https://ria.ru/20221020/indoneziya-1825380005.html

Индонезия разрешила делегатам G20 и иностранным журналистам въезд без визы

Индонезия разрешила делегатам G20 и иностранным журналистам въезд без визы - РИА Новости, 20.10.2022

Индонезия разрешила делегатам G20 и иностранным журналистам въезд без визы

Главное иммиграционное управление министерства юстиции и прав человека Индонезии ввело безвизовый режим для делегатов G20 и иностранных журналистов, которые... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T14:44

2022-10-20T14:44

2022-10-20T14:44

в мире

индонезия

бали

джакарта

большая двадцатка

саммит g20

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Главное иммиграционное управление министерства юстиции и прав человека Индонезии ввело безвизовый режим для делегатов G20 и иностранных журналистов, которые будут выполнять свои обязанности в рамках саммита, сообщает агентство ANTARA."Для иностранных делегатов и журналистов, которые будут участвовать в саммите G20, мы предоставляем разрешение на въезд без визы", — заявил исполняющий обязанности генерального директора иммиграционного управления Видодо Экатьахьяна в Джакарте в четверг.Экатьахьяна добавил, что эта политика направлена на поддержку проведения саммита стран G20, который состоится в ноябре на Бали.Он пояснил, что в соответствии с правилами безвизового въезда иностранцы могут находиться в Индонезии в течение 30 дней. Иностранцы, участвующие в саммите, должны будут иметь при себе паспорт со сроком действия не менее шести месяцев. Также им придется предъявить обратный билет или билет в третью страну. Наконец, необходимым условием является подтверждение регистрации на саммит или письмо-приглашение от индонезийской стороны.Семнадцатый по счету саммит G20 состоится на Бали 15-16 ноября 2022 года. Саммит станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, который состоялись в течение года председательства Индонезии в G20.

https://ria.ru/20221020/bezopasnost-1825311703.html

https://ria.ru/20221019/sammit-1825112026.html

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в мире, индонезия, бали, джакарта, большая двадцатка, саммит g20