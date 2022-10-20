https://ria.ru/20221020/mobilizatsiya-1825468262.html
Мобилизованных обучают с повышенной интенсивностью, заявили в Минобороны
Мобилизованных обучают с повышенной интенсивностью, заявили в Минобороны - РИА Новости, 20.10.2022
Мобилизованных обучают с повышенной интенсивностью, заявили в Минобороны
Каждый российский мобилизованный в ходе подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T18:12
2022-10-20T18:12
2022-10-20T18:16
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
частичная мобилизация в россии
владимир путин
сергей шойгу
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости. Каждый российский мобилизованный в ходе подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Курс обучения мобилизованных военнослужащих проходит с повышенной интенсивностью, за время подготовки каждый обучаемый в ходе одиночной подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат", - сказали в ведомстве.Об этом Минобороны сообщило в контексте визита президента Владимира Путина на полигон в Рязанской области, в ходе которого глава государства проверил, как идет подготовка мобилизованных к выполнению задач.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что президент не получал никаких предложений о дополнительных мобилизационных мерах от Минобороны, то есть к этому сроку частичная мобилизация завершится.В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.
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безопасность, россия, частичная мобилизация в россии, владимир путин, сергей шойгу, рязанская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Частичная мобилизация в России, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Рязанская область, Украина, В мире
18:12 20.10.2022 (обновлено: 18:16 20.10.2022)
Мобилизованных обучают с повышенной интенсивностью, заявили в Минобороны
Минобороны: мобилизованный в ходе одиночной подготовки израсходует не менее 600 патронов
РЯЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости. Каждый российский мобилизованный в ходе подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Курс обучения мобилизованных военнослужащих проходит с повышенной интенсивностью, за время подготовки каждый обучаемый в ходе одиночной подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат", - сказали в ведомстве.
Об этом Минобороны сообщило в контексте визита президента Владимира Путина
на полигон в Рязанской области
, в ходе которого глава государства проверил, как идет подготовка мобилизованных к выполнению задач.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
.
Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что президент не получал никаких предложений о дополнительных мобилизационных мерах от Минобороны, то есть к этому сроку частичная мобилизация завершится.
В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.