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Мобилизованные рассказали Путину, остались ли у них дома нерешенные вопросы - РИА Новости, 20.10.2022
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Мобилизованные рассказали Путину, остались ли у них дома нерешенные вопросы
Мобилизованные рассказали Путину, остались ли у них дома нерешенные вопросы - РИА Новости, 20.10.2022
Мобилизованные рассказали Путину, остались ли у них дома нерешенные вопросы
Президент РФ Владимир Путин во время посещения полигона в Рязанской области поинтересовался у мобилизованных, остались ли у них дома какие-то нерешенные... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T20:30
2022-10-20T20:30
безопасность
владимир путин
рязанская область
россия
общество
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время посещения полигона в Рязанской области поинтересовался у мобилизованных, остались ли у них дома какие-то нерешенные вопросы, например, кредиты."Вопросы какие-то остались там дома? Социальные, еще какие-то, кредиты … с жильем?" - обратился Путин к военным. Те ответили: "Никак нет". Также солдаты доложили президенту, что призваны на службу по своим военно-учетным специальностям.Путин в четверг проверил ход подготовки мобилизованных военнослужащих на полигоне Западного военного округа в Рязанской области. Верховный главнокомандующий проверил вопросы боевого слаживания подразделений и готовность мобилизованного личного состава к выполнению задач в районах спецоперации.
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безопасность, владимир путин, рязанская область, россия, общество
Безопасность, Владимир Путин, Рязанская область, Россия, Общество
20:30 20.10.2022
 
Мобилизованные рассказали Путину, остались ли у них дома нерешенные вопросы

Мобилизованные в Рязанской области рассказали Путину о нерешенных дома социальных вопросах

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкВерховный Главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин во время посещения военного полигона Западного военного округа в Рязанской области
Верховный Главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин во время посещения военного полигона Западного военного округа в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Верховный Главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин во время посещения военного полигона Западного военного округа в Рязанской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время посещения полигона в Рязанской области поинтересовался у мобилизованных, остались ли у них дома какие-то нерешенные вопросы, например, кредиты.
"Вопросы какие-то остались там дома? Социальные, еще какие-то, кредиты … с жильем?" - обратился Путин к военным. Те ответили: "Никак нет". Также солдаты доложили президенту, что призваны на службу по своим военно-учетным специальностям.
Путин в четверг проверил ход подготовки мобилизованных военнослужащих на полигоне Западного военного округа в Рязанской области. Верховный главнокомандующий проверил вопросы боевого слаживания подразделений и готовность мобилизованного личного состава к выполнению задач в районах спецоперации.
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