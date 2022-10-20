https://ria.ru/20221020/kitay-1825411138.html
Китай усилит судебную защиту прав интеллектуальной собственности
Китай усилит судебную защиту прав интеллектуальной собственности - РИА Новости, 20.10.2022
Китай усилит судебную защиту прав интеллектуальной собственности
Китайские судебные органы усилят защиту прав интеллектуальной собственности с целью укрепления собственного потенциала в области науки и технологий, заявила... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:03
2022-10-20T16:03
2022-10-20T16:03
россия-китай: главное
китай
пекин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825398433_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_34f0a69e429c62e34702c17db347841a.jpg
МОСКВА, 20 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские судебные органы усилят защиту прав интеллектуальной собственности с целью укрепления собственного потенциала в области науки и технологий, заявила заместитель председателя Верховного народного суда КНР Хэ Жун.Правилами в области защиты прав интеллектуальной собственности будут охвачены такие секторы, как большие данные, искусственный интеллект и генетические технологии, отметила она на пресс-конференции в рамках XX съезда КПК.По ее словам, будут усилены меры по противодействию монополиям и недобросовестной конкуренции. Еще большие усилия будут предприняты для регламентирования развития капитала в соответствии с законом и направления его в здоровом русле, подчеркнула она, добавив, что судебные органы продолжат углублять международное сотрудничество и обмены в этой области.За прошедшее десятилетие Китай добился заметного прогресса в области защиты прав интеллектуальной собственности, подчеркнула Хэ Жун. За период с 2013 года в стране были получены судебные решения по около 2,74 миллиона дел, касающихся интеллектуальной собственности. Среднегодовой рост этого показателя составил 24,5%.Судебные иски в области интеллектуальной собственности уже расширились на такие сферы, как патенты, товарные знаки, авторские права, коммерческая тайна, проектирование интегральных схем, новые виды растений, географические указания, монополии и недобросовестная конкуренция. Также была усилена защита прав и интересов потребителей и лиц, связанных с новыми формами занятости.Суд по интеллектуальным правам при Верховном народном суде КНР и четыре специализированных суда по правам интеллектуальной собственности в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Хайнаньском порту свободной торговли способствовали продвижению реформы рассмотрения дел в области защиты интеллектуальной собственности, заключающейся в объединении гражданских, административных и уголовных дел в этой сфере в одну группу.Благодаря настоятельным усилиям по обеспечению иностранных субъектов равной правовой защитой, все больше иностранных компаний в Китае предпочитают урегулировать иски по вопросам интеллектуальной собственности в китайских судах, резюмировала Хэ Жун.
https://ria.ru/20221020/kitay-1825410312.html
https://ria.ru/20221017/kitay-1824573540.html
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825398433_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bf1b7fb2a6e14942f863587b54e767bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, пекин
Россия-Китай: Главное, Китай, Пекин
МОСКВА, 20 окт - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Китайские судебные органы усилят защиту прав интеллектуальной собственности с целью укрепления собственного потенциала в области науки и технологий, заявила заместитель председателя Верховного народного суда КНР Хэ Жун.
Правилами в области защиты прав интеллектуальной собственности будут охвачены такие секторы, как большие данные, искусственный интеллект и генетические технологии, отметила она на пресс-конференции в рамках XX съезда КПК.
По ее словам, будут усилены меры по противодействию монополиям и недобросовестной конкуренции. Еще большие усилия будут предприняты для регламентирования развития капитала в соответствии с законом и направления его в здоровом русле, подчеркнула она, добавив, что судебные органы продолжат углублять международное сотрудничество и обмены в этой области.
За прошедшее десятилетие Китай добился заметного прогресса в области защиты прав интеллектуальной собственности, подчеркнула Хэ Жун. За период с 2013 года в стране были получены судебные решения по около 2,74 миллиона дел, касающихся интеллектуальной собственности. Среднегодовой рост этого показателя составил 24,5%.
Судебные иски в области интеллектуальной собственности уже расширились на такие сферы, как патенты, товарные знаки, авторские права, коммерческая тайна, проектирование интегральных схем, новые виды растений, географические указания, монополии и недобросовестная конкуренция. Также была усилена защита прав и интересов потребителей и лиц, связанных с новыми формами занятости.
Суд по интеллектуальным правам при Верховном народном суде КНР и четыре специализированных суда по правам интеллектуальной собственности в Пекине
, Шанхае
, Гуанчжоу
и Хайнаньском порту свободной торговли способствовали продвижению реформы рассмотрения дел в области защиты интеллектуальной собственности, заключающейся в объединении гражданских, административных и уголовных дел в этой сфере в одну группу.
Благодаря настоятельным усилиям по обеспечению иностранных субъектов равной правовой защитой, все больше иностранных компаний в Китае предпочитают урегулировать иски по вопросам интеллектуальной собственности в китайских судах, резюмировала Хэ Жун.