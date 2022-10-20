12:25 20.10.2022 (обновлено: 12:39 20.10.2022)
В МИД заявили, что деэскалация по-прежнему не в приоритете у НАТО
Захарова: учения НАТО по ядерному сдерживанию не добавляют стабильности в Европе
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Учения НАТО по ядерному сдерживанию не добавляют стабильности в Европе, деэскалация у НАТО по-прежнему не в приоритете, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Дополнительную напряженность в этих условиях вносят стартовавшие 17 октября учения НАТО по ядерному сдерживанию... Большинство участвующих в этих учениях стран обладают неядерным статусом. США в нарушение основополагающих принципов Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) уже давно приобщают эти неядерные страны к использованию ядерного оружия", - заявила Захарова.
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"Стабильности текущей обстановке на европейском континенте такие маневры точно не добавляют... Деэскалация и задача укрепления безопасности в Европе по-прежнему у натовцев не в приоритете", - добавила она.
НАТО в понедельник начала плановые учения по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" (Steadfast Noon) с участием 14 стран, включая США, и до 60 военных самолетов. Маневры западных союзников продлятся до 30 октября. Согласно заявлению альянса, учения пройдут "над северо-западом Европы" - в воздушном пространстве Бельгии и Британии, а также над Северным морем. Боевое оружие в учениях задействовано не будет.
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Президент РФ Владимир Путин в сентябрьском обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" РФ в случае применения ядерного оружия на Украине.
В утвержденном указом президента РФ документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".