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В Москве за сутки госпитализировали 127 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 127 человек с COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2022
В Москве за сутки госпитализировали 127 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 711 случаев COVID-19, 17 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:16
2022-10-20T11:16
2022-10-20T11:16
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 711 случаев COVID-19, 17 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 711, госпитализировано 127 человек, выздоровело 1232 человек, 17 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1257 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 222 733 случая коронавируса, выздоровели 3 031 084 человека, умерли 46 470 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 127 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 711 новых случаев COVID-19, умерли 17 человек