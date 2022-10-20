https://ria.ru/20221020/moskva-1825293392.html
Бочкарев: Москва перевыполнила годовой план по вводу жилья на 7%
Бочкарев: Москва перевыполнила годовой план по вводу жилья на 7% - РИА Новости, 20.10.2022
Бочкарев: Москва перевыполнила годовой план по вводу жилья на 7%
В Москве с начала года введено более 4,8 миллиона квадратных метров жилья, что превышает запланированный объем более чем на 300 тысяч "квадратов" или на 7%,... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T10:56
2022-10-20T10:56
2022-10-20T10:56
андрей бочкарев
москва
жилье
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В Москве с начала года введено более 4,8 миллиона квадратных метров жилья, что превышает запланированный объем более чем на 300 тысяч "квадратов" или на 7%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, с начала года в Москве построено и введено в эксплуатацию более 4,8 миллиона квадратных метров жилья. Этот показатель почти на 7% превышает годовой план в 4,5 миллиона "квадратов", установленный нацпроектом "Жилье и городская среда", – сказал он.Бочкарев отметил, что доля инвесторов в общем объеме ввода жилья составляет 89,5%. "С начала года силами инвесторов в столице было сдано более 4,3 миллиона квадратных метров жилых площадей", – добавил он.Кроме того, с начала года в Москве за счет городского бюджета и частных инвестиций построено 78 социальных объектов, среди которых 28 детских садов, 16 школ, 18 спортивных сооружений, 11 медицинских и реабилитационных объектов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей бочкарев, москва, жилье
Андрей Бочкарев, Москва, Жилье
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В Москве с начала года введено более 4,8 миллиона квадратных метров жилья, что превышает запланированный объем более чем на 300 тысяч "квадратов" или на 7%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, с начала года в Москве построено и введено в эксплуатацию более 4,8 миллиона квадратных метров жилья. Этот показатель почти на 7% превышает годовой план в 4,5 миллиона "квадратов", установленный нацпроектом "Жилье и городская среда", – сказал он.
Бочкарев отметил, что доля инвесторов в общем объеме ввода жилья составляет 89,5%. "С начала года силами инвесторов в столице было сдано более 4,3 миллиона квадратных метров жилых площадей", – добавил он.
Кроме того, с начала года в Москве
за счет городского бюджета и частных инвестиций построено 78 социальных объектов, среди которых 28 детских садов, 16 школ, 18 спортивных сооружений, 11 медицинских и реабилитационных объектов.