа дозревает до переговоров. Америке это еще предстоит
Президент РФ Владимир Путин в сентябрьском обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" РФ в случае применения ядерного оружия на Украине.
В утвержденном указом президента РФ документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
11:17
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Специальная военная операция на УкраинеЕвропаРоссияЦены на нефтьНАТОМария ЗахароваВладимир ПутинСШАЕвросоюзЖозеп Боррель
 
 
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