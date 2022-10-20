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Конституционный суд защитил российских военных - РИА Новости, 20.10.2022
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Конституционный суд защитил российских военных
Конституционный суд защитил российских военных - РИА Новости, 20.10.2022
Конституционный суд защитил российских военных
Конституционный суд (КС) России защитил жилищные права военнослужащих, которые сменили иностранное гражданство на российское при службе в ВС РФ, сообщила... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T18:28
2022-10-20T18:28
россия
армения
вооруженные силы рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России защитил жилищные права военнослужащих, которые сменили иностранное гражданство на российское при службе в ВС РФ, сообщила пресс-служба суда."Двадцатого октября… Конституционный суд РФ защитил жилищные права бывших иностранных граждан, проходивших военную службу в российских войсках. Дело о проверке конституционности абзаца двенадцатого пункта 1 статьи 15 федерального закона "О статусе военнослужащих" рассмотрено в связи с жалобой гражданина… Степаняна", - говорится в сообщении.Степанян с 2005 по 2019 годы проходил военную службу в пограничных органах РФ на территории Армении, будучи ее гражданином. В 2019 году он переменил гражданство на российское, а в 2020 году по достижении предельного возраста пребывания на военной службе был уволен.Степанян обратился в жилищную комиссию воинской части с заявлением о признании его вместе с семьей из пяти человек нуждающимся в жилье, предоставляемом по договору социального найма. Отказ комиссии, позицию которой впоследствии поддержали суды, был мотивирован тем, что Степанян как гражданин РФ прослужил в армии менее одного года, тогда как для получения жилья необходимо прослужить 10 лет."Степанян посчитал норму неконституционной, поскольку она позволяет не учитывать службу бывших военных в российских войсках в статусе граждан другого государства", - приводит пресс-служба КС позицию заявителя.Как отметил КС РФ, возможность для граждан Армении служить по контракту в российских пограничных войсках, находящиеся на ее территории, установлена в порядке исключения и зафиксирована в соглашении между Россией и Арменией, заключенным в соответствии с договором между правительствами двух стран о статусе этих войск.Согласно этому документу, жилищное обеспечение этой категории военнослужащих регулируется законодательством Армении. При этом соглашение не распространяется на правоотношения с участием военнослужащих после изменения ими гражданства.По оценке Конституционного суда, ни оспариваемая норма закона о статусе военнослужащих, ни нормы российского законодательства, определяющие порядок учета продолжительности военной службы "не дают однозначного ответа на вопрос, распространяется ли данный порядок на граждан, получивших российское гражданство в процессе военной службы"."Неопределенность оспариваемой нормы не позволяет российским пограничникам - бывшим гражданам Армении рассчитывать на признание добросовестной службы в интересах российского государства, в том числе в форме предоставления социальных гарантий для российских военнослужащих. Норма не соответствует Конституции РФ", - приводит пресс-служба КС России его вердикт.Законодателю необходимо внести изменения в действующее правовое регулирование. Решения по делу гражданина Степаняна подлежат пересмотру после внесения изменений в законодательство.
https://ria.ru/20221018/sud-1824976414.html
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россия, армения, вооруженные силы рф
Россия, Армения, Вооруженные силы РФ
18:28 20.10.2022
 
Конституционный суд защитил российских военных

Конституционный суд России защитил военных, ранее имевших иностранное гражданство

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗдание Конституционного суда РФ
Здание Конституционного суда РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Здание Конституционного суда РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России защитил жилищные права военнослужащих, которые сменили иностранное гражданство на российское при службе в ВС РФ, сообщила пресс-служба суда.
"Двадцатого октября… Конституционный суд РФ защитил жилищные права бывших иностранных граждан, проходивших военную службу в российских войсках. Дело о проверке конституционности абзаца двенадцатого пункта 1 статьи 15 федерального закона "О статусе военнослужащих" рассмотрено в связи с жалобой гражданина… Степаняна", - говорится в сообщении.
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Степанян с 2005 по 2019 годы проходил военную службу в пограничных органах РФ на территории Армении, будучи ее гражданином. В 2019 году он переменил гражданство на российское, а в 2020 году по достижении предельного возраста пребывания на военной службе был уволен.
Степанян обратился в жилищную комиссию воинской части с заявлением о признании его вместе с семьей из пяти человек нуждающимся в жилье, предоставляемом по договору социального найма. Отказ комиссии, позицию которой впоследствии поддержали суды, был мотивирован тем, что Степанян как гражданин РФ прослужил в армии менее одного года, тогда как для получения жилья необходимо прослужить 10 лет.
"Степанян посчитал норму неконституционной, поскольку она позволяет не учитывать службу бывших военных в российских войсках в статусе граждан другого государства", - приводит пресс-служба КС позицию заявителя.
Как отметил КС РФ, возможность для граждан Армении служить по контракту в российских пограничных войсках, находящиеся на ее территории, установлена в порядке исключения и зафиксирована в соглашении между Россией и Арменией, заключенным в соответствии с договором между правительствами двух стран о статусе этих войск.
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Согласно этому документу, жилищное обеспечение этой категории военнослужащих регулируется законодательством Армении. При этом соглашение не распространяется на правоотношения с участием военнослужащих после изменения ими гражданства.
По оценке Конституционного суда, ни оспариваемая норма закона о статусе военнослужащих, ни нормы российского законодательства, определяющие порядок учета продолжительности военной службы "не дают однозначного ответа на вопрос, распространяется ли данный порядок на граждан, получивших российское гражданство в процессе военной службы".
"Неопределенность оспариваемой нормы не позволяет российским пограничникам - бывшим гражданам Армении рассчитывать на признание добросовестной службы в интересах российского государства, в том числе в форме предоставления социальных гарантий для российских военнослужащих. Норма не соответствует Конституции РФ", - приводит пресс-служба КС России его вердикт.
Законодателю необходимо внести изменения в действующее правовое регулирование. Решения по делу гражданина Степаняна подлежат пересмотру после внесения изменений в законодательство.
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