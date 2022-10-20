https://ria.ru/20221020/lnr-1825380968.html

При обстреле ВСУ Брянки пострадали мирные жители

При обстреле ВСУ Брянки пострадали мирные жители - РИА Новости, 20.10.2022

При обстреле ВСУ Брянки пострадали мирные жители

Мирные жители пострадали при обстреле украинскими войсками Брянки в ЛНР из РСЗО HIMARS, также повреждены объекты инфраструктуры и газопровод, сообщил в четверг... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T14:47

2022-10-20T14:47

2022-10-20T14:47

специальная военная операция на украине

в мире

брянка

луганская народная республика

сша

bae systems

lockheed martin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ЛУГАНСК, 20 окт - РИА Новости. Мирные жители пострадали при обстреле украинскими войсками Брянки в ЛНР из РСЗО HIMARS, также повреждены объекты инфраструктуры и газопровод, сообщил в четверг мэр города Евгений Морозов.Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в 13.05 мск украинские войса выпустили по населенному пункту Брянка одну ракету с применением РСЗО HIMARS."В результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры и газопровод среднего давления. Специалисты аварийной газовой службы оперативно устраняют последствия. Есть жертвы среди мирного населения", - написал он в своем Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянка

луганская народная республика

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, брянка, луганская народная республика, сша, bae systems, lockheed martin