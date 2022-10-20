https://ria.ru/20221020/izrail-1825315303.html

Израилю важны отношения с Россией, заявила эксперт

Израилю важны отношения с Россией, заявила эксперт - РИА Новости, 20.10.2022

Израилю важны отношения с Россией, заявила эксперт

Израиль заинтересован в поддержании отношений с Россией, поэтому вряд ли какое-либо его правительство одобрит поставки вооружений Украине, заявила РИА Новости... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T11:54

2022-10-20T11:54

2022-10-20T11:54

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Израиль заинтересован в поддержании отношений с Россией, поэтому вряд ли какое-либо его правительство одобрит поставки вооружений Украине, заявила РИА Новости член-корреспондент РАН, руководитель Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Ирина Звягельская.Раннее израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай 16 октября высказал мнение, что Израиль должен начать оказывать военную помощь Украине после сообщений о якобы имеющих место поставках Ираном вооружения России. Эту информацию не раз опровергали в Москве и Тегеране. Израиль с начала спецоперации РФ на Украине поставляет Киеву только гуманитарную помощь и ограниченные партии средств защиты для сотрудников гражданских чрезвычайных служб. Позже министр обороны Израиля Бени Ганц 19 октября заявил на брифинге для послов стран ЕС, что Израиль не будет поставлять системы вооружения Украине по ряду оперативных соображений."Израиль не поставлял и не будет поставлять вооружение Украине. Несмотря на то, что израильское руководство порой достаточно жестко критикует Москву, военная поддержка Украины не отвечает его интересам, потому что для Израиля важно сохранить нормальные отношения с Россией, которые и так стали более напряженными", - сказала она.По словам эксперта, если бы Израиль "двигался в фарватере США", израильское руководство поставило бы себя в "сложное внутриполитическое положение". "В Израиле большая русскоязычная община, много выходцев и с Украины, в том числе тех, кто приехал недавно. Усиливать разногласия внутри этих общин и между ними израильскому правительству ни к чему, а решение в пользу поставок вооружения может привести именно к такому результату", - считает Звягельская.В среду лидер главной израильской оппозиционной партии "Ликуд" и экс-премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху выразил опасения в интервью американскому телеканалу MSNBC, что если Израиль будет поставлять оружие на Украину, оно может оказаться у Ирана.Эксперт добавила, что взаимосвязи между выступлением Нетаньяху и Ганца и нет, выступление Нетаньяху носит "политический характер". По ее словам, у лидера оппозиционной партии "были особые отношения с руководством России". "Нетаньяху категорически против односторонних действий, которые могут вызвать крайне негативную российскую реакцию", - сказала Звягельская.В свою очередь заявление Нетаньяху можно расценивать как "внутриполитические игры", заявил РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Виктор Надеин-Раевский. "Оппозиция всегда старается будировать неудобные для правительства моменты. Надо полагать, что у Израиля много соображений, которые касаются не Ирана, а российско-израильских отношений", - отметил он.

https://ria.ru/20221020/gegemoniya-1825263001.html

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825081831.html

https://ria.ru/20221020/belorussiya-1825313244.html

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