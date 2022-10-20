https://ria.ru/20221020/mobilizovannye-1825509823.html
Мобилизованные рассказали Путину, остались ли у них дома нерешенные вопросы
Мобилизованные рассказали Путину, остались ли у них дома нерешенные вопросы - РИА Новости, 20.10.2022
Мобилизованные рассказали Путину, остались ли у них дома нерешенные вопросы
Президент РФ Владимир Путин во время посещения полигона в Рязанской области поинтересовался у мобилизованных, остались ли у них дома какие-то нерешенные... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T20:30
2022-10-20T20:30
2022-10-20T20:30
безопасность
владимир путин
рязанская область
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825481474_0:0:2926:1646_1920x0_80_0_0_6c67814d8b6b374d53108f1479e4c1fa.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время посещения полигона в Рязанской области поинтересовался у мобилизованных, остались ли у них дома какие-то нерешенные вопросы, например, кредиты."Вопросы какие-то остались там дома? Социальные, еще какие-то, кредиты … с жильем?" - обратился Путин к военным. Те ответили: "Никак нет". Также солдаты доложили президенту, что призваны на службу по своим военно-учетным специальностям.Путин в четверг проверил ход подготовки мобилизованных военнослужащих на полигоне Западного военного округа в Рязанской области. Верховный главнокомандующий проверил вопросы боевого слаживания подразделений и готовность мобилизованного личного состава к выполнению задач в районах спецоперации.
https://ria.ru/20221020/kanikuly-1825387875.html
рязанская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825481474_114:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_161186a3139eadfbf32451bf82755fe9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, рязанская область, россия, общество
Безопасность, Владимир Путин, Рязанская область, Россия, Общество
Мобилизованные рассказали Путину, остались ли у них дома нерешенные вопросы
Мобилизованные в Рязанской области рассказали Путину о нерешенных дома социальных вопросах