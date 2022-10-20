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Семьи мобилизованных в Приморье получат по 150 тысяч рублей - РИА Новости, 20.10.2022
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Семьи мобилизованных в Приморье получат по 150 тысяч рублей
Семьи мобилизованных в Приморье получат по 150 тысяч рублей - РИА Новости, 20.10.2022
Семьи мобилизованных в Приморье получат по 150 тысяч рублей
Семьи призванных из запаса в рамках частичной мобилизации жителей Приморья получат разовую выплату в 150 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T08:58
2022-10-20T08:58
общество
олег кожемяко
сергей шойгу
россия
частичная мобилизация в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Семьи призванных из запаса в рамках частичной мобилизации жителей Приморья получат разовую выплату в 150 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко."Мы приняли решение выплатить семьям военнослужащих по 150 тысяч рублей. Думаю, что это будет хорошая поддержка, многие нуждаются в ней", - заявил Кожемяко в своем Telegram-канале.Он добавил, что руководство муниципалитетов при поддержке властей края позволит детям мобилизованных бесплатно посещать детские сады и питаться там, бесплатно заниматься в кружках и секциях, не платить за обеды в школах и проезд на общественном транспорте. На селе власти "организуют работу по доставке дров населению".В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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общество, олег кожемяко, сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Олег Кожемяко, Сергей Шойгу, Россия, Частичная мобилизация в России
08:58 20.10.2022
 
Семьи мобилизованных в Приморье получат по 150 тысяч рублей

Губернатор Кожемяко: семьи мобилизованных Приморья получат выплату в 150 тысяч рублей

© РИА Новости / Виталий ТимкивСотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Сотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Сотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Семьи призванных из запаса в рамках частичной мобилизации жителей Приморья получат разовую выплату в 150 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.
"Мы приняли решение выплатить семьям военнослужащих по 150 тысяч рублей. Думаю, что это будет хорошая поддержка, многие нуждаются в ней", - заявил Кожемяко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что руководство муниципалитетов при поддержке властей края позволит детям мобилизованных бесплатно посещать детские сады и питаться там, бесплатно заниматься в кружках и секциях, не платить за обеды в школах и проезд на общественном транспорте. На селе власти "организуют работу по доставке дров населению".
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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ОбществоОлег КожемякоСергей ШойгуРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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