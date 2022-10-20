https://ria.ru/20221020/istrebiteli-1825511079.html

Испания планирует направить 16 истребителей в Болгарию и Румынию

Испания планирует направить 16 истребителей в Болгарию и Румынию - РИА Новости, 20.10.2022

Испания планирует направить 16 истребителей в Болгарию и Румынию

Испания планирует направить 16 истребителей в Болгарию и Румынию в ближайшие два месяца, сообщила газета El Pais со ссылкой на министра обороны Болгарии... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T20:43

2022-10-20T20:43

2022-10-20T20:43

в мире

болгария

румыния

испания

нато

eurofighter typhoon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776191742_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_1f0a50101b8509ff1766b27a633c1ddc.jpg

МАДРИД, 20 окт - РИА Новости. Испания планирует направить 16 истребителей в Болгарию и Румынию в ближайшие два месяца, сообщила газета El Pais со ссылкой на министра обороны Болгарии Димитара Стоянова.Восемь истребителей Eurofighter будут переброшены в Болгарию 1 ноября. До 23 декабря они будут участвовать в совместной с местными ВВС миссии по патрулированию воздушного пространства.В начале декабря еще восемь испанских истребителей Eurofighter отправятся в Румынию в рамках планов НАТО по усилению обороны союзников, находящихся вблизи России, пишет газета. Запланировано, что эта миссия продлится четыре месяца, до марта 2023 года.Испанские летчики уже имеют опыт наблюдения за воздушным пространством в этих двух странах НАТО. В феврале 2021 года группа в составе шести истребителей Eurofighter в течение двух месяцев действовал с базы недалеко от румынского города Констанца. С той же целью еще четыре истребителя находились в Болгарию с 11 февраля по 31 марта. Однако это будет первый раз, когда испанские истребители будут развернуты одновременно в двух странах, граничащих с Черным морем.

https://ria.ru/20221012/ispaniya-1823540118.html

болгария

румыния

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, болгария, румыния, испания, нато, eurofighter typhoon