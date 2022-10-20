https://ria.ru/20221020/mobilizovannye-1825503240.html
Из Пензенской области проводили еще одну группу мобилизованных
Из Пензенской области проводили еще одну группу мобилизованных - РИА Новости, 20.10.2022
Из Пензенской области проводили еще одну группу мобилизованных
Очередная группа мобилизованных, которые проходили боевое слаживание в Пензенской области, отправилась к месту выполнения боевых задач, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T19:56
2022-10-20T19:56
2022-10-20T19:56
специальная военная операция на украине
безопасность
олег мельниченко
сергей шойгу
пензенская область
россия
ульяновская область
частичная мобилизация в россии
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САРАТОВ, 20 окт - РИА Новости. Очередная группа мобилизованных, которые проходили боевое слаживание в Пензенской области, отправилась к месту выполнения боевых задач, сообщил губернатор Олег Мельниченко."Проводили сегодня очередное подразделение полка военнослужащих, призванных в Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, к месту выполнения боевых задач. Обстановка сейчас такая, что любая поставленная родиной задача должна расцениваться как боевая. Пожелал ребятам успешного их выполнения и возвращения домой к родным и близким живыми и здоровыми", - написал Мельниченко в Telegram-канале.По его словам, регион максимально помогает мобилизованным."Формой военнослужащих обеспечивает министерство обороны, от правительства Пензенской области выдано дополнительное довольствие - вещмешки с необходимыми в солдатском быту вещами. Теплые носки, термобелье, индивидуальные аптечки, резиновые сапоги, туристические пенки-коврики, спальные мешки, защитные очки, перчатки. Пусть защитники родины чувствуют заботу и поддержку земляков", - добавил глава региона.Ранее Мельниченко сообщил о двух группах мобилизованных, которые после боевого слаживания в Пензенской области отправились к местам дислокации на юг России. Он отмечал, что среди мобилизованных помимо жителей Пензенской области были жители Ульяновской области и Башкирии.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
https://ria.ru/20221020/putin-1825483059.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, олег мельниченко, сергей шойгу, пензенская область, россия, ульяновская область, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Олег Мельниченко, Сергей Шойгу, Пензенская область, Россия, Ульяновская область, Частичная мобилизация в России
Из Пензенской области проводили еще одну группу мобилизованных
Мельниченко: в Пензенской области проводили мобилизованных к месту выполнения боевых задач
САРАТОВ, 20 окт - РИА Новости.
Очередная группа мобилизованных, которые проходили боевое слаживание в Пензенской области, отправилась к месту выполнения боевых задач, сообщил
губернатор Олег Мельниченко.
"Проводили сегодня очередное подразделение полка военнослужащих, призванных в Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, к месту выполнения боевых задач. Обстановка сейчас такая, что любая поставленная родиной задача должна расцениваться как боевая. Пожелал ребятам успешного их выполнения и возвращения домой к родным и близким живыми и здоровыми", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
По его словам, регион максимально помогает мобилизованным.
"Формой военнослужащих обеспечивает министерство обороны, от правительства Пензенской области выдано дополнительное довольствие - вещмешки с необходимыми в солдатском быту вещами. Теплые носки, термобелье, индивидуальные аптечки, резиновые сапоги, туристические пенки-коврики, спальные мешки, защитные очки, перчатки. Пусть защитники родины чувствуют заботу и поддержку земляков", - добавил глава региона.
Ранее Мельниченко сообщил о двух группах мобилизованных, которые после боевого слаживания в Пензенской области отправились к местам дислокации на юг России
. Он отмечал, что среди мобилизованных помимо жителей Пензенской области были жители Ульяновской области
и Башкирии.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
.
Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.