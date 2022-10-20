https://ria.ru/20221020/kruizy-1825303558.html

Международная круизная компания ушла с российского рынка

Международная круизная компания ушла с российского рынка - РИА Новости, 20.10.2022

Международная круизная компания ушла с российского рынка

Американская круизная компания Royal Caribbean перестает работать с юрлицами из России, но открыта для обычных туристов, имеющих карты иностранных банков,... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T14:31

2022-10-20T14:31

2022-10-20T14:31

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Американская круизная компания Royal Caribbean перестает работать с юрлицами из России, но открыта для обычных туристов, имеющих карты иностранных банков, эксперты рассказали, кто сможет ее заменить, сообщает АТОР.На днях стало известно, что американская круизная компания Royal Caribbean приостановила возможность бронирований своих лайнеров партнерами из России "до дальнейшего уведомления". Причина произошедшего – введенные международные санкции. При этом речь идет только о юридических лицах. Физические лица, не попадающие под санкции, могут напрямую бронировать круизы компании, оплачивая их картой (но только иностранного банка). Также туристы имеют возможность воспользоваться услугами других туроператорских компаний, находящихся за пределами России."Россиянам в том числе доступен и кругосветный круиз Ultimate World Cruise", – сообщил Александр Самунджян, представитель Royal Caribbean International в России.Также туроператоры говорят о том, что россиянам, уже купившим круиз, беспокоиться не о чем. "Наши партнеры в России продолжают поддерживать все созданные и активные бронирования", – заявляет Самунджян.Такого же мнения придерживаются и в Cru Club, которая достаточно активно предлагала на российском рынке круизы этой компании. "Мы продолжаем обслуживать все уже созданные бронирования, никаких изменений в сроках и способах оплат не будет", – сообщил Михаил Алексеев, учредитель компании Cru Club. Он также пояснил, что бортовой кредит (деньги для трат на борту) туристам можно будет вносить либо наличными, либо картой иностранного банка."Royal Caribbean работала в сегменте выше среднего, ее ценили за широкую географию круизов и самые большие и инновационные лайнеры, но в России эта компания была не столь популярна, как MSC Cruises или Costa Cruises", – отмечает Андрей Михайловский, генеральный директор круизного центра "Инфофлот".Как считают эксперты, сейчас в России складывается особый рынок зарубежных морских круизов, на который сильно влияет наличие прямых перелетов, виз, признание российских вакцин там, где эти требования еще остаются.Действующий спрос на дальние путешествия достаточно эффективно закрывают предложения MSC Cruises. У этой компании также имеются инновационные лайнеры, как, например, MSC Grand Europa, а ближайшие круизы предлагаются в безвизовых для россиян акваториях Персидского залива и Красного моря.В этом году хороший спрос продемонстрировали круизы из Турции на лайнере Blue Sapphire. Хотя их маршрут в основном проходил по островам Греции, что требовало от российских туристов обязательного оформления шенгенской визы, для многих это не стало серьезным препятствием. Наконец, в этом году был дан старт и первому морскому круизу на лайнере Astoria Grande, который начинался из порта Сочи.

https://ria.ru/20220916/belorussiya-1817199703.html

https://ria.ru/20220707/kruiz-1800778893.html

https://ria.ru/20220922/port-1818586734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, персидский залив, красное море, ассоциация туроператоров россии (атор), инфофлот, новости - туризм, туристы, круизы