https://ria.ru/20221020/minekonomrazvitiya-1825312822.html
Мишустин утвердил увеличение числа замминистра экономического развития
Мишустин утвердил увеличение числа замминистра экономического развития - РИА Новости, 20.10.2022
Мишустин утвердил увеличение числа замминистра экономического развития
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре Минэкономразвития, связанные с передачей министерству функций Ростуризма, число... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:47
2022-10-20T11:47
2022-10-20T11:53
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
михаил мишустин
россия
политика
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре Минэкономразвития, связанные с передачей министерству функций Ростуризма, число заместителей министра увеличено с 11 до 12, сообщает пресс-служба кабмина.Ранее в четверг президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передачи полномочий Минэкономразвития."Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре министерства экономического развития, необходимые для исполнения министерством полномочий по дальнейшему развитию туристической отрасли. Так, число заместителей министра экономического развития увеличено с 11 до 12, число департаментов – с 35 до 37", - сообщает правительство.
https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825294565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм), михаил мишустин, россия, политика
Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Михаил Мишустин, Россия, Политика
11:47 20.10.2022 (обновлено: 11:53 20.10.2022)
Мишустин утвердил увеличение числа замминистра экономического развития
Мишустин увеличил число замминистра экономразвития с 11 до 12 после упразднения Ростуризма