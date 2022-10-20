https://ria.ru/20221020/mobilizovannye-1825503240.html

Из Пензенской области проводили еще одну группу мобилизованных

Из Пензенской области проводили еще одну группу мобилизованных - РИА Новости, 20.10.2022

Из Пензенской области проводили еще одну группу мобилизованных

Очередная группа мобилизованных, которые проходили боевое слаживание в Пензенской области, отправилась к месту выполнения боевых задач, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T19:56

2022-10-20T19:56

2022-10-20T19:56

специальная военная операция на украине

безопасность

олег мельниченко

сергей шойгу

пензенская область

россия

ульяновская область

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823768828_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e847c5f06a1b9ed6ffb62d20d45ccc5e.jpg

САРАТОВ, 20 окт - РИА Новости. Очередная группа мобилизованных, которые проходили боевое слаживание в Пензенской области, отправилась к месту выполнения боевых задач, сообщил губернатор Олег Мельниченко."Проводили сегодня очередное подразделение полка военнослужащих, призванных в Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, к месту выполнения боевых задач. Обстановка сейчас такая, что любая поставленная родиной задача должна расцениваться как боевая. Пожелал ребятам успешного их выполнения и возвращения домой к родным и близким живыми и здоровыми", - написал Мельниченко в Telegram-канале.По его словам, регион максимально помогает мобилизованным."Формой военнослужащих обеспечивает министерство обороны, от правительства Пензенской области выдано дополнительное довольствие - вещмешки с необходимыми в солдатском быту вещами. Теплые носки, термобелье, индивидуальные аптечки, резиновые сапоги, туристические пенки-коврики, спальные мешки, защитные очки, перчатки. Пусть защитники родины чувствуют заботу и поддержку земляков", - добавил глава региона.Ранее Мельниченко сообщил о двух группах мобилизованных, которые после боевого слаживания в Пензенской области отправились к местам дислокации на юг России. Он отмечал, что среди мобилизованных помимо жителей Пензенской области были жители Ульяновской области и Башкирии.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.

https://ria.ru/20221020/putin-1825483059.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

пензенская область

россия

ульяновская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, олег мельниченко, сергей шойгу, пензенская область, россия, ульяновская область, частичная мобилизация в россии