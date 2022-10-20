https://ria.ru/20221020/italiya-1825523298.html

СМИ: В Италии более 70 туристов отравились лазаньей

СМИ: В Италии более 70 туристов отравились лазаньей - РИА Новости, 20.10.2022

СМИ: В Италии более 70 туристов отравились лазаньей

Более 70 пожилых туристов из Испании отравились лазаньей, приехав на отдых на север Италии, сообщает газета il Messaggero. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T22:43

2022-10-20T22:43

2022-10-20T22:43

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РИМ, 20 окт - РИА Новости. Более 70 пожилых туристов из Испании отравились лазаньей, приехав на отдых на север Италии, сообщает газета il Messaggero.Путешественники заселились в один из отелей в провинции Варезе. До этого они побывали на обеде в одном из местных ресторанов, где попробовали на обед одно из традиционных блюд итальянской кухни. Первые симптомы отравления проявились у 75 человек к вечеру, а уже утром сотрудники отеля вызвали "скорую": шестерым постояльцам понадобилась госпитализация.В группу входили граждане Испании в возрасте от 64 до 84 лет. Главным виновником отравления с диареей и рвотой они считают лазанью, которую им подали после прилета в миланский аэропорт "Мальпенса".

https://ria.ru/20221017/italiya-1824591568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

новости - туризм, здоровье - общество, испания, италия