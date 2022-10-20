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В правящей партии Молдавии выступили за принятие антироссийской резолюции - РИА Новости, 20.10.2022
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В правящей партии Молдавии выступили за принятие антироссийской резолюции
В правящей партии Молдавии выступили за принятие антироссийской резолюции - РИА Новости, 20.10.2022
В правящей партии Молдавии выступили за принятие антироссийской резолюции
Депутат парламента от правящей партии "Действие и солидарность" Дмитрий Алайба заявил, что Молдавия должна последовать примеру других и принять антироссийскую... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:39
2022-10-20T13:39
в мире
владимир путин
василий небензя
россия
молдавия
украина
парламентская ассамблея совета европы
совет европы
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Депутат парламента от правящей партии "Действие и солидарность" Дмитрий Алайба заявил, что Молдавия должна последовать примеру других и принять антироссийскую резолюцию.Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняют в "пособничестве терроризму". В документе также предлагается создать специальный международный трибунал для расследования действий России на Украине, а также предоставить Киеву системы ПВО и финансировать восстановление страны."Совет Европы признал Россию страной с террористическим режимом, это же сделал и парламент Эстонии, легко предположить, что многие станы признают это государство террористическим из-за того, что они каждый день совершают преступления против мирных граждан на Украине, думаю, что и Молдавия должна сделать подобный шаг", - заявил Алайба на заседании парламента.Он также отметил, что на этой неделе депутаты Соцпартии посетили с рабочим визитом Россию и встречались с различными политиками, что сам депутат считает "постыдным". Алайба выразил надежду, что среди социалистов есть депутаты, которые не поддерживают решение своих коллег, поехавших на встречу с российскими официальными лицами, и готовы дистанцироваться от "стыда и предательства демократических ценностней.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указывал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
https://ria.ru/20221018/moldaviya-1824872579.html
https://ria.ru/20221019/moldaviya-1824856957.html
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в мире, владимир путин, василий небензя, россия, молдавия, украина, парламентская ассамблея совета европы, совет европы
В мире, Владимир Путин, Василий Небензя, Россия, Молдавия, Украина, Парламентская ассамблея Совета Европы, Совет Европы
13:39 20.10.2022
 
В правящей партии Молдавии выступили за принятие антироссийской резолюции

Депутат правящей партии Алайба выступил за принятие Молдавией антироссийской резолюции

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Депутат парламента от правящей партии "Действие и солидарность" Дмитрий Алайба заявил, что Молдавия должна последовать примеру других и принять антироссийскую резолюцию.
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняют в "пособничестве терроризму". В документе также предлагается создать специальный международный трибунал для расследования действий России на Украине, а также предоставить Киеву системы ПВО и финансировать восстановление страны.
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"Совет Европы признал Россию страной с террористическим режимом, это же сделал и парламент Эстонии, легко предположить, что многие станы признают это государство террористическим из-за того, что они каждый день совершают преступления против мирных граждан на Украине, думаю, что и Молдавия должна сделать подобный шаг", - заявил Алайба на заседании парламента.
Он также отметил, что на этой неделе депутаты Соцпартии посетили с рабочим визитом Россию и встречались с различными политиками, что сам депутат считает "постыдным". Алайба выразил надежду, что среди социалистов есть депутаты, которые не поддерживают решение своих коллег, поехавших на встречу с российскими официальными лицами, и готовы дистанцироваться от "стыда и предательства демократических ценностней.
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Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указывал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.
При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
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