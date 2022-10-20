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Путин обязал Центробанк сообщать МВД о мошеннических переводах - РИА Новости, 20.10.2022
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Путин обязал Центробанк сообщать МВД о мошеннических переводах
Путин обязал Центробанк сообщать МВД о мошеннических переводах - РИА Новости, 20.10.2022
Путин обязал Центробанк сообщать МВД о мошеннических переводах
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, обязывающий Банк России предоставлять МВД информацию о случаях и попытках переводов денежных средств РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:46
2022-10-20T14:46
технологии
владимир путин
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, обязывающий Банк России предоставлять МВД информацию о случаях и попытках переводов денежных средств без согласия клиента. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ направлен на борьбу с мошенническими списаниями средств с банковских карт, в том числе с использованием так называемой социальной инженерии. Он призван улучшить информационное взаимодействие ЦБ и МВД при возбуждении и расследовании уголовных дел в этой сфере. Оперативный информационный обмен предполагается осуществлять посредством автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ Банка России.Закон обязывает ЦБ на основании полученных от МВД сведений о противоправных действиях предоставлять министерству информацию из своей базы данных о случаях и попытках переводов денег без согласия клиента. Форма и порядок передачи сведений будут определяться межведомственным соглашением.Закон вступает в силу через год после его официального опубликования. Необходимость его принятия правительство РФ объясняло ростом мошеннических операций с использованием банковских карт. Так, широкое распространение получило мошенничество, связанное с добровольной передачей физлицом сведений (например, номеров платежных карт, кодов, паролей), которые используются преступниками для несанкционированных операций, в том числе денежных переводов без согласия клиента (социальная инженерия).По статистике МВД, с 2013 года уровень преступности в сфере IT-технологий возрос более чем в 20 раз, причем в 2020 году по отношению к 2019 году - на 73,4%. По данным Банка России, за 2021 год количество операций по переводу денежных средств без согласия клиента выросло на 33,8% - до 1,035 миллиона операций, а их объем - на 38,8%, до 13,582 миллиарда рублей. На "социальную инженерию" при этом в 2021 году пришлось 49,4% переводов без согласия клиентов.
https://ria.ru/20221015/moshenniki-1824300446.html
https://ria.ru/20220924/moshenniki-1819094896.html
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технологии, владимир путин, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Владимир Путин, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
14:46 20.10.2022
 
Путин обязал Центробанк сообщать МВД о мошеннических переводах

Путин обязал Банк России предоставлять МВД информацию о мошеннических переводах

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, обязывающий Банк России предоставлять МВД информацию о случаях и попытках переводов денежных средств без согласия клиента. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ направлен на борьбу с мошенническими списаниями средств с банковских карт, в том числе с использованием так называемой социальной инженерии. Он призван улучшить информационное взаимодействие ЦБ и МВД при возбуждении и расследовании уголовных дел в этой сфере. Оперативный информационный обмен предполагается осуществлять посредством автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ Банка России.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 16:53
Москвичей предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками ЦБ
Закон обязывает ЦБ на основании полученных от МВД сведений о противоправных действиях предоставлять министерству информацию из своей базы данных о случаях и попытках переводов денег без согласия клиента. Форма и порядок передачи сведений будут определяться межведомственным соглашением.
Закон вступает в силу через год после его официального опубликования. Необходимость его принятия правительство РФ объясняло ростом мошеннических операций с использованием банковских карт. Так, широкое распространение получило мошенничество, связанное с добровольной передачей физлицом сведений (например, номеров платежных карт, кодов, паролей), которые используются преступниками для несанкционированных операций, в том числе денежных переводов без согласия клиента (социальная инженерия).
По статистике МВД, с 2013 года уровень преступности в сфере IT-технологий возрос более чем в 20 раз, причем в 2020 году по отношению к 2019 году - на 73,4%. По данным Банка России, за 2021 год количество операций по переводу денежных средств без согласия клиента выросло на 33,8% - до 1,035 миллиона операций, а их объем - на 38,8%, до 13,582 миллиарда рублей. На "социальную инженерию" при этом в 2021 году пришлось 49,4% переводов без согласия клиентов.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 02:15
Эксперт объяснил, что могут узнать мошенники по номеру телефона
 
ТехнологииВладимир ПутинРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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