https://ria.ru/20221020/moldaviya-1825357731.html

В правящей партии Молдавии выступили за принятие антироссийской резолюции

В правящей партии Молдавии выступили за принятие антироссийской резолюции - РИА Новости, 20.10.2022

В правящей партии Молдавии выступили за принятие антироссийской резолюции

Депутат парламента от правящей партии "Действие и солидарность" Дмитрий Алайба заявил, что Молдавия должна последовать примеру других и принять антироссийскую... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T13:39

2022-10-20T13:39

2022-10-20T13:39

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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Депутат парламента от правящей партии "Действие и солидарность" Дмитрий Алайба заявил, что Молдавия должна последовать примеру других и принять антироссийскую резолюцию.Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняют в "пособничестве терроризму". В документе также предлагается создать специальный международный трибунал для расследования действий России на Украине, а также предоставить Киеву системы ПВО и финансировать восстановление страны."Совет Европы признал Россию страной с террористическим режимом, это же сделал и парламент Эстонии, легко предположить, что многие станы признают это государство террористическим из-за того, что они каждый день совершают преступления против мирных граждан на Украине, думаю, что и Молдавия должна сделать подобный шаг", - заявил Алайба на заседании парламента.Он также отметил, что на этой неделе депутаты Соцпартии посетили с рабочим визитом Россию и встречались с различными политиками, что сам депутат считает "постыдным". Алайба выразил надежду, что среди социалистов есть депутаты, которые не поддерживают решение своих коллег, поехавших на встречу с российскими официальными лицами, и готовы дистанцироваться от "стыда и предательства демократических ценностней.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указывал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.

https://ria.ru/20221018/moldaviya-1824872579.html

https://ria.ru/20221019/moldaviya-1824856957.html

https://ria.ru/20221020/miting-1825329976.html

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в мире, владимир путин, василий небензя, россия, молдавия, украина, парламентская ассамблея совета европы, совет европы