https://ria.ru/20221020/kandidatura-1825441585.html

СМИ: экс-глава Минфина Британии может стать кандидатом на пост премьера

СМИ: экс-глава Минфина Британии может стать кандидатом на пост премьера - РИА Новости, 20.10.2022

СМИ: экс-глава Минфина Британии может стать кандидатом на пост премьера

Экс-глава минфина Британии Риши Сунак, скорее всего, выдвинет свою кандидатуру на пост премьера, сообщает издание Telegraph. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T17:26

2022-10-20T17:26

2022-10-20T18:05

в мире

риши сунак

лиз трасс

великобритания

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Экс-глава минфина Британии Риши Сунак, скорее всего, выдвинет свою кандидатуру на пост премьера, сообщает издание Telegraph."Риши Сунак наверняка будет баллотироваться", - говорится в сообщении газеты, которая ссылается на членов парламента.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс в четверг заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.В то же время журналист газеты Mirror Джон Стивенс сообщает, что глава МИД Джеймс Клеверли не будет баллотироваться, поскольку хочет остаться в должности министра иностранных дел.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс в четверг заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.

https://ria.ru/20221020/trass-1825436673.html

https://ria.ru/20221020/trass-1825414624.html

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