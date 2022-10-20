https://ria.ru/20221020/mobilizatsiya-1825269937.html

В Новосибирске отправлению мобилизованных посвятили торжественный митинг

В Новосибирске отправлению мобилизованных посвятили торжественный митинг - РИА Новости, 20.10.2022

В Новосибирске отправлению мобилизованных посвятили торжественный митинг

Торжественный митинг, посвященный отправке призванных в рамках частичной мобилизации из Сибири в тыловые районы зоны проведения специальной военной операции,... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T08:34

2022-10-20T08:34

2022-10-20T08:41

сергей шойгу

владимир путин

россия

новосибирская область

иркутская область

частичная мобилизация в россии

безопасность

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НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости. Торжественный митинг, посвященный отправке призванных в рамках частичной мобилизации из Сибири в тыловые районы зоны проведения специальной военной операции, прошел на плацу Новосибирского высшего военного командного училища, сообщает в четверг Минобороны РФ."На строевом плацу Новосибирского высшего военного командного училища перед отправкой в тыловые районы проведения специальной военной операции состоялось торжественное построение военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации из Новосибирской и Иркутской области, Красноярского края", - говорится в сообщении.С напутственными словами к военнослужащим обратились ветераны, командование Новосибирского гарнизона, представители администрации и законодательного собрания Новосибирской области.В Минобороны отметили, что после прибытия в назначенные районы военнослужащие продолжат совершенствовать боевую подготовку в составе взводов, рот и батальонов и приступят к выполнению поставленных боевых задач.В течение нескольких недель в центре формирования и слаживания подразделений в Новосибирской области мобилизованные резервисты проходили одиночную подготовку, боевое слаживание, под руководством опытных инструкторов выполняли боевые стрельбы из гранатометов, автоматов и пулеметов Калашникова, совершенствовали навыки метания гранат, проходили "обкатку бронетехникой", а также прошли полный курс по дисциплинам боевой и специальной подготовки.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.

https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825195419.html

https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1822997566.html

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сергей шойгу, владимир путин, россия, новосибирская область, иркутская область, частичная мобилизация в россии, безопасность