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Общие закупки газа ЕС прервали бы контракт Венгрии и России, заявил Орбан - РИА Новости, 20.10.2022
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Общие закупки газа ЕС прервали бы контракт Венгрии и России, заявил Орбан
Общие закупки газа ЕС прервали бы контракт Венгрии и России, заявил Орбан - РИА Новости, 20.10.2022
Общие закупки газа ЕС прервали бы контракт Венгрии и России, заявил Орбан
Введение потолка цен на российский газ и общеевропейские закупки энергии аннулировали бы газовые контракты между Будапештом и Москвой, Венгрия и другие страны... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T23:10
2022-10-20T23:10
экономика
виктор орбан
петер сийярто
сергей лавров
будапешт
россия
венгрия
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 20 окт - РИА Новости. Введение потолка цен на российский газ и общеевропейские закупки энергии аннулировали бы газовые контракты между Будапештом и Москвой, Венгрия и другие страны не поддерживают такие меры, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан."Предписание об общих, обязательных закупках энергии не в наших интересах и введение общего европейского потолка цен тоже не в наших интересах, поскольку в этом случае стали бы недействительными контракты (с РФ), на основании которых в Венгрию поставляется газ, и Венгрия осталась бы без энергоснабжения", - сказал Орбан. Его выступление транслировалось в соцсетях.По его словам, есть "хороший шанс" в ходе саммита ЕС "отстоять венгерские национальные интересы", поскольку "есть другие, которые думают так же, как и мы".Перед началом саммита Орбан заявлял, что ценовой потолок на газ для Будапешта означает газовое эмбарго, а экономическое самоубийство ЕС не поможет Украине, а также что последний план Брюсселя по совместным закупкам газа напоминает ему процесс совместной закупки вакцин от COVID-19, потому что это было "медленно и дорого".Еврокомиссия во вторник предложила новый пакет мер, которые направлены в том числе на снижение цен на газ. Предлагается, среди прочего, провести для ЕС обязательные совместные закупки 13,5 миллиарда кубометров газа для наполнения хранилищ к зиме 2023-2024 годов, создать временный и применяемый при необходимости механизм ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF, создать ценовой бенчмарк для рынка СПГ. Новые предложения должны согласовать страны ЕС.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в июле - через неделю после введения венгерским правительством ЧП в сфере энергетики - посетил Москву, где провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по итогам переговоров Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.
https://ria.ru/20221020/gaz-1825285829.html
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экономика, виктор орбан, петер сийярто, сергей лавров, будапешт, россия, венгрия, евросоюз, газпром, еврокомиссия, турецкий поток
Экономика, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Сергей Лавров, Будапешт, Россия, Венгрия, Евросоюз, Газпром, Еврокомиссия, Турецкий поток
23:10 20.10.2022
 
Общие закупки газа ЕС прервали бы контракт Венгрии и России, заявил Орбан

Премьер Венгрии Орбан: совместные закупки газа ЕС прервали бы контракт Будапешта и Москвы

© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 20 окт - РИА Новости. Введение потолка цен на российский газ и общеевропейские закупки энергии аннулировали бы газовые контракты между Будапештом и Москвой, Венгрия и другие страны не поддерживают такие меры, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Предписание об общих, обязательных закупках энергии не в наших интересах и введение общего европейского потолка цен тоже не в наших интересах, поскольку в этом случае стали бы недействительными контракты (с РФ), на основании которых в Венгрию поставляется газ, и Венгрия осталась бы без энергоснабжения", - сказал Орбан. Его выступление транслировалось в соцсетях.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 10:31
Орбан задал неудобный вопрос противникам российского газа
По его словам, есть "хороший шанс" в ходе саммита ЕС "отстоять венгерские национальные интересы", поскольку "есть другие, которые думают так же, как и мы".
Перед началом саммита Орбан заявлял, что ценовой потолок на газ для Будапешта означает газовое эмбарго, а экономическое самоубийство ЕС не поможет Украине, а также что последний план Брюсселя по совместным закупкам газа напоминает ему процесс совместной закупки вакцин от COVID-19, потому что это было "медленно и дорого".
Еврокомиссия во вторник предложила новый пакет мер, которые направлены в том числе на снижение цен на газ. Предлагается, среди прочего, провести для ЕС обязательные совместные закупки 13,5 миллиарда кубометров газа для наполнения хранилищ к зиме 2023-2024 годов, создать временный и применяемый при необходимости механизм ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF, создать ценовой бенчмарк для рынка СПГ. Новые предложения должны согласовать страны ЕС.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в июле - через неделю после введения венгерским правительством ЧП в сфере энергетики - посетил Москву, где провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по итогам переговоров Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 12:32
Bloomberg: Европа не контролирует собственные запасы газа
 
ЭкономикаВиктор ОрбанПетер СийяртоСергей ЛавровБудапештРоссияВенгрияЕвросоюзГазпромЕврокомиссияТурецкий поток
 
 
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