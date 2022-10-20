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СМИ: экс-глава Минфина Британии может стать кандидатом на пост премьера - РИА Новости, 20.10.2022
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СМИ: экс-глава Минфина Британии может стать кандидатом на пост премьера
СМИ: экс-глава Минфина Британии может стать кандидатом на пост премьера - РИА Новости, 20.10.2022
СМИ: экс-глава Минфина Британии может стать кандидатом на пост премьера
Экс-глава минфина Британии Риши Сунак, скорее всего, выдвинет свою кандидатуру на пост премьера, сообщает издание Telegraph. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T17:26
2022-10-20T18:05
в мире
риши сунак
лиз трасс
великобритания
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Экс-глава минфина Британии Риши Сунак, скорее всего, выдвинет свою кандидатуру на пост премьера, сообщает издание Telegraph."Риши Сунак наверняка будет баллотироваться", - говорится в сообщении газеты, которая ссылается на членов парламента.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс в четверг заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.В то же время журналист газеты Mirror Джон Стивенс сообщает, что глава МИД Джеймс Клеверли не будет баллотироваться, поскольку хочет остаться в должности министра иностранных дел.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс в четверг заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
https://ria.ru/20221020/trass-1825436673.html
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в мире, риши сунак, лиз трасс, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Риши Сунак, Лиз Трасс, Великобритания, Отставка Трасс с поста премьера Британии
17:26 20.10.2022 (обновлено: 18:05 20.10.2022)
 
СМИ: экс-глава Минфина Британии может стать кандидатом на пост премьера

Telegraph: экс-глава Минфина Британии Сунак вероятно станет кандидатом на пост премьера

© AFP 2022 / Nigel RoddisРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AFP 2022 / Nigel Roddis
Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Экс-глава минфина Британии Риши Сунак, скорее всего, выдвинет свою кандидатуру на пост премьера, сообщает издание Telegraph.
"Риши Сунак наверняка будет баллотироваться", - говорится в сообщении газеты, которая ссылается на членов парламента.
Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс в четверг заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
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Преемник Трасс станет первым британским премьером, одобренным Карлом III
В то же время журналист газеты Mirror Джон Стивенс сообщает, что глава МИД Джеймс Клеверли не будет баллотироваться, поскольку хочет остаться в должности министра иностранных дел.
Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс в четверг заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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Биография Элизабет Трасс
 
В миреРиши СунакЛиз ТрассВеликобританияОтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
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