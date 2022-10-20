Путин наградил посмертно медалью погибшую ульяновскую воспитательницу
Путин наградил медалью "За отвагу" погибшую при защите детей ульяновскую воспитательницу
© РИА Новости / Сергей Ивлев / Перейти в медиабанкСотрудники полиции и МЧС у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" посмертно воспитателя детского сада "Рябинка" в Ульяновской области Ольгу Митрофанову за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при спасении детей, указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
В апреле при стрельбе в детском саду в Вешкайме погибли двое детей и воспитатель, была ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве. По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, владельцем ружья ИЖ-26, из которого велась стрельба, является мужчина 1954 года рождения, а предполагаемый убийца, 1996 года рождения, состоял на учете как психически больной. По информации вице-губернатора Александра Коробко, преступник, предположительно, застрелил хозяина ружья, когда они пошли "пристреливать" оружие. Глава администрации Вешкаймского района Татьяна Стельмах уточняла, что преступник и владелец оружия были соседями. В СК РФ добавляют, что погибшая воспитатель Ольга Митрофанова ценой своей жизни встала на защиту детей.
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить медалью "За отвагу" Митрофанову Ольгу Владимировну - воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Вешкаймского детского сада "Рябинка", Ульяновская область (посмертно)", - говорится в тексте документа.
В июле Ольгу Митрофанову по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина посмертно наградили медалью "Доблесть и отвага" за спасение детей ценой своей жизни при стрельбе.