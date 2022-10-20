https://ria.ru/20221020/iena-1825259465.html
Курс японской валюты опустился до нового минимума за 32 года
Курс японской валюты опустился до нового минимума за 32 года - РИА Новости, 20.10.2022
Курс японской валюты опустился до нового минимума за 32 года
Курс японской национальной валюты после открытия торгов в Токио в четверг впервые с августа 1990 года опустился до уровня 149,9 иены за доллар. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T04:33
2022-10-20T04:33
2022-10-20T04:33
экономика
япония
токио
сша
доллар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152437/83/1524378345_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_c77ac91b26b8367897e27c14b4d4d6b1.jpg
ТОКИО, 20 окт – РИА Новости. Курс японской национальной валюты после открытия торгов в Токио в четверг впервые с августа 1990 года опустился до уровня 149,9 иены за доллар.В частности, как свидетельствуют данные биржи, по состоянию на 9 утра по местному времени (03.00 мск), курс японской валюты составлял 149,83 иены за доллар, однако уже к 10 утра (04.00 мск) он опустился до отметки в 149,92-94 иены за доллар.Это стало новым минимумом за последние 32 года.Основной причиной продолжающегося стремительного падения национальной валюты Японии является сильное различие подхода американского и японского центробанков к монетарной политике: Федрезерв США продолжает поднимать учетную ставку, в то время как Банк Японии держит ее на отрицательном уровне. Тенденции на рынке дополнительно усилило высказывание президента США Джо Байдена в субботу, что у него не вызывает опасений рост американской валюты.Сейчас игроки рынка не исключают возможной интервенции японского правительства для повышения курса. В конце сентября на фоне падения иены до уровня 145,9 Япония провела интервенцию на валютном рынке, государство приобрело 2,8 триллиона иен (около 19,6 миллиарда долларов) - рекордная цифра для одноразовой интервенции. После этого курс поднялся до 140 иен за доллар, но уже через несколько дней вновь вернулся на прежние позиции.
https://ria.ru/20221019/kurs-1825152156.html
https://ria.ru/20221019/kurs-1825098613.html
япония
токио
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152437/83/1524378345_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_2d76d89f8a6f232fb1c1d2fa33e69700.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, япония, токио, сша, доллар
Экономика, Япония, Токио, США, Доллар
Курс японской валюты опустился до нового минимума за 32 года
Курс японской валюты опустился до нового минимума за 32 года – до 149,9 иены за доллар
ТОКИО, 20 окт – РИА Новости. Курс японской национальной валюты после открытия торгов в Токио в четверг впервые с августа 1990 года опустился до уровня 149,9 иены за доллар.
В частности, как свидетельствуют данные биржи, по состоянию на 9 утра по местному времени (03.00 мск), курс японской валюты составлял 149,83 иены за доллар, однако уже к 10 утра (04.00 мск) он опустился до отметки в 149,92-94 иены за доллар.
Это стало новым минимумом за последние 32 года.
Основной причиной продолжающегося стремительного падения национальной валюты Японии
является сильное различие подхода американского и японского центробанков к монетарной политике: Федрезерв США
продолжает поднимать учетную ставку, в то время как Банк Японии держит ее на отрицательном уровне. Тенденции на рынке дополнительно усилило высказывание президента США Джо Байдена
в субботу, что у него не вызывает опасений рост американской валюты.
Сейчас игроки рынка не исключают возможной интервенции японского правительства для повышения курса. В конце сентября на фоне падения иены до уровня 145,9 Япония провела интервенцию на валютном рынке, государство приобрело 2,8 триллиона иен (около 19,6 миллиарда долларов) - рекордная цифра для одноразовой интервенции. После этого курс поднялся до 140 иен за доллар, но уже через несколько дней вновь вернулся на прежние позиции.