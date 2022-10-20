18:04 20.10.2022 (обновлено: 19:20 20.10.2022)
Путин проверил ход подготовки мобилизованных в Рязанской области
Путин и Шойгу проверили ход подготовки мобилизованных на полигоне ЗВО в Рязанской области
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проверил процесс подготовки мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области, сообщил корреспондент РИА Новости.
Верховный главнокомандующий проинспектировал боевое слаживание подразделений и готовность военнослужащих к выполнению задач в районах спецоперации.
На полигоне президент проверил практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Путину показали преодоление обучаемыми десантно-штурмовой полосы в составе взвода и упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.
Также российский лидер заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу. Глава ведомства рассказал о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям и боевого слаживания в составе подразделений.
Кроме того, президент посетил многофункциональный стрелковый комплекс, где мобилизованные отрабатывают различные способы стрельбы в составе подразделений. Занятия проходят под руководством командиров и инструкторов-военнослужащих, имеющих боевой опыт.
"Курс обучения мобилизованных военнослужащих проходит с повышенной интенсивностью, за время подготовки каждый обучаемый в ходе одиночной подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат", — уточнили в Минобороны.
Планируется призвать в общей сложности 300 тысяч человек — то есть примерно каждого 80-го находящегося в запасе и мобилизационном резерве. Повестки получат в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Путин, на 14 октября мобилизовали 222 тысячи россиян и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия завершатся.
Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что президент не получал никаких предложений о дополнительных мерах от Минобороны, то есть к этому сроку частичная мобилизация завершится.
В зону спецоперации призванных направят после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, уточнял Шойгу.
Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что президент не получал никаких предложений о дополнительных мерах от Минобороны, то есть к этому сроку частичная мобилизация завершится.
В зону спецоперации призванных направят после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, уточнял Шойгу.