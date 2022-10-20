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Курс японской валюты опустился до нового минимума за 32 года - РИА Новости, 20.10.2022
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Курс японской валюты опустился до нового минимума за 32 года
Курс японской валюты опустился до нового минимума за 32 года - РИА Новости, 20.10.2022
Курс японской валюты опустился до нового минимума за 32 года
Курс японской национальной валюты после открытия торгов в Токио в четверг впервые с августа 1990 года опустился до уровня 149,9 иены за доллар. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T04:33
2022-10-20T04:33
экономика
япония
токио
сша
доллар
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ТОКИО, 20 окт – РИА Новости. Курс японской национальной валюты после открытия торгов в Токио в четверг впервые с августа 1990 года опустился до уровня 149,9 иены за доллар.В частности, как свидетельствуют данные биржи, по состоянию на 9 утра по местному времени (03.00 мск), курс японской валюты составлял 149,83 иены за доллар, однако уже к 10 утра (04.00 мск) он опустился до отметки в 149,92-94 иены за доллар.Это стало новым минимумом за последние 32 года.Основной причиной продолжающегося стремительного падения национальной валюты Японии является сильное различие подхода американского и японского центробанков к монетарной политике: Федрезерв США продолжает поднимать учетную ставку, в то время как Банк Японии держит ее на отрицательном уровне. Тенденции на рынке дополнительно усилило высказывание президента США Джо Байдена в субботу, что у него не вызывает опасений рост американской валюты.Сейчас игроки рынка не исключают возможной интервенции японского правительства для повышения курса. В конце сентября на фоне падения иены до уровня 145,9 Япония провела интервенцию на валютном рынке, государство приобрело 2,8 триллиона иен (около 19,6 миллиарда долларов) - рекордная цифра для одноразовой интервенции. После этого курс поднялся до 140 иен за доллар, но уже через несколько дней вновь вернулся на прежние позиции.
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экономика, япония, токио, сша, доллар
Экономика, Япония, Токио, США, Доллар
04:33 20.10.2022
 
Курс японской валюты опустился до нового минимума за 32 года

Курс японской валюты опустился до нового минимума за 32 года – до 149,9 иены за доллар

CC0 / Maccabee / Японские иены
Японские иены - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
CC0 / Maccabee /
Японские иены . Архивное фото
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ТОКИО, 20 окт – РИА Новости. Курс японской национальной валюты после открытия торгов в Токио в четверг впервые с августа 1990 года опустился до уровня 149,9 иены за доллар.
В частности, как свидетельствуют данные биржи, по состоянию на 9 утра по местному времени (03.00 мск), курс японской валюты составлял 149,83 иены за доллар, однако уже к 10 утра (04.00 мск) он опустился до отметки в 149,92-94 иены за доллар.
Электронное табло пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
Вчера, 16:24Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Официальный курс доллара на четверг снизился до 61,59 рубля
Это стало новым минимумом за последние 32 года.
Основной причиной продолжающегося стремительного падения национальной валюты Японии является сильное различие подхода американского и японского центробанков к монетарной политике: Федрезерв США продолжает поднимать учетную ставку, в то время как Банк Японии держит ее на отрицательном уровне. Тенденции на рынке дополнительно усилило высказывание президента США Джо Байдена в субботу, что у него не вызывает опасений рост американской валюты.
Сейчас игроки рынка не исключают возможной интервенции японского правительства для повышения курса. В конце сентября на фоне падения иены до уровня 145,9 Япония провела интервенцию на валютном рынке, государство приобрело 2,8 триллиона иен (около 19,6 миллиарда долларов) - рекордная цифра для одноразовой интервенции. После этого курс поднялся до 140 иен за доллар, но уже через несколько дней вновь вернулся на прежние позиции.
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
Вчера, 13:55Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс евро опустился ниже 60 рублей
 
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