https://ria.ru/20221020/moskva-1825293392.html

Бочкарев: Москва перевыполнила годовой план по вводу жилья на 7%

Бочкарев: Москва перевыполнила годовой план по вводу жилья на 7% - РИА Новости, 20.10.2022

Бочкарев: Москва перевыполнила годовой план по вводу жилья на 7%

В Москве с начала года введено более 4,8 миллиона квадратных метров жилья, что превышает запланированный объем более чем на 300 тысяч "квадратов" или на 7%,... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T10:56

2022-10-20T10:56

2022-10-20T10:56

андрей бочкарев

москва

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229166_0:74:2600:1537_1920x0_80_0_0_cc6a3cbd63950578bb62962621fcaced.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В Москве с начала года введено более 4,8 миллиона квадратных метров жилья, что превышает запланированный объем более чем на 300 тысяч "квадратов" или на 7%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, с начала года в Москве построено и введено в эксплуатацию более 4,8 миллиона квадратных метров жилья. Этот показатель почти на 7% превышает годовой план в 4,5 миллиона "квадратов", установленный нацпроектом "Жилье и городская среда", – сказал он.Бочкарев отметил, что доля инвесторов в общем объеме ввода жилья составляет 89,5%. "С начала года силами инвесторов в столице было сдано более 4,3 миллиона квадратных метров жилых площадей", – добавил он.Кроме того, с начала года в Москве за счет городского бюджета и частных инвестиций построено 78 социальных объектов, среди которых 28 детских садов, 16 школ, 18 спортивных сооружений, 11 медицинских и реабилитационных объектов.

https://ria.ru/20221013/renovatsiya-1823700825.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей бочкарев, москва, жилье