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Путин наградил посмертно медалью погибшую ульяновскую воспитательницу - РИА Новости, 20.10.2022
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Путин наградил посмертно медалью погибшую ульяновскую воспитательницу
Путин наградил посмертно медалью погибшую ульяновскую воспитательницу - РИА Новости, 20.10.2022
Путин наградил посмертно медалью погибшую ульяновскую воспитательницу
Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" посмертно воспитателя детского сада "Рябинка" в Ульяновской области Ольгу Митрофанову за проявленные... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:54
2022-10-20T15:54
общество
владимир путин
ульяновская область
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" посмертно воспитателя детского сада "Рябинка" в Ульяновской области Ольгу Митрофанову за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при спасении детей, указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.В апреле при стрельбе в детском саду в Вешкайме погибли двое детей и воспитатель, была ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве. По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, владельцем ружья ИЖ-26, из которого велась стрельба, является мужчина 1954 года рождения, а предполагаемый убийца, 1996 года рождения, состоял на учете как психически больной. По информации вице-губернатора Александра Коробко, преступник, предположительно, застрелил хозяина ружья, когда они пошли "пристреливать" оружие. Глава администрации Вешкаймского района Татьяна Стельмах уточняла, что преступник и владелец оружия были соседями. В СК РФ добавляют, что погибшая воспитатель Ольга Митрофанова ценой своей жизни встала на защиту детей.В июле Ольгу Митрофанову по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина посмертно наградили медалью "Доблесть и отвага" за спасение детей ценой своей жизни при стрельбе.
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общество, владимир путин, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Общество, Владимир Путин, Ульяновская область, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
15:54 20.10.2022
 
Путин наградил посмертно медалью погибшую ульяновскую воспитательницу

Путин наградил медалью "За отвагу" погибшую при защите детей ульяновскую воспитательницу

© РИА Новости / Сергей Ивлев / Перейти в медиабанкСотрудники полиции и МЧС у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
Сотрудники полиции и МЧС у детского сада Рябинка в поселке Вешкайма, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Сергей Ивлев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" посмертно воспитателя детского сада "Рябинка" в Ульяновской области Ольгу Митрофанову за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при спасении детей, указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
В апреле при стрельбе в детском саду в Вешкайме погибли двое детей и воспитатель, была ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве. По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, владельцем ружья ИЖ-26, из которого велась стрельба, является мужчина 1954 года рождения, а предполагаемый убийца, 1996 года рождения, состоял на учете как психически больной. По информации вице-губернатора Александра Коробко, преступник, предположительно, застрелил хозяина ружья, когда они пошли "пристреливать" оружие. Глава администрации Вешкаймского района Татьяна Стельмах уточняла, что преступник и владелец оружия были соседями. В СК РФ добавляют, что погибшая воспитатель Ольга Митрофанова ценой своей жизни встала на защиту детей.
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить медалью "За отвагу" Митрофанову Ольгу Владимировну - воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Вешкаймского детского сада "Рябинка", Ульяновская область (посмертно)", - говорится в тексте документа.
В июле Ольгу Митрофанову по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина посмертно наградили медалью "Доблесть и отвага" за спасение детей ценой своей жизни при стрельбе.
Сотрудники полиции у детского сада Рябинка в поселке Вешкайма, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 16:10
Жительница поселка Вешкайма рассказала об убитой воспитательнице детсада
 
ОбществоВладимир ПутинУльяновская областьСледственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
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