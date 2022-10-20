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За пропаганду ЛГБТ будет грозить штраф до пяти миллионов рублей
За пропаганду ЛГБТ будет грозить штраф до пяти миллионов рублей - РИА Новости, 20.10.2022
За пропаганду ЛГБТ будет грозить штраф до пяти миллионов рублей
Штрафы за пропаганду ЛГБТ составят до пяти миллионов рублей, за пропаганду педофилии - до 10 миллионов рублей, следует из текста законопроекта, который имеется... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T17:49
2022-10-20T17:49
2022-10-20T18:24
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Штрафы за пропаганду ЛГБТ составят до пяти миллионов рублей, за пропаганду педофилии - до 10 миллионов рублей, следует из текста законопроекта, который имеется в распоряжении РИА Новости.В Госдуме в понедельник прошли большие парламентские слушания по инициативам об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.Согласно тексту документа, штрафы за пропаганду нетрадиционных сексуальных предпочтений не только среди несовершеннолетних, но и взрослых составят до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для юрлиц.За пропаганду педофилии (вводится новая статья в КоАП) устанавливается ответственность в виде штрафа для граждан до 800 тысяч рублей, для организаций - до 10 миллионов, а для иностранцев возможна и депортация.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, общество, госдума рф, лгбт-сообщество
Россия, Общество, Госдума РФ, ЛГБТ-сообщество
17:49 20.10.2022 (обновлено: 18:24 20.10.2022)
За пропаганду ЛГБТ будет грозить штраф до пяти миллионов рублей
Штраф для юридических лиц за пропаганду ЛГБТ составит до пяти миллионов рублей
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Штрафы за пропаганду ЛГБТ составят до пяти миллионов рублей, за пропаганду педофилии - до 10 миллионов рублей, следует из текста законопроекта, который имеется в распоряжении РИА Новости.
В Госдуме
в понедельник прошли большие парламентские слушания по инициативам об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.
Согласно тексту документа, штрафы за пропаганду нетрадиционных сексуальных предпочтений не только среди несовершеннолетних, но и взрослых составят до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для юрлиц.
За пропаганду педофилии (вводится новая статья в КоАП) устанавливается ответственность в виде штрафа для граждан до 800 тысяч рублей, для организаций - до 10 миллионов, а для иностранцев возможна и депортация.