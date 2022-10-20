https://ria.ru/20221020/mobilizatsiya-1825346282.html

Чукотка выполнила мобилизационное задание

Чукотка выполнила мобилизационное задание - РИА Новости, 20.10.2022

Чукотка выполнила мобилизационное задание

Две группы резервистов отправлены с Чукотки, регион выполнил мобилизационное задание, сообщил губернатор Роман Копин. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T13:12

2022-10-20T13:12

2022-10-20T13:12

специальная военная операция на украине

безопасность

чукотка

роман копин

частичная мобилизация в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Две группы резервистов отправлены с Чукотки, регион выполнил мобилизационное задание, сообщил губернатор Роман Копин."С отправкой второй группы резервистов мобилизационное задание в регионе выполнено", - написал Копин в своем Telegram-канале.Он также отметил, что провёл первое заседание регионального оперативного штаба."Первая задача - обеспечить стабильную работу стратегических объектов, от которых зависит жизнь людей и экономика. Это объекты энергетики, транспорта, связи, системы жизнеобеспечения, социальные объекты. Чукотский АО - пограничный регион, поэтому также усилим охрану общественного порядка", - поведал губернатор.

https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html

https://ria.ru/20221019/rezhim-1825160450.html

чукотка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, чукотка, роман копин, частичная мобилизация в россии