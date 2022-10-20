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В Киргизии разбился учебно-тренировочный самолет, пострадали двое человек - РИА Новости, 20.10.2022
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В Киргизии разбился учебно-тренировочный самолет, пострадали двое человек
В Киргизии разбился учебно-тренировочный самолет, пострадали двое человек - РИА Новости, 20.10.2022
В Киргизии разбился учебно-тренировочный самолет, пострадали двое человек
В Киргизии близ города Токмака в четверг разбился учебно-тренировочный самолет, пострадали два человека, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:02
2022-10-20T16:02
в мире
киргизия
токмак
чуйская область
происшествия
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БИШКЕК, 20 окт - РИА Новости. В Киргизии близ города Токмака в четверг разбился учебно-тренировочный самолет, пострадали два человека, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления внутренних дел Чуйской области республики."Самолет был учебно-тренировочным. ЧП произошло сегодня утром", - заявил представитель управления.В результате крушения пострадали двое человек - курсант авиационного училища и его инструктор, их доставили в больницу. Что именно стало причиной аварии, пока неясно.
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в мире, киргизия, токмак, чуйская область, происшествия
В мире, Киргизия, Токмак, Чуйская область, Происшествия
16:02 20.10.2022
 
В Киргизии разбился учебно-тренировочный самолет, пострадали двое человек

В Киргизии у города Токмак разбился учебно-тренировочный самолет, пострадали двое человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие в Киргизии
Военнослужащие в Киргизии - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие в Киргизии. Архивное фото
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БИШКЕК, 20 окт - РИА Новости. В Киргизии близ города Токмака в четверг разбился учебно-тренировочный самолет, пострадали два человека, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления внутренних дел Чуйской области республики.
"Самолет был учебно-тренировочным. ЧП произошло сегодня утром", - заявил представитель управления.
В результате крушения пострадали двое человек - курсант авиационного училища и его инструктор, их доставили в больницу. Что именно стало причиной аварии, пока неясно.
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В миреКиргизияТокмакЧуйская областьПроисшествия
 
 
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