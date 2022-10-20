https://ria.ru/20221020/kommunikatsiya-1825520573.html
США не согласны с тем, что с Россией нет каналов коммуникации
США не согласны с тем, что с Россией нет каналов коммуникации - РИА Новости, 20.10.2022
США не согласны с тем, что с Россией нет каналов коммуникации
США не согласны с оценкой о том, что у них с Россией отсутствуют каналы коммуникации для снижения напряженности: у Вашингтона "есть способы" донести свои... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T22:08
2022-10-20T22:08
2022-10-20T22:19
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. США не согласны с оценкой о том, что у них с Россией отсутствуют каналы коммуникации для снижения напряженности: у Вашингтона "есть способы" донести свои послания до Москвы, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее выступил с утверждением, что РФ и США сегодня не располагают каналом для деэскалации напряженности, аналогичного тому, что существовал 60 лет назад в период Карибского кризиса."Это не правда. Это не та оценка, с которой мы готовы согласиться. Разумеется, дела с Россией не могут вестись, как обычно, однако мы определенно располагаем способами донести послания первоочередной важности до российской стороны, когда это требуется", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
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Государственный департамент США, США, Россия, Москва
22:08 20.10.2022 (обновлено: 22:19 20.10.2022)
США не согласны с тем, что с Россией нет каналов коммуникации
Представитель Госдепа Прайс: у Вашингтона "есть способы" донести свои послания до Москвы