https://ria.ru/20221020/koronavirus-1825296210.html
В России за сутки госпитализировали 1565 больных с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1565 больных с COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2022
В России за сутки госпитализировали 1565 больных с COVID-19
Более 10 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, 90 человек скончались, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:06
2022-10-20T11:06
2022-10-20T11:24
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более 10 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, 90 человек скончались, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 565 человек, на 1,1% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 37 регионах, снижение - в 42, ситуация не изменилась в шести регионах."Выздоровело за сутки 18 352 человека, или на 12% меньше в сравнении с 19 октября 2022 года. Выявлено 10 067 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 90 человек", - говорится в сообщении штаба.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России
11:06 20.10.2022 (обновлено: 11:24 20.10.2022)
В России за сутки госпитализировали 1565 больных с COVID-19
В России за сутки выявили 10 067 новых случаев COVID-19, умерли 90 человек