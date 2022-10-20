https://ria.ru/20221020/minekonomrazvitiya-1825312822.html

Мишустин утвердил увеличение числа замминистра экономического развития

Мишустин утвердил увеличение числа замминистра экономического развития - РИА Новости, 20.10.2022

Мишустин утвердил увеличение числа замминистра экономического развития

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре Минэкономразвития, связанные с передачей министерству функций Ростуризма, число... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T11:47

2022-10-20T11:47

2022-10-20T11:53

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

михаил мишустин

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825311038_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9eb49c0c6ef23094cd57ba0ba6a0f4b7.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре Минэкономразвития, связанные с передачей министерству функций Ростуризма, число заместителей министра увеличено с 11 до 12, сообщает пресс-служба кабмина.Ранее в четверг президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передачи полномочий Минэкономразвития."Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре министерства экономического развития, необходимые для исполнения министерством полномочий по дальнейшему развитию туристической отрасли. Так, число заместителей министра экономического развития увеличено с 11 до 12, число департаментов – с 35 до 37", - сообщает правительство.

https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825294565.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм), михаил мишустин, россия, политика