https://ria.ru/20221020/mobilizatsiya-1825468262.html

Мобилизованных обучают с повышенной интенсивностью, заявили в Минобороны

Мобилизованных обучают с повышенной интенсивностью, заявили в Минобороны - РИА Новости, 20.10.2022

Мобилизованных обучают с повышенной интенсивностью, заявили в Минобороны

Каждый российский мобилизованный в ходе подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T18:12

2022-10-20T18:12

2022-10-20T18:16

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

частичная мобилизация в россии

владимир путин

сергей шойгу

рязанская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823773615_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7d5ab152c621f337fef9f8af463a594.jpg

РЯЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости. Каждый российский мобилизованный в ходе подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Курс обучения мобилизованных военнослужащих проходит с повышенной интенсивностью, за время подготовки каждый обучаемый в ходе одиночной подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат", - сказали в ведомстве.Об этом Минобороны сообщило в контексте визита президента Владимира Путина на полигон в Рязанской области, в ходе которого глава государства проверил, как идет подготовка мобилизованных к выполнению задач.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что президент не получал никаких предложений о дополнительных мобилизационных мерах от Минобороны, то есть к этому сроку частичная мобилизация завершится.В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

рязанская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, частичная мобилизация в россии, владимир путин, сергей шойгу, рязанская область, украина, в мире