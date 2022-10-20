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В России разработали технологию бесперебойной связи с космонавтами

В России разработали технологию бесперебойной связи с космонавтами - РИА Новости, 20.10.2022

В России разработали технологию бесперебойной связи с космонавтами

Впервые установить бесперебойную связь с космическими кораблями на всех этапах полета станет возможно с помощью новых сигнальных конструкций, благодаря чему... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T03:00

2022-10-20T03:00

2022-10-20T11:21

наука

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университетская наука

космос - риа наука

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московский технический университет связи и информатики (мтуси)

москва

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Впервые установить бесперебойную связь с космическими кораблями на всех этапах полета станет возможно с помощью новых сигнальных конструкций, благодаря чему безопасность полетов возрастет, считают авторы разработки из МТУСИ. Результаты исследований опубликованы в журнале "Радиотехника и электроника".Постоянную радиосвязь с экипажем космического корабля на сегодняшний день не может гарантировать ни одна из известных технологий, рассказали в Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ).Основная проблема заключается в потере связи с космонавтами во время так называемой радиоблокировки. Коммуникационная система дает сбой и стабилизируется около десяти минут, радиоволны не могут пройти сквозь слой плазмы, образующийся вокруг судна при вхождении в атмосферу Земли.Российские ученые предложили использовать на поверхности антенны диэлектрическое (не проводящее электричества) покрытие с рассчитанными заранее параметрами, то есть метаматериалы. Они способствуют образованию резонатора для эффективного прохождения радиосигналов с выбранными для связи частотами.Эта конструкция, по словам специалистов, позволяет преодолевать радиоблокировку и выстраивать более стабильную связь на протяжении полета. Ученые уже изучили импульсную характеристику и коэффициент прохождения сигнала через плазму с учетом синтезированного ими покрытия.Ученый добавил, что в случае внедрения разработки в промышленность безопасность космических путешествий возрастет, так как риски помех при отслеживании объектов на разных дистанциях снизятся.По сравнению с аналогичными системами за рубежом отечественная разработка имеет ряд преимуществ, утверждают в вузе. Большинство приборов для обеспечения устойчивой связи утяжеляют аппарат либо требуют дополнительных источников энергии. В то же время российская технология не нуждается в энергоресурсе и не является балластом.Состав покрытия способствует прохождению радиоволн через плазму за счет свойств используемых метаматериалов и применения методов оптико-квантовомеханической аналогии."Есть аналогия между оптикой и квантовой механикой. Квантовомеханические частицы (мельчайшие. — Прим. ред.) могут туннелировать через потенциальный барьер. Таким же образом и фотоны, из которых состоит радиоволна, способны проходить через препятствия. Это возможно благодаря специальным композитам, которые мы подобрали для получения такого эффекта", — продолжил Терешонок.Он уточнил, что исследования разработки сначала проходили в специальной компьютерной программе, а потом — в лабораторной установке, которая воспроизводила условия перехода космического аппарата из свободного пространства в атмосферу. Все компоненты покрытия отечественные, и на данный момент технология может быть фактически испытана в космическом пространстве.В ближайшем будущем коллектив МТУСИ планирует развивать технологии космической связи с использованием плазменных образований и квантовых резонаторов, дополнили в пресс-службе вуза. Исследования проводятся совместно со специалистами из МГУ имени М. В. Ломоносова и РТУ.

https://ria.ru/20220629/mtusi-1798691630.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, космос - риа наука, россия, земля, московский технический университет связи и информатики (мтуси), москва