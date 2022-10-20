В Челябинской области развернули центр допподготовки мобилизованных
В Челябинской области развернули палаточный городок для допподготовки мобилизованных
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 20 окт – РИА Новости. Центр дополнительной подготовки мобилизованных построили в Челябинской области, оборудованный всем необходимым палаточный городок возвели за 12 дней, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В Челябинской области развернули всероссийский центр дополнительной подготовки для мобилизованных. Правительство региона совместно с министерством обороны РФ за рекордные сроки - 12 дней - возвели палаточный городок и оборудовали всем необходимым. Строительство лагеря курировал лично губернатор Челябинской области Алексей Текслер", - говорится в сообщении.
В новый центр будут направлять военнослужащих из Челябинской области и других регионов России, уточняется в сообщении.
Мобилизованные будут проживать в отапливаемых армейских палатках, в которых размещены койки с матрасами, каждому военнослужащему выдадут одеяло и подушку, полное летнее и зимнее обмундирование, теплые вещи и обувь, добавляется в сообщении.
По данным пресс-службы, к работам были привлечены 38 промышленных предприятий и подрядных организаций Челябинской области, а на месте были задействованы 470 человек из 20 предприятий региона.
"Здесь работала вся область: Магнитогорск, Челябинск, Сатка, Чебаркуль, Миасс, и не только. Штатное время развертывания такого лагеря – два месяца. Мы сделали менее чем за две недели", – цитирует пресс-служба слова начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Чебаркуля Евгения Литвака.