https://ria.ru/20221020/moldaviya-1825385683.html
Парламент Молдавии одобрил законопроект о государственном языке в СМИ
Парламент Молдавии одобрил законопроект о государственном языке в СМИ - РИА Новости, 20.10.2022
Парламент Молдавии одобрил законопроект о государственном языке в СМИ
Парламент Молдавии одобрил в первом чтении проект поправок в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах, чтобы обязать телеканалы и радиостанции заполнить минимум... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:01
2022-10-20T15:01
2022-10-20T15:31
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Парламент Молдавии одобрил в первом чтении проект поправок в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах, чтобы обязать телеканалы и радиостанции заполнить минимум 80% времени эфира программами на государственном языке, сообщила пресс-служба законодательного органа."За проект о внесении изменений в Кодекс аудиовизуальных медиауслуг Молдавии в первом чтении проголосовали 54 депутата. Согласно проекту, поставщиков медиа-услуг можно будет обязать транслировать местные аудиовизуальные программы на румынском языке в пропорции не менее 80% от общего числа производимых программ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.Исключение будет сделано только для СМИ, предназначенных для этнических меньшинств в административно-территориальных единицах, в которых этническое меньшинство составляет большинство. Им разрешат заменить четверть эфира программами на государственном языке, а остальные программы выпускать на языке соответствующего меньшинства.Законопроект направлен на модернизацию качества правовых норм в аудиовизуальной сфере. Документ должен быть рассмотрен во втором чтении.Конституционный суд (КС) Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны.Парламент Молдавии одобрил в начале июня одобрил закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из РФ. В Кодексе о телевидении и радиовещании включен пункт о запрете трансляции программ из стран, не ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении, к ним относится и Россия. Под запрет попадают новостные и аналитические программы, а также фильмы на военную тематику. Минимум 50% иностранного контекста должна быть куплена в странах, ратифицировавших упомянутый выше документ.
https://ria.ru/20221020/moldaviya-1825357731.html
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в мире, молдавия, россия
15:01 20.10.2022 (обновлено: 15:31 20.10.2022)
Парламент Молдавии одобрил законопроект о государственном языке в СМИ
Парламент Молдавии одобрил законопроект о государственном языке на радио и телевидении
КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости.
Парламент Молдавии одобрил в первом чтении проект поправок в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах, чтобы обязать телеканалы и радиостанции заполнить минимум 80% времени эфира программами на государственном языке, сообщила
пресс-служба законодательного органа.
"За проект о внесении изменений в Кодекс аудиовизуальных медиауслуг Молдавии в первом чтении проголосовали 54 депутата. Согласно проекту, поставщиков медиа-услуг можно будет обязать транслировать местные аудиовизуальные программы на румынском языке в пропорции не менее 80% от общего числа производимых программ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.
Исключение будет сделано только для СМИ, предназначенных для этнических меньшинств в административно-территориальных единицах, в которых этническое меньшинство составляет большинство. Им разрешат заменить четверть эфира программами на государственном языке, а остальные программы выпускать на языке соответствующего меньшинства.
Законопроект направлен на модернизацию качества правовых норм в аудиовизуальной сфере. Документ должен быть рассмотрен во втором чтении.
Конституционный суд (КС) Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны.
Парламент Молдавии одобрил в начале июня одобрил закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из РФ
. В Кодексе о телевидении и радиовещании включен пункт о запрете трансляции программ из стран, не ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении, к ним относится и Россия. Под запрет попадают новостные и аналитические программы, а также фильмы на военную тематику. Минимум 50% иностранного контекста должна быть куплена в странах, ратифицировавших упомянутый выше документ.