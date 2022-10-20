https://ria.ru/20221020/kirgiziya-1825410860.html

В Киргизии разбился учебно-тренировочный самолет, пострадали двое человек

В Киргизии разбился учебно-тренировочный самолет, пострадали двое человек - РИА Новости, 20.10.2022

В Киргизии разбился учебно-тренировочный самолет, пострадали двое человек

В Киргизии близ города Токмака в четверг разбился учебно-тренировочный самолет, пострадали два человека, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:02

2022-10-20T16:02

2022-10-20T16:02

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киргизия

токмак

чуйская область

происшествия

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БИШКЕК, 20 окт - РИА Новости. В Киргизии близ города Токмака в четверг разбился учебно-тренировочный самолет, пострадали два человека, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления внутренних дел Чуйской области республики."Самолет был учебно-тренировочным. ЧП произошло сегодня утром", - заявил представитель управления.В результате крушения пострадали двое человек - курсант авиационного училища и его инструктор, их доставили в больницу. Что именно стало причиной аварии, пока неясно.

https://ria.ru/20221020/ssha-1825259612.html

киргизия

токмак

чуйская область

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в мире, киргизия, токмак, чуйская область, происшествия