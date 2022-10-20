https://ria.ru/20221020/indeksatsiya-1825348724.html
Путин подписал закон об индексации пенсий прокурорам
Путин подписал закон об индексации пенсий прокурорам - РИА Новости, 20.10.2022
Путин подписал закон об индексации пенсий прокурорам
Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении кабмина полномочиями по индексации пенсий прокуроров и следователей Следственного комитета. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:19
2022-10-20T13:19
2022-10-20T13:19
общество
россия
владимир путин
пенсии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении кабмина полномочиями по индексации пенсий прокуроров и следователей Следственного комитета.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон устанавливает полномочие правительства РФ по принятию решения об индексации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период должностного оклада (оклада по должности), доплаты за классный чин (оклада по воинскому званию, доплаты за специальное звание), доплаты за выслугу лет (процентной надбавки за выслугу лет) и ежемесячной надбавки к пенсии, из которых исчисляются пенсии прокурорам и следователям.Как отмечалось ранее в пояснительных материалах, реализация положения позволит в дальнейшем оперативно реализовывать решения, связанные с необходимостью индексации пенсий прокуроров и следователей в условиях изменения экономической ситуации, а также различий в темпах увеличения должностных окладов и пенсий военнослужащих и судей, из размеров которых исчисляются размеры должностных окладов прокуроров и следователей.
https://ria.ru/20221019/gossluzhba-1825103236.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин, пенсии
Общество, Россия, Владимир Путин, Пенсии
Путин подписал закон об индексации пенсий прокурорам
Путин наделил правительство полномочиями по индексации пенсий прокуроров и следователей
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
о наделении кабмина полномочиями по индексации пенсий прокуроров и следователей Следственного комитета.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон устанавливает полномочие правительства РФ по принятию решения об индексации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период должностного оклада (оклада по должности), доплаты за классный чин (оклада по воинскому званию, доплаты за специальное звание), доплаты за выслугу лет (процентной надбавки за выслугу лет) и ежемесячной надбавки к пенсии, из которых исчисляются пенсии прокурорам и следователям.
Как отмечалось ранее в пояснительных материалах, реализация положения позволит в дальнейшем оперативно реализовывать решения, связанные с необходимостью индексации пенсий прокуроров и следователей в условиях изменения экономической ситуации, а также различий в темпах увеличения должностных окладов и пенсий военнослужащих и судей, из размеров которых исчисляются размеры должностных окладов прокуроров и следователей.