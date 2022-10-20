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В Челябинской области развернули центр допподготовки мобилизованных - РИА Новости, 20.10.2022
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В Челябинской области развернули центр допподготовки мобилизованных
В Челябинской области развернули центр допподготовки мобилизованных - РИА Новости, 20.10.2022
В Челябинской области развернули центр допподготовки мобилизованных
Центр дополнительной подготовки мобилизованных построили в Челябинской области, оборудованный всем необходимым палаточный городок возвели за 12 дней, сообщила... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:00
2022-10-20T14:00
специальная военная операция на украине
общество
алексей текслер
жкх
челябинская область
россия
чебаркуль
частичная мобилизация в россии
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 окт – РИА Новости. Центр дополнительной подготовки мобилизованных построили в Челябинской области, оборудованный всем необходимым палаточный городок возвели за 12 дней, сообщила пресс-служба правительства региона."В Челябинской области развернули всероссийский центр дополнительной подготовки для мобилизованных. Правительство региона совместно с министерством обороны РФ за рекордные сроки - 12 дней - возвели палаточный городок и оборудовали всем необходимым. Строительство лагеря курировал лично губернатор Челябинской области Алексей Текслер", - говорится в сообщении.В новый центр будут направлять военнослужащих из Челябинской области и других регионов России, уточняется в сообщении.Мобилизованные будут проживать в отапливаемых армейских палатках, в которых размещены койки с матрасами, каждому военнослужащему выдадут одеяло и подушку, полное летнее и зимнее обмундирование, теплые вещи и обувь, добавляется в сообщении.По данным пресс-службы, к работам были привлечены 38 промышленных предприятий и подрядных организаций Челябинской области, а на месте были задействованы 470 человек из 20 предприятий региона."Здесь работала вся область: Магнитогорск, Челябинск, Сатка, Чебаркуль, Миасс, и не только. Штатное время развертывания такого лагеря – два месяца. Мы сделали менее чем за две недели", – цитирует пресс-служба слова начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Чебаркуля Евгения Литвака.
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общество, алексей текслер, жкх, челябинская область, россия, чебаркуль, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Алексей Текслер, ЖКХ, Челябинская область, Россия, Чебаркуль, Частичная мобилизация в России
14:00 20.10.2022
 
В Челябинской области развернули центр допподготовки мобилизованных

В Челябинской области развернули палаточный городок для допподготовки мобилизованных

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 окт – РИА Новости. Центр дополнительной подготовки мобилизованных построили в Челябинской области, оборудованный всем необходимым палаточный городок возвели за 12 дней, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В Челябинской области развернули всероссийский центр дополнительной подготовки для мобилизованных. Правительство региона совместно с министерством обороны РФ за рекордные сроки - 12 дней - возвели палаточный городок и оборудовали всем необходимым. Строительство лагеря курировал лично губернатор Челябинской области Алексей Текслер", - говорится в сообщении.
В новый центр будут направлять военнослужащих из Челябинской области и других регионов России, уточняется в сообщении.
Мобилизованные будут проживать в отапливаемых армейских палатках, в которых размещены койки с матрасами, каждому военнослужащему выдадут одеяло и подушку, полное летнее и зимнее обмундирование, теплые вещи и обувь, добавляется в сообщении.
По данным пресс-службы, к работам были привлечены 38 промышленных предприятий и подрядных организаций Челябинской области, а на месте были задействованы 470 человек из 20 предприятий региона.
"Здесь работала вся область: Магнитогорск, Челябинск, Сатка, Чебаркуль, Миасс, и не только. Штатное время развертывания такого лагеря – два месяца. Мы сделали менее чем за две недели", – цитирует пресс-служба слова начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Чебаркуля Евгения Литвака.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоАлексей ТекслерЖКХЧелябинская областьРоссияЧебаркульЧастичная мобилизация в России
 
 
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