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Городские службы Москвы вдвое чаще проводят прометание дорог - РИА Новости, 21.10.2022
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Городские службы Москвы вдвое чаще проводят прометание дорог
Городские службы Москвы вдвое чаще проводят прометание дорог - РИА Новости, 21.10.2022
Городские службы Москвы вдвое чаще проводят прометание дорог
Количество ежедневных прометаний улично-дорожной сети Москвы увеличено с двух до четырех раз в день, это необходимо для обеспечения безопасности дорожного... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-20T09:15
2022-10-21T15:16
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Количество ежедневных прометаний улично-дорожной сети Москвы увеличено с двух до четырех раз в день, это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Количество ежедневных прометаний улично-дорожной сети Москвы увеличено с двух до четырех раз в день. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения: мокрая опавшая листва на проезжей части столь же опасна, как и обледенение дороги. Она значительно снижает коэффициент сцепления автомобильных колес с дорожным покрытием", - говорится в сообщении.Кроме того, опавшие листья в дождеприемных решетках могут стать причиной локальных скоплений воды во время дождей. Уточняется, что в уборке дорог задействовано максимальное количество вакуумной подметально-уборочной и тротуароуборочной техники. Она удаляет опавшую листву с проезжей части, тротуаров и из лотковой зоны, под особым контролем – участки с дождеприемными решетками.Отмечается, что подметально-уборочная техника оборудована двумя круглыми лотковыми щетками и высокопроизводительной турбиной. Под мощным давлением листва и сор с проезжей части и лотковой зоны всасываются в резервуар и перемещаются в бункер. После окончания цикла работ их транспортируют к месту утилизации."Просим автомобилистов с понимаем отнестись к работе городских служб и не препятствовать прохождению техники", - добавили в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы, деревья
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Деревья
09:15 20.10.2022 (обновлено: 15:16 21.10.2022)
 

Городские службы Москвы вдвое чаще проводят прометание дорог

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЖенщина с коляской во время прогулки в парке "Красная Пресня" в Москве
Женщина с коляской во время прогулки в парке Красная Пресня в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Женщина с коляской во время прогулки в парке "Красная Пресня" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Количество ежедневных прометаний улично-дорожной сети Москвы увеличено с двух до четырех раз в день, это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Количество ежедневных прометаний улично-дорожной сети Москвы увеличено с двух до четырех раз в день. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения: мокрая опавшая листва на проезжей части столь же опасна, как и обледенение дороги. Она значительно снижает коэффициент сцепления автомобильных колес с дорожным покрытием", - говорится в сообщении.
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Кроме того, опавшие листья в дождеприемных решетках могут стать причиной локальных скоплений воды во время дождей. Уточняется, что в уборке дорог задействовано максимальное количество вакуумной подметально-уборочной и тротуароуборочной техники. Она удаляет опавшую листву с проезжей части, тротуаров и из лотковой зоны, под особым контролем – участки с дождеприемными решетками.
Отмечается, что подметально-уборочная техника оборудована двумя круглыми лотковыми щетками и высокопроизводительной турбиной. Под мощным давлением листва и сор с проезжей части и лотковой зоны всасываются в резервуар и перемещаются в бункер. После окончания цикла работ их транспортируют к месту утилизации.
"Просим автомобилистов с понимаем отнестись к работе городских служб и не препятствовать прохождению техники", - добавили в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыДеревья
 
 
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