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В Киргизии разбился учебно-тренировочный самолет, пострадали двое человек
В Киргизии разбился учебно-тренировочный самолет, пострадали двое человек - РИА Новости, 20.10.2022
В Киргизии разбился учебно-тренировочный самолет, пострадали двое человек
В Киргизии близ города Токмака в четверг разбился учебно-тренировочный самолет, пострадали два человека, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:02
2022-10-20T16:02
2022-10-20T16:02
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киргизия
токмак
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БИШКЕК, 20 окт - РИА Новости. В Киргизии близ города Токмака в четверг разбился учебно-тренировочный самолет, пострадали два человека, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления внутренних дел Чуйской области республики."Самолет был учебно-тренировочным. ЧП произошло сегодня утром", - заявил представитель управления.В результате крушения пострадали двое человек - курсант авиационного училища и его инструктор, их доставили в больницу. Что именно стало причиной аварии, пока неясно.
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в мире, киргизия, токмак, чуйская область, происшествия
В мире, Киргизия, Токмак, Чуйская область, Происшествия
В Киргизии разбился учебно-тренировочный самолет, пострадали двое человек
В Киргизии у города Токмак разбился учебно-тренировочный самолет, пострадали двое человек