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Женщин не будут призывать в рамках частичной мобилизации, заявили в Госдуме
Женщин не будут призывать в рамках частичной мобилизации, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.10.2022
Женщин не будут призывать в рамках частичной мобилизации, заявили в Госдуме
Член комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев заявил РИА Новости, что женщин, в том числе бездетных, не будут призывать в рамках частичной мобилизации. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T19:08
2022-10-20T19:08
2022-10-20T19:08
андрей гурулев
вячеслав володин
сергей шойгу
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госдума рф
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Член комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев заявил РИА Новости, что женщин, в том числе бездетных, не будут призывать в рамках частичной мобилизации.Ранее в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что, помимо многодетных отцов с тремя и более детьми, отсрочку от призыва имеют, в частности, женщины, имеющие не менее одного ребенка."Об этом речи нет, только добровольцы (женщины)", - ответил Гурулев на вопрос о том, будут ли подлежать частичной мобилизации женщины.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824833711.html
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андрей гурулев, вячеслав володин, сергей шойгу, россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии, общество
Андрей Гурулев, Вячеслав Володин, Сергей Шойгу, Россия, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России, Общество
Женщин не будут призывать в рамках частичной мобилизации, заявили в Госдуме
Член комитета по обороне Гурулев: женщин не будут призывать в рамках частичной мобилизации