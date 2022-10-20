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При обстреле ВСУ Брянки пострадали мирные жители - РИА Новости, 20.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221020/lnr-1825380968.html
При обстреле ВСУ Брянки пострадали мирные жители
При обстреле ВСУ Брянки пострадали мирные жители - РИА Новости, 20.10.2022
При обстреле ВСУ Брянки пострадали мирные жители
Мирные жители пострадали при обстреле украинскими войсками Брянки в ЛНР из РСЗО HIMARS, также повреждены объекты инфраструктуры и газопровод, сообщил в четверг... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:47
2022-10-20T14:47
специальная военная операция на украине
в мире
брянка
луганская народная республика
сша
bae systems
lockheed martin
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ЛУГАНСК, 20 окт - РИА Новости. Мирные жители пострадали при обстреле украинскими войсками Брянки в ЛНР из РСЗО HIMARS, также повреждены объекты инфраструктуры и газопровод, сообщил в четверг мэр города Евгений Морозов.Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в 13.05 мск украинские войса выпустили по населенному пункту Брянка одну ракету с применением РСЗО HIMARS."В результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры и газопровод среднего давления. Специалисты аварийной газовой службы оперативно устраняют последствия. Есть жертвы среди мирного населения", - написал он в своем Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянка
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в мире, брянка, луганская народная республика, сша, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, В мире, Брянка, Луганская Народная Республика, США, BAE Systems, Lockheed Martin
14:47 20.10.2022
 
При обстреле ВСУ Брянки пострадали мирные жители

Мэр Брянки Морозов: при обстреле города ВСУ из РСЗО HIMARS пострадали мирные жители

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 окт - РИА Новости. Мирные жители пострадали при обстреле украинскими войсками Брянки в ЛНР из РСЗО HIMARS, также повреждены объекты инфраструктуры и газопровод, сообщил в четверг мэр города Евгений Морозов.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в 13.05 мск украинские войса выпустили по населенному пункту Брянка одну ракету с применением РСЗО HIMARS.
"В результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры и газопровод среднего давления. Специалисты аварийной газовой службы оперативно устраняют последствия. Есть жертвы среди мирного населения", - написал он в своем Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБрянкаЛуганская Народная РеспубликаСШАBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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