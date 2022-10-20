https://ria.ru/20221020/moshenniki-1825380538.html
Путин обязал Центробанк сообщать МВД о мошеннических переводах
Путин обязал Центробанк сообщать МВД о мошеннических переводах - РИА Новости, 20.10.2022
Путин обязал Центробанк сообщать МВД о мошеннических переводах
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, обязывающий Банк России предоставлять МВД информацию о случаях и попытках переводов денежных средств РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:46
2022-10-20T14:46
2022-10-20T14:46
технологии
владимир путин
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, обязывающий Банк России предоставлять МВД информацию о случаях и попытках переводов денежных средств без согласия клиента. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ направлен на борьбу с мошенническими списаниями средств с банковских карт, в том числе с использованием так называемой социальной инженерии. Он призван улучшить информационное взаимодействие ЦБ и МВД при возбуждении и расследовании уголовных дел в этой сфере. Оперативный информационный обмен предполагается осуществлять посредством автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ Банка России.Закон обязывает ЦБ на основании полученных от МВД сведений о противоправных действиях предоставлять министерству информацию из своей базы данных о случаях и попытках переводов денег без согласия клиента. Форма и порядок передачи сведений будут определяться межведомственным соглашением.Закон вступает в силу через год после его официального опубликования. Необходимость его принятия правительство РФ объясняло ростом мошеннических операций с использованием банковских карт. Так, широкое распространение получило мошенничество, связанное с добровольной передачей физлицом сведений (например, номеров платежных карт, кодов, паролей), которые используются преступниками для несанкционированных операций, в том числе денежных переводов без согласия клиента (социальная инженерия).По статистике МВД, с 2013 года уровень преступности в сфере IT-технологий возрос более чем в 20 раз, причем в 2020 году по отношению к 2019 году - на 73,4%. По данным Банка России, за 2021 год количество операций по переводу денежных средств без согласия клиента выросло на 33,8% - до 1,035 миллиона операций, а их объем - на 38,8%, до 13,582 миллиарда рублей. На "социальную инженерию" при этом в 2021 году пришлось 49,4% переводов без согласия клиентов.
https://ria.ru/20221015/moshenniki-1824300446.html
https://ria.ru/20220924/moshenniki-1819094896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, владимир путин, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Владимир Путин, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Путин обязал Центробанк сообщать МВД о мошеннических переводах
Путин обязал Банк России предоставлять МВД информацию о мошеннических переводах
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
федеральный закон, обязывающий Банк России предоставлять МВД информацию о случаях и попытках переводов денежных средств без согласия клиента. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ направлен на борьбу с мошенническими списаниями средств с банковских карт, в том числе с использованием так называемой социальной инженерии. Он призван улучшить информационное взаимодействие ЦБ
и МВД при возбуждении и расследовании уголовных дел в этой сфере. Оперативный информационный обмен предполагается осуществлять посредством автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ Банка России.
Закон обязывает ЦБ на основании полученных от МВД сведений о противоправных действиях предоставлять министерству информацию из своей базы данных о случаях и попытках переводов денег без согласия клиента. Форма и порядок передачи сведений будут определяться межведомственным соглашением.
Закон вступает в силу через год после его официального опубликования. Необходимость его принятия правительство РФ объясняло ростом мошеннических операций с использованием банковских карт. Так, широкое распространение получило мошенничество, связанное с добровольной передачей физлицом сведений (например, номеров платежных карт, кодов, паролей), которые используются преступниками для несанкционированных операций, в том числе денежных переводов без согласия клиента (социальная инженерия).
По статистике МВД, с 2013 года уровень преступности в сфере IT-технологий возрос более чем в 20 раз, причем в 2020 году по отношению к 2019 году - на 73,4%. По данным Банка России, за 2021 год количество операций по переводу денежных средств без согласия клиента выросло на 33,8% - до 1,035 миллиона операций, а их объем - на 38,8%, до 13,582 миллиарда рублей. На "социальную инженерию" при этом в 2021 году пришлось 49,4% переводов без согласия клиентов.