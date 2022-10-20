https://ria.ru/20221020/kinostudiya-1825415715.html

Глава DC Films Уолтер Хамада ушел из студии

Глава DC Films Уолтер Хамада ушел из студии - РИА Новости, 20.10.2022

Глава DC Films Уолтер Хамада ушел из студии

Глава DC Films Уолтер Хамада ушел из студии, пишет Deadline со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T17:00

2022-10-20T17:00

2022-10-20T17:07

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Глава DC Films Уолтер Хамада ушел из студии, пишет Deadline со ссылкой на свои источники.Сейчас он ждет, когда руководство Warner Bros Discovery окончательно определится с выплатами в связи с его увольнением. Хамада проработал в фирме 15 лет и стал во главе DC в 2018 году. В январе 2021 он перезаключил контракт до 2023 года. Он станет пятым руководителем Warner Bros, покинувшим пост после того, как Дэвид Заслав возглавил недавно объединенную Warner Bros Discovery. Ранее тот заявлял, что хочет найти руководителя для DC сравни Кевину Файги из Marvel. Хамада на такую роль, по данным СМИ, не подходит.Однако это не умаляет его заслуг. Отчасти благодаря нему расширилась вселенная DC — стали выходить сериалы на HBO. Среди них "Миротворец" Джеймса Ганна. Он руководил созданием фильма Мэтта Ривза "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном во время пандемии, а также продюсировал "Аквамена" с Джейсоном Момоа и "Джокера" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом. По мнению автора Deadline, Хамада легко получит другую должность. Ведь он не только много сделал для DC, но и хорошо проявил себя в New Line. Например, топ-менеджер перезапустил "Кошмар на улице Вязов", работал над первой частью экранизации "Оно" Стивена Кинга и осуществил ряд других проектов.

https://ria.ru/20221019/ford-1824958588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, роберт паттинсон, джейсон момоа, хоакин феникс, бэтмен