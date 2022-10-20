https://ria.ru/20221020/kakhovka-1825318051.html

ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку

ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 20.10.2022

ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку

Украинские войска в четверг нанесли новые ракетные удары по Новой Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T12:03

2022-10-20T12:03

2022-10-20T12:03

специальная военная операция на украине

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

херсонская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824238712_0:318:2153:1529_1920x0_80_0_0_6359386cb57d7e1688ebd025a9d653c4.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Украинские войска в четверг нанесли новые ракетные удары по Новой Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев."Буквально десять минут назад была очередная ракетная атака. У нас, собственно говоря, один основной объект, который постоянно подвергается этим атакам в течение уже более пяти месяцев, ежедневно и многократно, - это Каховская гидроэлектростанция", - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что риск техногенной катастрофы продолжает расти, именно поэтому гражданам рекомендуется выехать из города.

новая каховка

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), херсонская область , вооруженные силы украины