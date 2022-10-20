https://ria.ru/20221020/mitrofanova-1825406940.html

Путин наградил посмертно медалью погибшую ульяновскую воспитательницу

Путин наградил посмертно медалью погибшую ульяновскую воспитательницу - РИА Новости, 20.10.2022

Путин наградил посмертно медалью погибшую ульяновскую воспитательницу

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" посмертно воспитателя детского сада "Рябинка" в Ульяновской области Ольгу Митрофанову за проявленные... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:54

2022-10-20T15:54

2022-10-20T15:54

общество

владимир путин

ульяновская область

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" посмертно воспитателя детского сада "Рябинка" в Ульяновской области Ольгу Митрофанову за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при спасении детей, указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.В апреле при стрельбе в детском саду в Вешкайме погибли двое детей и воспитатель, была ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве. По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, владельцем ружья ИЖ-26, из которого велась стрельба, является мужчина 1954 года рождения, а предполагаемый убийца, 1996 года рождения, состоял на учете как психически больной. По информации вице-губернатора Александра Коробко, преступник, предположительно, застрелил хозяина ружья, когда они пошли "пристреливать" оружие. Глава администрации Вешкаймского района Татьяна Стельмах уточняла, что преступник и владелец оружия были соседями. В СК РФ добавляют, что погибшая воспитатель Ольга Митрофанова ценой своей жизни встала на защиту детей.В июле Ольгу Митрофанову по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина посмертно наградили медалью "Доблесть и отвага" за спасение детей ценой своей жизни при стрельбе.

https://ria.ru/20220427/vospitatelnitsa-1785773915.html

ульяновская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин