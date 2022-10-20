https://ria.ru/20221020/koronavirus-1825296210.html

В России за сутки госпитализировали 1565 больных с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1565 больных с COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2022

В России за сутки госпитализировали 1565 больных с COVID-19

Более 10 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, 90 человек скончались, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T11:06

2022-10-20T11:06

2022-10-20T11:24

распространение коронавируса

общество

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россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более 10 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, 90 человек скончались, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 565 человек, на 1,1% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 37 регионах, снижение - в 42, ситуация не изменилась в шести регионах."Выздоровело за сутки 18 352 человека, или на 12% меньше в сравнении с 19 октября 2022 года. Выявлено 10 067 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 90 человек", - говорится в сообщении штаба.

https://ria.ru/20221018/putin-1824861485.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии