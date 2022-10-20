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Евросоюз начал развертывать миссию на границе Армении и Азербайджана

Евросоюз начал развертывать миссию на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 20.10.2022

Евросоюз начал развертывать миссию на границе Армении и Азербайджана

Евросоюз приступил в четверг к развертыванию миссии по мониторингу ситуации на границе Армении и Азербайджана, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:33

2022-10-20T16:33

2022-10-20T16:33

в мире

жозеп боррель

евросоюз

азербайджан

армения

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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БРЮССЕЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Евросоюз приступил в четверг к развертыванию миссии по мониторингу ситуации на границе Армении и Азербайджана, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Сегодня началось развертывании этой миссии", - сказал Боррель журналистам в Брюсселе перед началом европейского саммита. Он также сообщил, что намерен проинформировать европейских лидеров о решении по этой миссии, принятом на заседании глав МИД ЕС 17 октября.В понедельник главы МИД ЕС на заседании в Люксембурге официально утвердили направление сорока наблюдателей в Армению на границу с Азербайджаном. Глава дипломатии ЕС ранее заявил, что "отправка до 40 экспертов ЕС по мониторингу вдоль международной границы Армении с Азербайджаном нацелена на строительство мер доверия в условиях нестабильности, которая создает риск для жизни людей и представляет угрозу для процесса урегулирования конфликта". В ЕС подтвердили, что миссия наблюдателей рассчитана на два месяца. Для ускорения ее развертывания персонал планируется перевести из Грузии.В минувшую пятницу сообщалось, что техническая делегация Евросоюза прибыла в Ереван для подготовки работы миссии мониторинга на границе с Азербайджаном.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, жозеп боррель, евросоюз, азербайджан, армения, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе