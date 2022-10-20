https://ria.ru/20221020/moskva-1825693336.html

Городские службы Москвы вдвое чаще проводят прометание дорог

Городские службы Москвы вдвое чаще проводят прометание дорог - РИА Новости, 21.10.2022

Городские службы Москвы вдвое чаще проводят прометание дорог

Количество ежедневных прометаний улично-дорожной сети Москвы увеличено с двух до четырех раз в день, это необходимо для обеспечения безопасности дорожного... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-20T09:15

2022-10-20T09:15

2022-10-21T15:16

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Количество ежедневных прометаний улично-дорожной сети Москвы увеличено с двух до четырех раз в день, это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Количество ежедневных прометаний улично-дорожной сети Москвы увеличено с двух до четырех раз в день. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения: мокрая опавшая листва на проезжей части столь же опасна, как и обледенение дороги. Она значительно снижает коэффициент сцепления автомобильных колес с дорожным покрытием", - говорится в сообщении.Кроме того, опавшие листья в дождеприемных решетках могут стать причиной локальных скоплений воды во время дождей. Уточняется, что в уборке дорог задействовано максимальное количество вакуумной подметально-уборочной и тротуароуборочной техники. Она удаляет опавшую листву с проезжей части, тротуаров и из лотковой зоны, под особым контролем – участки с дождеприемными решетками.Отмечается, что подметально-уборочная техника оборудована двумя круглыми лотковыми щетками и высокопроизводительной турбиной. Под мощным давлением листва и сор с проезжей части и лотковой зоны всасываются в резервуар и перемещаются в бункер. После окончания цикла работ их транспортируют к месту утилизации."Просим автомобилистов с понимаем отнестись к работе городских служб и не препятствовать прохождению техники", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20221018/moskva-1825120630.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, деревья