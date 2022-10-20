https://ria.ru/20221020/mobilizovannye-1825322968.html

Саратовские власти установили льготы для семей мобилизованных

Саратовские власти установили льготы для семей мобилизованных - РИА Новости, 20.10.2022

Саратовские власти установили льготы для семей мобилизованных

Правительство Саратовской области установило ряд льгот, включая единовременную выплату в 50 тысяч рублей, для семей жителей, призванных в рамках частичной... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T12:14

2022-10-20T12:14

2022-10-20T12:14

специальная военная операция на украине

общество

роман бусаргин

сергей шойгу

саратовская область

россия

украина

частичная мобилизация в россии

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САРАТОВ, 20 окт - РИА Новости. Правительство Саратовской области установило ряд льгот, включая единовременную выплату в 50 тысяч рублей, для семей жителей, призванных в рамках частичной мобилизации или отправившихся в зону специальной военной операции добровольцами, сообщил губернатор Роман Бусаргин."Подписал постановление о предоставлении региональных мер поддержки семьям наших мобилизованных. Они также распространяются на добровольцев. Единовременная выплата плюсом к зарплате в размере 50 тысяч рублей... бесплатная психологическая помощь для семей, бесплатная организация отдыха и оздоровления детей, бесплатный проезд для школьников в трамваях, троллейбусах и автобусах городского сообщения, бесплатное посещение для детей кружков и секций в государственных учреждениях, бесплатное посещение областных государственных организаций культуры и оказание бесплатных физкультурно-оздоровительных услуг в областных государственных организациях", - написал Бусаргин в Telegram-канале.Кроме того, по словам главы региона, в документе закреплены ранее объявленные льготы, связанные с освобождением семей мобилизованных от платы за детский сад, бесплатное питание для детей в школах с пятого по одиннадцатый класс, предоставление места в детсад вне очереди при достижении ребенком возраста полутора лет, зачисление в первоочередном порядке детей в группы продленного дня в школах, предоставление внеочередного права на перевод ребенка в школу, которая находится ближе к месту проживания.Бусаргин добавил, что в ближайшее время опубликует подробную информацию о способах получения всех льгот.Ранее Бусаргин заявил, что семьи мобилизованных также планируется освободить от транспортного налога. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение областной думы.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.

саратовская область

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общество, роман бусаргин, сергей шойгу, саратовская область, россия, украина, частичная мобилизация в россии