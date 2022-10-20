https://ria.ru/20221020/indoneziya-1825392759.html
В Индонезии авиакомпании изменяют маршруты из-за вулкана
В Индонезии авиакомпании изменяют маршруты из-за вулкана - РИА Новости, 20.10.2022
В Индонезии авиакомпании изменяют маршруты из-за вулкана
Самый высокий вулкан Индонезии на острове Суматра в четверг выбросил в небо густой пепел, что побудило руководство национального парка "Керинчи-Себлат" временно РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:37
2022-10-20T16:37
2022-10-20T16:37
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Самый высокий вулкан Индонезии на острове Суматра в четверг выбросил в небо густой пепел, что побудило руководство национального парка "Керинчи-Себлат" временно закрыть маршруты для восхождения на гору и предостеречь пилотов самолетов об опасности полетов над вулканом, сообщает агентство ANTARA."Вулкан начал выбрасывать в небо густой пепел в 6:20 утра по местному времени", – сообщил агентству представитель группы наблюдения за вулканом. "Сейчас этот пепел выбрасывается с постоянной частотой", — добавил он.По словам собеседника агентства, руководство национального парка, в котором находится вулкан, временно закрыло все туристические маршруты и призвало местных жителей и приезжих постоянно носить маски."Мы также посоветовали самолетам не летать рядом с вулканом, так как он может извергнуться в любое время", — сообщил представитель группы наблюдения. Вулкану был присвоен второй уровень опасности.Керинчи проявляет активность почти каждый год, за последнее время самые сильные извержения наблюдались в 2004 и 2009 годах. В последний раз вулкан Керинчи извергался 2 июня 2013 года, в результате чего был нанесен ущерб чайным плантациям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, индонезия, суматра, авиакомпании
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Индонезия, Суматра, авиакомпании
В Индонезии авиакомпании изменяют маршруты из-за вулкана
Вулкан Керинчи в Индонезии выбросил пепел, авиакомпаниям предложили изменить маршруты
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Самый высокий вулкан Индонезии на острове Суматра в четверг выбросил в небо густой пепел, что побудило руководство национального парка "Керинчи-Себлат" временно закрыть маршруты для восхождения на гору и предостеречь пилотов самолетов об опасности полетов над вулканом, сообщает агентство ANTARA.
"Вулкан начал выбрасывать в небо густой пепел в 6:20 утра по местному времени", – сообщил агентству представитель группы наблюдения за вулканом. "Сейчас этот пепел выбрасывается с постоянной частотой", — добавил он.
По словам собеседника агентства, руководство национального парка, в котором находится вулкан, временно закрыло все туристические маршруты и призвало местных жителей и приезжих постоянно носить маски.
"Мы также посоветовали самолетам не летать рядом с вулканом, так как он может извергнуться в любое время", — сообщил представитель группы наблюдения. Вулкану был присвоен второй уровень опасности.
Керинчи проявляет активность почти каждый год, за последнее время самые сильные извержения наблюдались в 2004 и 2009 годах. В последний раз вулкан Керинчи извергался 2 июня 2013 года, в результате чего был нанесен ущерб чайным плантациям.