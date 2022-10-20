https://ria.ru/20221020/indoneziya-1825380005.html
Индонезия разрешила делегатам G20 и иностранным журналистам въезд без визы
Индонезия разрешила делегатам G20 и иностранным журналистам въезд без визы - РИА Новости, 20.10.2022
Индонезия разрешила делегатам G20 и иностранным журналистам въезд без визы
Главное иммиграционное управление министерства юстиции и прав человека Индонезии ввело безвизовый режим для делегатов G20 и иностранных журналистов, которые... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:44
2022-10-20T14:44
2022-10-20T14:44
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бали
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саммит g20
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Главное иммиграционное управление министерства юстиции и прав человека Индонезии ввело безвизовый режим для делегатов G20 и иностранных журналистов, которые будут выполнять свои обязанности в рамках саммита, сообщает агентство ANTARA."Для иностранных делегатов и журналистов, которые будут участвовать в саммите G20, мы предоставляем разрешение на въезд без визы", — заявил исполняющий обязанности генерального директора иммиграционного управления Видодо Экатьахьяна в Джакарте в четверг.Экатьахьяна добавил, что эта политика направлена на поддержку проведения саммита стран G20, который состоится в ноябре на Бали.Он пояснил, что в соответствии с правилами безвизового въезда иностранцы могут находиться в Индонезии в течение 30 дней. Иностранцы, участвующие в саммите, должны будут иметь при себе паспорт со сроком действия не менее шести месяцев. Также им придется предъявить обратный билет или билет в третью страну. Наконец, необходимым условием является подтверждение регистрации на саммит или письмо-приглашение от индонезийской стороны.Семнадцатый по счету саммит G20 состоится на Бали 15-16 ноября 2022 года. Саммит станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, который состоялись в течение года председательства Индонезии в G20.
https://ria.ru/20221020/bezopasnost-1825311703.html
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в мире, индонезия, бали, джакарта, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Индонезия, Бали, Джакарта, Большая двадцатка, Саммит G20
Индонезия разрешила делегатам G20 и иностранным журналистам въезд без визы
Индонезия ввела безвизовый режим для делегатов G20 и иностранных журналистов