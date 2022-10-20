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Мишустин утвердил увеличение числа замминистра экономического развития - РИА Новости, 20.10.2022
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Мишустин утвердил увеличение числа замминистра экономического развития
Мишустин утвердил увеличение числа замминистра экономического развития - РИА Новости, 20.10.2022
Мишустин утвердил увеличение числа замминистра экономического развития
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре Минэкономразвития, связанные с передачей министерству функций Ростуризма, число... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:47
2022-10-20T11:53
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
михаил мишустин
россия
политика
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре Минэкономразвития, связанные с передачей министерству функций Ростуризма, число заместителей министра увеличено с 11 до 12, сообщает пресс-служба кабмина.Ранее в четверг президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передачи полномочий Минэкономразвития."Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре министерства экономического развития, необходимые для исполнения министерством полномочий по дальнейшему развитию туристической отрасли. Так, число заместителей министра экономического развития увеличено с 11 до 12, число департаментов – с 35 до 37", - сообщает правительство.
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм), михаил мишустин, россия, политика
Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Михаил Мишустин, Россия, Политика
11:47 20.10.2022 (обновлено: 11:53 20.10.2022)
 
Мишустин утвердил увеличение числа замминистра экономического развития

Мишустин увеличил число замминистра экономразвития с 11 до 12 после упразднения Ростуризма

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре Минэкономразвития, связанные с передачей министерству функций Ростуризма, число заместителей министра увеличено с 11 до 12, сообщает пресс-служба кабмина.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передачи полномочий Минэкономразвития.
"Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре министерства экономического развития, необходимые для исполнения министерством полномочий по дальнейшему развитию туристической отрасли. Так, число заместителей министра экономического развития увеличено с 11 до 12, число департаментов – с 35 до 37", - сообщает правительство.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
10:59Туризм
Чернышенко объяснил передачу Минэкономразвития функций Ростуризма
 
Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)Михаил МишустинРоссияПолитика
 
 
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