https://ria.ru/20221020/koronavirus-1825301753.html

В Москве за сутки госпитализировали 127 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 127 человек с COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2022

В Москве за сутки госпитализировали 127 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 711 случаев COVID-19, 17 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T11:16

2022-10-20T11:16

2022-10-20T11:16

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_7801f4b5c31f66bc9b0c129ac7d9006d.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 711 случаев COVID-19, 17 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 711, госпитализировано 127 человек, выздоровело 1232 человек, 17 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1257 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 222 733 случая коронавируса, выздоровели 3 031 084 человека, умерли 46 470 человек.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19