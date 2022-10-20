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Испания планирует направить 16 истребителей в Болгарию и Румынию
Испания планирует направить 16 истребителей в Болгарию и Румынию - РИА Новости, 20.10.2022
Испания планирует направить 16 истребителей в Болгарию и Румынию
Испания планирует направить 16 истребителей в Болгарию и Румынию в ближайшие два месяца, сообщила газета El Pais со ссылкой на министра обороны Болгарии... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T20:43
2022-10-20T20:43
2022-10-20T20:43
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МАДРИД, 20 окт - РИА Новости. Испания планирует направить 16 истребителей в Болгарию и Румынию в ближайшие два месяца, сообщила газета El Pais со ссылкой на министра обороны Болгарии Димитара Стоянова.Восемь истребителей Eurofighter будут переброшены в Болгарию 1 ноября. До 23 декабря они будут участвовать в совместной с местными ВВС миссии по патрулированию воздушного пространства.В начале декабря еще восемь испанских истребителей Eurofighter отправятся в Румынию в рамках планов НАТО по усилению обороны союзников, находящихся вблизи России, пишет газета. Запланировано, что эта миссия продлится четыре месяца, до марта 2023 года.Испанские летчики уже имеют опыт наблюдения за воздушным пространством в этих двух странах НАТО. В феврале 2021 года группа в составе шести истребителей Eurofighter в течение двух месяцев действовал с базы недалеко от румынского города Констанца. С той же целью еще четыре истребителя находились в Болгарию с 11 февраля по 31 марта. Однако это будет первый раз, когда испанские истребители будут развернуты одновременно в двух странах, граничащих с Черным морем.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, румыния, испания, нато, eurofighter typhoon
В мире, Болгария, Румыния, Испания, НАТО, Eurofighter Typhoon
Испания планирует направить 16 истребителей в Болгарию и Румынию
МО Испании направит 16 истребителей Eurofighter в Болгарию и Румынию в ближайшие месяцы