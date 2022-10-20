При обстреле ВСУ Брянки пострадали мирные жители
Мэр Брянки Морозов: при обстреле города ВСУ из РСЗО HIMARS пострадали мирные жители
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 окт - РИА Новости. Мирные жители пострадали при обстреле украинскими войсками Брянки в ЛНР из РСЗО HIMARS, также повреждены объекты инфраструктуры и газопровод, сообщил в четверг мэр города Евгений Морозов.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в 13.05 мск украинские войса выпустили по населенному пункту Брянка одну ракету с применением РСЗО HIMARS.
"В результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры и газопровод среднего давления. Специалисты аварийной газовой службы оперативно устраняют последствия. Есть жертвы среди мирного населения", - написал он в своем Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.