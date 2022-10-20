https://ria.ru/20221020/mgimo-1825197638.html

Интеллектуальная Россия. Ученые предложили меры по развитию ИИ

Интеллектуальная Россия. Ученые предложили меры по развитию ИИ - РИА Новости, 20.10.2022

Интеллектуальная Россия. Ученые предложили меры по развитию ИИ

Значение искусственного интеллекта для экономики и общества России изучили ученые МГИМО. В рамках исследования они оценили существующие системы и предложили... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T09:00

2022-10-20T09:00

2022-10-20T09:01

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Значение искусственного интеллекта для экономики и общества России изучили ученые МГИМО. В рамках исследования они оценили существующие системы и предложили "рецепт" ускоренного внедрения ИИ. Статья опубликована в сборнике "E3S Web of Conferences".На что уже способны машины?Технологии ИИ можно условно разделить на три основных направления: распознавание, понимание и действие. Как отмечают специалисты Московского государственного института международных отношений, они взаимосвязаны, поэтому успех в одном из них провоцирует развитие в другом.Распознавание речи сегодня активно применяется, например, в онлайн-переводчиках или для ускорения работы колл-центров. Компьютерное зрение играет важную роль при автоматизации процессов на производстве и в сельском хозяйстве, в здравоохранении, в беспилотных автомобилях и летательных аппаратах, в ряде других областей.Развитие у компьютеров способности анализировать информацию, в том числе на естественных "человеческих" языках, позволяет быстро обрабатывать массивы различных данных. Это, как сообщают специалисты МГИМО, облегчает принятие решений в науке, бизнесе и государственном управлении.К системам ИИ, способным к действию, в первую очередь относятся различные промышленные работы. Кроме того, как отмечают авторы статьи, ИИ способен провести объективный анализ проблемы и оценить развитие ситуации, на чем основаны интеллектуальные системы принятия решений. Подобные ИИ могут стать ключевым инструментом сокращения рутинных операций, снижения затрат и увеличения эффективности во множестве сфер.Условия нового векаРазвитие и внедрение ИИ в России позволит совершить экономический скачок и повысить качество государственных услуг, что приведет к общему экономическому, политическому и социальному благополучию, считают авторы статьи.Анализ, проведенный учеными МГИМО, показал, что Россия имеет большой потенциал для развития технологий ИИ. Уже сейчас достигнуты заметные результаты в компьютерных образовательных технологиях, в обеспечении доступа граждан к Интернету и ключевым данным.Развитие технологий и внедрение цифровой экономики сегодня становятся ключевыми факторами, определяющими не только качество жизни и темп экономического развития, но и престиж страны на международной арене, уверены исследователи.Жить с интеллектомДля успешного развития и внедрения ИИ в России, как считают ученые МГИМО, необходимо, в первую очередь, улучшение правовых основ применения ИИ. Существующие сегодня нормативы, по мнению авторов, нельзя считать исчерпывающими."Решением этой проблемы может стать более активное использование "регулятивных песочниц", а также использование "мягких" форм регулирования, таких как поддержка и поощрение принятия и применения документов, кодексов этики и других инструментов добровольного применения", – подчеркивается в статье.Технологии ИИ должны внедряться постепенно, уверены авторы. В первую очередь, ИИ должен "проявить" себя в задачах, не имеющих критического значения. В перспективе он может обрабатывать обращения граждан в госорганы и оказывать государственные услуги, а также ассистировать контрольно-надзорным мероприятиям.Для успешной интеграции ИИ в государственное и муниципальное управление необходимо, как отмечают специалисты, разработать механизмы оценки его действий с точки зрения безопасности, в том числе при соблюдении прав и свобод граждан.

https://ria.ru/20221015/mgimo-1823793836.html

https://ria.ru/20211013/tyumgu-1754199941.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220824/depressiya-1811827572.html

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