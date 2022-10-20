https://ria.ru/20221020/mobilizatsiya-1825346282.html
Чукотка выполнила мобилизационное задание
Чукотка выполнила мобилизационное задание - РИА Новости, 20.10.2022
Чукотка выполнила мобилизационное задание
Две группы резервистов отправлены с Чукотки, регион выполнил мобилизационное задание, сообщил губернатор Роман Копин. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:12
2022-10-20T13:12
2022-10-20T13:12
специальная военная операция на украине
безопасность
чукотка
роман копин
частичная мобилизация в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Две группы резервистов отправлены с Чукотки, регион выполнил мобилизационное задание, сообщил губернатор Роман Копин."С отправкой второй группы резервистов мобилизационное задание в регионе выполнено", - написал Копин в своем Telegram-канале.Он также отметил, что провёл первое заседание регионального оперативного штаба."Первая задача - обеспечить стабильную работу стратегических объектов, от которых зависит жизнь людей и экономика. Это объекты энергетики, транспорта, связи, системы жизнеобеспечения, социальные объекты. Чукотский АО - пограничный регион, поэтому также усилим охрану общественного порядка", - поведал губернатор.
https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html
https://ria.ru/20221019/rezhim-1825160450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, чукотка, роман копин, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Чукотка, Роман Копин, Частичная мобилизация в России
Чукотка выполнила мобилизационное задание
Губернатор Копин сообщил о выполнении Чукоткой задания по частичной мобилизации