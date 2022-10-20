https://ria.ru/20221020/mobilizovannye-1825509823.html

Мобилизованные рассказали Путину, остались ли у них дома нерешенные вопросы

Мобилизованные рассказали Путину, остались ли у них дома нерешенные вопросы - РИА Новости, 20.10.2022

Мобилизованные рассказали Путину, остались ли у них дома нерешенные вопросы

Президент РФ Владимир Путин во время посещения полигона в Рязанской области поинтересовался у мобилизованных, остались ли у них дома какие-то нерешенные... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T20:30

2022-10-20T20:30

2022-10-20T20:30

безопасность

владимир путин

рязанская область

россия

общество

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время посещения полигона в Рязанской области поинтересовался у мобилизованных, остались ли у них дома какие-то нерешенные вопросы, например, кредиты."Вопросы какие-то остались там дома? Социальные, еще какие-то, кредиты … с жильем?" - обратился Путин к военным. Те ответили: "Никак нет". Также солдаты доложили президенту, что призваны на службу по своим военно-учетным специальностям.Путин в четверг проверил ход подготовки мобилизованных военнослужащих на полигоне Западного военного округа в Рязанской области. Верховный главнокомандующий проверил вопросы боевого слаживания подразделений и готовность мобилизованного личного состава к выполнению задач в районах спецоперации.

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безопасность, владимир путин, рязанская область, россия, общество