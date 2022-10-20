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СМИ: В Италии более 70 туристов отравились лазаньей - РИА Новости, 20.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221020/italiya-1825523298.html
СМИ: В Италии более 70 туристов отравились лазаньей
СМИ: В Италии более 70 туристов отравились лазаньей - РИА Новости, 20.10.2022
СМИ: В Италии более 70 туристов отравились лазаньей
Более 70 пожилых туристов из Испании отравились лазаньей, приехав на отдых на север Италии, сообщает газета il Messaggero. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T22:43
2022-10-20T22:43
туризм
новости - туризм
здоровье - общество
испания
италия
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РИМ, 20 окт - РИА Новости. Более 70 пожилых туристов из Испании отравились лазаньей, приехав на отдых на север Италии, сообщает газета il Messaggero.Путешественники заселились в один из отелей в провинции Варезе. До этого они побывали на обеде в одном из местных ресторанов, где попробовали на обед одно из традиционных блюд итальянской кухни. Первые симптомы отравления проявились у 75 человек к вечеру, а уже утром сотрудники отеля вызвали "скорую": шестерым постояльцам понадобилась госпитализация.В группу входили граждане Испании в возрасте от 64 до 84 лет. Главным виновником отравления с диареей и рвотой они считают лазанью, которую им подали после прилета в миланский аэропорт "Мальпенса".
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новости - туризм, здоровье - общество, испания, италия
Туризм, Новости - Туризм, Здоровье - Общество, Испания, Италия
22:43 20.10.2022
 
СМИ: В Италии более 70 туристов отравились лазаньей

il Messaggero: более 70 пожилых туристов из Испании отравились лазаньей на севере Италии

© Fotolia / PrintempsЛазанья
Лазанья - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Fotolia / Printemps
Лазанья. Архивное фото
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РИМ, 20 окт - РИА Новости. Более 70 пожилых туристов из Испании отравились лазаньей, приехав на отдых на север Италии, сообщает газета il Messaggero.
Путешественники заселились в один из отелей в провинции Варезе. До этого они побывали на обеде в одном из местных ресторанов, где попробовали на обед одно из традиционных блюд итальянской кухни. Первые симптомы отравления проявились у 75 человек к вечеру, а уже утром сотрудники отеля вызвали "скорую": шестерым постояльцам понадобилась госпитализация.
В группу входили граждане Испании в возрасте от 64 до 84 лет. Главным виновником отравления с диареей и рвотой они считают лазанью, которую им подали после прилета в миланский аэропорт "Мальпенса".
Флаг Италии в Риме. - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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Италия рассматривает чрезвычайный план экономии энергии, сообщили СМИ
 
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