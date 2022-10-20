https://ria.ru/20221020/indeksatsiya-1825348724.html

Путин подписал закон об индексации пенсий прокурорам

Путин подписал закон об индексации пенсий прокурорам - РИА Новости, 20.10.2022

Путин подписал закон об индексации пенсий прокурорам

Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении кабмина полномочиями по индексации пенсий прокуроров и следователей Следственного комитета. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T13:19

2022-10-20T13:19

2022-10-20T13:19

общество

россия

владимир путин

пенсии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении кабмина полномочиями по индексации пенсий прокуроров и следователей Следственного комитета.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон устанавливает полномочие правительства РФ по принятию решения об индексации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период должностного оклада (оклада по должности), доплаты за классный чин (оклада по воинскому званию, доплаты за специальное звание), доплаты за выслугу лет (процентной надбавки за выслугу лет) и ежемесячной надбавки к пенсии, из которых исчисляются пенсии прокурорам и следователям.Как отмечалось ранее в пояснительных материалах, реализация положения позволит в дальнейшем оперативно реализовывать решения, связанные с необходимостью индексации пенсий прокуроров и следователей в условиях изменения экономической ситуации, а также различий в темпах увеличения должностных окладов и пенсий военнослужащих и судей, из размеров которых исчисляются размеры должностных окладов прокуроров и следователей.

https://ria.ru/20221019/gossluzhba-1825103236.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, владимир путин, пенсии