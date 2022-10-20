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В Новгородской области не будут вводить дополнительных ограничений - РИА Новости, 20.10.2022
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В Новгородской области не будут вводить дополнительных ограничений
В Новгородской области не будут вводить дополнительных ограничений - РИА Новости, 20.10.2022
В Новгородской области не будут вводить дополнительных ограничений
Никаких дополнительных ограничений не вводится в Новгородской области, будут усилены только меры безопасности на важных объектах инфраструктуры региона, сообщил РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T09:54
2022-10-20T09:54
андрей никитин (политик)
владимир путин
новгородская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Никаких дополнительных ограничений не вводится в Новгородской области, будут усилены только меры безопасности на важных объектах инфраструктуры региона, сообщил губернатор области Андрей Никитин."В Новгородской области, как и в других регионах, будет создан оперативный штаб под моим руководством. В него войдут также представители федеральных силовых структур и региональных органов власти. Задача – принятие необходимых мер для повышения безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения", - написал он в своем Telegram-канале."При этом подчеркну, что в настоящее время для жителей области не вводится никаких ограничительных мер. Речь идет только об усилении охраны общественного порядка и мер безопасности на важных объектах инфраструктуры", - добавил новгородский губернатор.В среду президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза сообщил, что главы регионов РФ будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. По его словам, высшие должностные лица субъектов должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержание общественного порядка, повышение устойчивости работы экономики, промышленности и расширению выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции.
https://ria.ru/20221019/spetsoperatsiya-1825239116.html
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андрей никитин (политик), владимир путин, новгородская область, россия
Андрей Никитин (политик), Владимир Путин, Новгородская область, Россия
09:54 20.10.2022
 
В Новгородской области не будут вводить дополнительных ограничений

Новгородский губернатор Никитин: в области не будут вводить дополнительные ограничения

© Фото : Правительство Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : Правительство Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Никаких дополнительных ограничений не вводится в Новгородской области, будут усилены только меры безопасности на важных объектах инфраструктуры региона, сообщил губернатор области Андрей Никитин.
"В Новгородской области, как и в других регионах, будет создан оперативный штаб под моим руководством. В него войдут также представители федеральных силовых структур и региональных органов власти. Задача – принятие необходимых мер для повышения безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения", - написал он в своем Telegram-канале.
"При этом подчеркну, что в настоящее время для жителей области не вводится никаких ограничительных мер. Речь идет только об усилении охраны общественного порядка и мер безопасности на важных объектах инфраструктуры", - добавил новгородский губернатор.
В среду президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза сообщил, что главы регионов РФ будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. По его словам, высшие должностные лица субъектов должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержание общественного порядка, повышение устойчивости работы экономики, промышленности и расширению выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции.
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