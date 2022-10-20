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ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 20.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221020/kakhovka-1825318051.html
ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку
ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 20.10.2022
ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку
Украинские войска в четверг нанесли новые ракетные удары по Новой Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:03
2022-10-20T12:03
специальная военная операция на украине
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Украинские войска в четверг нанесли новые ракетные удары по Новой Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев."Буквально десять минут назад была очередная ракетная атака. У нас, собственно говоря, один основной объект, который постоянно подвергается этим атакам в течение уже более пяти месяцев, ежедневно и многократно, - это Каховская гидроэлектростанция", - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что риск техногенной катастрофы продолжает расти, именно поэтому гражданам рекомендуется выехать из города.
новая каховка
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новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Херсонская область , Вооруженные силы Украины
12:03 20.10.2022
 
ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку

Глава администрации Леонтьев: Каховская гидроэлектростанция постоянно подвергается атакам

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке
Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости
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Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Украинские войска в четверг нанесли новые ракетные удары по Новой Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
"Буквально десять минут назад была очередная ракетная атака. У нас, собственно говоря, один основной объект, который постоянно подвергается этим атакам в течение уже более пяти месяцев, ежедневно и многократно, - это Каховская гидроэлектростанция", - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24".
Он подчеркнул, что риск техногенной катастрофы продолжает расти, именно поэтому гражданам рекомендуется выехать из города.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Херсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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