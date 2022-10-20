https://ria.ru/20221020/mobilizatsiya-1825271998.html

Семьи мобилизованных в Приморье получат по 150 тысяч рублей

Семьи мобилизованных в Приморье получат по 150 тысяч рублей - РИА Новости, 20.10.2022

Семьи мобилизованных в Приморье получат по 150 тысяч рублей

Семьи призванных из запаса в рамках частичной мобилизации жителей Приморья получат разовую выплату в 150 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T08:58

2022-10-20T08:58

2022-10-20T08:58

общество

олег кожемяко

сергей шойгу

россия

частичная мобилизация в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Семьи призванных из запаса в рамках частичной мобилизации жителей Приморья получат разовую выплату в 150 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко."Мы приняли решение выплатить семьям военнослужащих по 150 тысяч рублей. Думаю, что это будет хорошая поддержка, многие нуждаются в ней", - заявил Кожемяко в своем Telegram-канале.Он добавил, что руководство муниципалитетов при поддержке властей края позволит детям мобилизованных бесплатно посещать детские сады и питаться там, бесплатно заниматься в кружках и секциях, не платить за обеды в школах и проезд на общественном транспорте. На селе власти "организуют работу по доставке дров населению".В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1822997566.html

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общество, олег кожемяко, сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии