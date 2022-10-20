https://ria.ru/20221020/kitay-1825411138.html

Китай усилит судебную защиту прав интеллектуальной собственности

Китай усилит судебную защиту прав интеллектуальной собственности - РИА Новости, 20.10.2022

Китай усилит судебную защиту прав интеллектуальной собственности

Китайские судебные органы усилят защиту прав интеллектуальной собственности с целью укрепления собственного потенциала в области науки и технологий, заявила... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:03

2022-10-20T16:03

2022-10-20T16:03

россия-китай: главное

китай

пекин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825398433_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_34f0a69e429c62e34702c17db347841a.jpg

МОСКВА, 20 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские судебные органы усилят защиту прав интеллектуальной собственности с целью укрепления собственного потенциала в области науки и технологий, заявила заместитель председателя Верховного народного суда КНР Хэ Жун.Правилами в области защиты прав интеллектуальной собственности будут охвачены такие секторы, как большие данные, искусственный интеллект и генетические технологии, отметила она на пресс-конференции в рамках XX съезда КПК.По ее словам, будут усилены меры по противодействию монополиям и недобросовестной конкуренции. Еще большие усилия будут предприняты для регламентирования развития капитала в соответствии с законом и направления его в здоровом русле, подчеркнула она, добавив, что судебные органы продолжат углублять международное сотрудничество и обмены в этой области.За прошедшее десятилетие Китай добился заметного прогресса в области защиты прав интеллектуальной собственности, подчеркнула Хэ Жун. За период с 2013 года в стране были получены судебные решения по около 2,74 миллиона дел, касающихся интеллектуальной собственности. Среднегодовой рост этого показателя составил 24,5%.Судебные иски в области интеллектуальной собственности уже расширились на такие сферы, как патенты, товарные знаки, авторские права, коммерческая тайна, проектирование интегральных схем, новые виды растений, географические указания, монополии и недобросовестная конкуренция. Также была усилена защита прав и интересов потребителей и лиц, связанных с новыми формами занятости.Суд по интеллектуальным правам при Верховном народном суде КНР и четыре специализированных суда по правам интеллектуальной собственности в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Хайнаньском порту свободной торговли способствовали продвижению реформы рассмотрения дел в области защиты интеллектуальной собственности, заключающейся в объединении гражданских, административных и уголовных дел в этой сфере в одну группу.Благодаря настоятельным усилиям по обеспечению иностранных субъектов равной правовой защитой, все больше иностранных компаний в Китае предпочитают урегулировать иски по вопросам интеллектуальной собственности в китайских судах, резюмировала Хэ Жун.

https://ria.ru/20221020/kitay-1825410312.html

https://ria.ru/20221017/kitay-1824573540.html

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, пекин