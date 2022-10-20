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Китай усилит судебную защиту прав интеллектуальной собственности - РИА Новости, 20.10.2022
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Китай усилит судебную защиту прав интеллектуальной собственности
Китай усилит судебную защиту прав интеллектуальной собственности - РИА Новости, 20.10.2022
Китай усилит судебную защиту прав интеллектуальной собственности
Китайские судебные органы усилят защиту прав интеллектуальной собственности с целью укрепления собственного потенциала в области науки и технологий, заявила... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:03
2022-10-20T16:03
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китай
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МОСКВА, 20 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские судебные органы усилят защиту прав интеллектуальной собственности с целью укрепления собственного потенциала в области науки и технологий, заявила заместитель председателя Верховного народного суда КНР Хэ Жун.Правилами в области защиты прав интеллектуальной собственности будут охвачены такие секторы, как большие данные, искусственный интеллект и генетические технологии, отметила она на пресс-конференции в рамках XX съезда КПК.По ее словам, будут усилены меры по противодействию монополиям и недобросовестной конкуренции. Еще большие усилия будут предприняты для регламентирования развития капитала в соответствии с законом и направления его в здоровом русле, подчеркнула она, добавив, что судебные органы продолжат углублять международное сотрудничество и обмены в этой области.За прошедшее десятилетие Китай добился заметного прогресса в области защиты прав интеллектуальной собственности, подчеркнула Хэ Жун. За период с 2013 года в стране были получены судебные решения по около 2,74 миллиона дел, касающихся интеллектуальной собственности. Среднегодовой рост этого показателя составил 24,5%.Судебные иски в области интеллектуальной собственности уже расширились на такие сферы, как патенты, товарные знаки, авторские права, коммерческая тайна, проектирование интегральных схем, новые виды растений, географические указания, монополии и недобросовестная конкуренция. Также была усилена защита прав и интересов потребителей и лиц, связанных с новыми формами занятости.Суд по интеллектуальным правам при Верховном народном суде КНР и четыре специализированных суда по правам интеллектуальной собственности в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Хайнаньском порту свободной торговли способствовали продвижению реформы рассмотрения дел в области защиты интеллектуальной собственности, заключающейся в объединении гражданских, административных и уголовных дел в этой сфере в одну группу.Благодаря настоятельным усилиям по обеспечению иностранных субъектов равной правовой защитой, все больше иностранных компаний в Китае предпочитают урегулировать иски по вопросам интеллектуальной собственности в китайских судах, резюмировала Хэ Жун.
https://ria.ru/20221020/kitay-1825410312.html
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китай, пекин
Россия-Китай: Главное, Китай, Пекин
16:03 20.10.2022
 

Китай усилит судебную защиту прав интеллектуальной собственности

© AFP 2022 / Wang ZhaoСимвол Верховного народного суда Китая, напечатанный на сумке, Пекин
Символ Верховного народного суда Китая, напечатанный на сумке, Пекин - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AFP 2022 / Wang Zhao
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские судебные органы усилят защиту прав интеллектуальной собственности с целью укрепления собственного потенциала в области науки и технологий, заявила заместитель председателя Верховного народного суда КНР Хэ Жун.
Правилами в области защиты прав интеллектуальной собственности будут охвачены такие секторы, как большие данные, искусственный интеллект и генетические технологии, отметила она на пресс-конференции в рамках XX съезда КПК.
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По ее словам, будут усилены меры по противодействию монополиям и недобросовестной конкуренции. Еще большие усилия будут предприняты для регламентирования развития капитала в соответствии с законом и направления его в здоровом русле, подчеркнула она, добавив, что судебные органы продолжат углублять международное сотрудничество и обмены в этой области.
За прошедшее десятилетие Китай добился заметного прогресса в области защиты прав интеллектуальной собственности, подчеркнула Хэ Жун. За период с 2013 года в стране были получены судебные решения по около 2,74 миллиона дел, касающихся интеллектуальной собственности. Среднегодовой рост этого показателя составил 24,5%.
Судебные иски в области интеллектуальной собственности уже расширились на такие сферы, как патенты, товарные знаки, авторские права, коммерческая тайна, проектирование интегральных схем, новые виды растений, географические указания, монополии и недобросовестная конкуренция. Также была усилена защита прав и интересов потребителей и лиц, связанных с новыми формами занятости.
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Суд по интеллектуальным правам при Верховном народном суде КНР и четыре специализированных суда по правам интеллектуальной собственности в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Хайнаньском порту свободной торговли способствовали продвижению реформы рассмотрения дел в области защиты интеллектуальной собственности, заключающейся в объединении гражданских, административных и уголовных дел в этой сфере в одну группу.
Благодаря настоятельным усилиям по обеспечению иностранных субъектов равной правовой защитой, все больше иностранных компаний в Китае предпочитают урегулировать иски по вопросам интеллектуальной собственности в китайских судах, резюмировала Хэ Жун.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайПекин
 
 
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