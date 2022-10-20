https://ria.ru/20221020/mobilizovannye-1825464338.html

Путин проверил ход подготовки мобилизованных в Рязанской области

Путин проверил ход подготовки мобилизованных в Рязанской области - РИА Новости, 20.10.2022

Путин проверил ход подготовки мобилизованных в Рязанской области

Президент России Владимир Путин проверил процесс подготовки мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T18:04

2022-10-20T18:04

2022-10-20T19:20

рязанская область

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

частичная мобилизация в россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825486975_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fb5835016eb9bd449e23200fbffaf714.jpg

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проверил процесс подготовки мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области, сообщил корреспондент РИА Новости.Верховный главнокомандующий проинспектировал боевое слаживание подразделений и готовность военнослужащих к выполнению задач в районах спецоперации.На полигоне президент проверил практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Путину показали преодоление обучаемыми десантно-штурмовой полосы в составе взвода и упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.Также российский лидер заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу. Глава ведомства рассказал о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям и боевого слаживания в составе подразделений.Кроме того, президент посетил многофункциональный стрелковый комплекс, где мобилизованные отрабатывают различные способы стрельбы в составе подразделений. Занятия проходят под руководством командиров и инструкторов-военнослужащих, имеющих боевой опыт.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.Планируется призвать в общей сложности 300 тысяч человек — то есть примерно каждого 80-го находящегося в запасе и мобилизационном резерве. Повестки получат в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Путин, на 14 октября мобилизовали 222 тысячи россиян и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия завершатся.Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что президент не получал никаких предложений о дополнительных мерах от Минобороны, то есть к этому сроку частичная мобилизация завершится.В зону спецоперации призванных направят после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, уточнял Шойгу.

https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825195419.html

https://ria.ru/20221020/kanikuly-1825387875.html

рязанская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на полигоне в Рязанской области Путин на полигоне в Рязанской области 2022-10-20T18:04 true PT2M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

рязанская область, безопасность, владимир путин, частичная мобилизация в россии, россия