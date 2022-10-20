https://ria.ru/20221020/lgbt-1825456457.html

За пропаганду ЛГБТ будет грозить штраф до пяти миллионов рублей

За пропаганду ЛГБТ будет грозить штраф до пяти миллионов рублей - РИА Новости, 20.10.2022

За пропаганду ЛГБТ будет грозить штраф до пяти миллионов рублей

Штрафы за пропаганду ЛГБТ составят до пяти миллионов рублей, за пропаганду педофилии - до 10 миллионов рублей, следует из текста законопроекта, который имеется... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T17:49

2022-10-20T17:49

2022-10-20T18:24

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Штрафы за пропаганду ЛГБТ составят до пяти миллионов рублей, за пропаганду педофилии - до 10 миллионов рублей, следует из текста законопроекта, который имеется в распоряжении РИА Новости.В Госдуме в понедельник прошли большие парламентские слушания по инициативам об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.Согласно тексту документа, штрафы за пропаганду нетрадиционных сексуальных предпочтений не только среди несовершеннолетних, но и взрослых составят до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для юрлиц.За пропаганду педофилии (вводится новая статья в КоАП) устанавливается ответственность в виде штрафа для граждан до 800 тысяч рублей, для организаций - до 10 миллионов, а для иностранцев возможна и депортация.

https://ria.ru/20221020/khamzaev-1825256303.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, госдума рф, лгбт-сообщество