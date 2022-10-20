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Саратовские власти установили льготы для семей мобилизованных - РИА Новости, 20.10.2022
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Саратовские власти установили льготы для семей мобилизованных
Саратовские власти установили льготы для семей мобилизованных - РИА Новости, 20.10.2022
Саратовские власти установили льготы для семей мобилизованных
Правительство Саратовской области установило ряд льгот, включая единовременную выплату в 50 тысяч рублей, для семей жителей, призванных в рамках частичной... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:14
2022-10-20T12:14
специальная военная операция на украине
общество
роман бусаргин
сергей шойгу
саратовская область
россия
украина
частичная мобилизация в россии
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САРАТОВ, 20 окт - РИА Новости. Правительство Саратовской области установило ряд льгот, включая единовременную выплату в 50 тысяч рублей, для семей жителей, призванных в рамках частичной мобилизации или отправившихся в зону специальной военной операции добровольцами, сообщил губернатор Роман Бусаргин."Подписал постановление о предоставлении региональных мер поддержки семьям наших мобилизованных. Они также распространяются на добровольцев. Единовременная выплата плюсом к зарплате в размере 50 тысяч рублей... бесплатная психологическая помощь для семей, бесплатная организация отдыха и оздоровления детей, бесплатный проезд для школьников в трамваях, троллейбусах и автобусах городского сообщения, бесплатное посещение для детей кружков и секций в государственных учреждениях, бесплатное посещение областных государственных организаций культуры и оказание бесплатных физкультурно-оздоровительных услуг в областных государственных организациях", - написал Бусаргин в Telegram-канале.Кроме того, по словам главы региона, в документе закреплены ранее объявленные льготы, связанные с освобождением семей мобилизованных от платы за детский сад, бесплатное питание для детей в школах с пятого по одиннадцатый класс, предоставление места в детсад вне очереди при достижении ребенком возраста полутора лет, зачисление в первоочередном порядке детей в группы продленного дня в школах, предоставление внеочередного права на перевод ребенка в школу, которая находится ближе к месту проживания.Бусаргин добавил, что в ближайшее время опубликует подробную информацию о способах получения всех льгот.Ранее Бусаргин заявил, что семьи мобилизованных также планируется освободить от транспортного налога. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение областной думы.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
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общество, роман бусаргин, сергей шойгу, саратовская область, россия, украина, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Роман Бусаргин, Сергей Шойгу, Саратовская область, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
12:14 20.10.2022
 
Саратовские власти установили льготы для семей мобилизованных

Власти Саратовской области установили льготы для семей мобилизованных и добровольцев

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПодготовка призванных в рамках частичной мобилизации
Подготовка призванных в рамках частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости
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Подготовка призванных в рамках частичной мобилизации. Архивное фото
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САРАТОВ, 20 окт - РИА Новости. Правительство Саратовской области установило ряд льгот, включая единовременную выплату в 50 тысяч рублей, для семей жителей, призванных в рамках частичной мобилизации или отправившихся в зону специальной военной операции добровольцами, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
"Подписал постановление о предоставлении региональных мер поддержки семьям наших мобилизованных. Они также распространяются на добровольцев. Единовременная выплата плюсом к зарплате в размере 50 тысяч рублей... бесплатная психологическая помощь для семей, бесплатная организация отдыха и оздоровления детей, бесплатный проезд для школьников в трамваях, троллейбусах и автобусах городского сообщения, бесплатное посещение для детей кружков и секций в государственных учреждениях, бесплатное посещение областных государственных организаций культуры и оказание бесплатных физкультурно-оздоровительных услуг в областных государственных организациях", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
Кроме того, по словам главы региона, в документе закреплены ранее объявленные льготы, связанные с освобождением семей мобилизованных от платы за детский сад, бесплатное питание для детей в школах с пятого по одиннадцатый класс, предоставление места в детсад вне очереди при достижении ребенком возраста полутора лет, зачисление в первоочередном порядке детей в группы продленного дня в школах, предоставление внеочередного права на перевод ребенка в школу, которая находится ближе к месту проживания.
Бусаргин добавил, что в ближайшее время опубликует подробную информацию о способах получения всех льгот.
Ранее Бусаргин заявил, что семьи мобилизованных также планируется освободить от транспортного налога. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение областной думы.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоман БусаргинСергей ШойгуСаратовская областьРоссияУкраинаЧастичная мобилизация в России
 
 
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