https://ria.ru/20221020/mobilizatsiya-1825502775.html

Губернатор Никитин привез модульные бани в лагерь мобилизованных

Губернатор Никитин привез модульные бани в лагерь мобилизованных - РИА Новости, 20.10.2022

Губернатор Никитин привез модульные бани в лагерь мобилизованных

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин побывал в палаточном лагере в деревне Песочное в Костромской области, где разместили мобилизованных нижегородцев,... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T19:54

2022-10-20T19:54

2022-10-20T19:54

специальная военная операция на украине

общество

глеб никитин

нижегородская область

россия

костромская область

сергей шойгу

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин побывал в палаточном лагере в деревне Песочное в Костромской области, где разместили мобилизованных нижегородцев, и привез им две модульные бани."Проверил условия проживания в палатках, кухню и душевую. Впечатление хорошие (мне уже есть с чем сравнивать), мобилизованные также отмечают нормальный уровень материальной базы. Среди минусов жизни в палатках - сложности с помывкой и просушкой одежды. С собой привезли две модульные бани из бруса. Использовать можно и для мытья, и для сушки вещей", - написал Никитин в своем Telegram-канале.Он сообщил, что скоро в лагерь привезут несколько больших палаток, которые можно будет также использовать для просушки одежды. "Еще нужна палатка для встреч с родственниками. Ко многим приезжают с детьми, нужны нормальные условия. Об этом просили сами мобилизованные", - сообщил губернатор.Кроме того, глава региона решил вопрос и с медицинским обслуживанием мобилизованных нижегородцев. "Были обращения оттуда как от них самих, так и от родственников… В новых условиях у кого-то обострились хронические болезни или проявились проблемы с тем, на что в обычной жизни внимания не обращали. Здесь работает бригада из Нижегородской области - 20 медиков, 4 медкомплекса в составе "Поезда здоровья" (мобильного лечебно-диагностического комплекса – ред.). Активно работают стоматологи, хирург, неврологи, терапевт. Есть возможность сдать анализы, провести исследования. Уже 9 человек направили на военно-врачебную комиссию. Ставим вопрос об их возвращении домой", - подчеркнул Никитин.Он рассказал, что среди тех, у кого обнаружены проблемы со здоровьем, являются добровольцами и "не горят желанием возвращаться назад". "Но свои возможности нужно рассчитывать объективно", - отметил губернатор Нижегородской области.Глава региона добавил, что в лагерь привезли необходимые медикаменты и в будущем будут докупать то, о чем просят мобилизованные. "Дал поручение представителям областного минздрава работать на месте столько, сколько потребуется", - резюмировал Никитин.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

нижегородская область

россия

костромская область

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общество, глеб никитин, нижегородская область, россия, костромская область, сергей шойгу