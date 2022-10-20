https://ria.ru/20221020/grazhdanstvo-1825474269.html

Конституционный суд защитил российских военных

Конституционный суд защитил российских военных - РИА Новости, 20.10.2022

Конституционный суд защитил российских военных

Конституционный суд (КС) России защитил жилищные права военнослужащих, которые сменили иностранное гражданство на российское при службе в ВС РФ, сообщила... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T18:28

2022-10-20T18:28

2022-10-20T18:28

россия

армения

вооруженные силы рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России защитил жилищные права военнослужащих, которые сменили иностранное гражданство на российское при службе в ВС РФ, сообщила пресс-служба суда."Двадцатого октября… Конституционный суд РФ защитил жилищные права бывших иностранных граждан, проходивших военную службу в российских войсках. Дело о проверке конституционности абзаца двенадцатого пункта 1 статьи 15 федерального закона "О статусе военнослужащих" рассмотрено в связи с жалобой гражданина… Степаняна", - говорится в сообщении.Степанян с 2005 по 2019 годы проходил военную службу в пограничных органах РФ на территории Армении, будучи ее гражданином. В 2019 году он переменил гражданство на российское, а в 2020 году по достижении предельного возраста пребывания на военной службе был уволен.Степанян обратился в жилищную комиссию воинской части с заявлением о признании его вместе с семьей из пяти человек нуждающимся в жилье, предоставляемом по договору социального найма. Отказ комиссии, позицию которой впоследствии поддержали суды, был мотивирован тем, что Степанян как гражданин РФ прослужил в армии менее одного года, тогда как для получения жилья необходимо прослужить 10 лет."Степанян посчитал норму неконституционной, поскольку она позволяет не учитывать службу бывших военных в российских войсках в статусе граждан другого государства", - приводит пресс-служба КС позицию заявителя.Как отметил КС РФ, возможность для граждан Армении служить по контракту в российских пограничных войсках, находящиеся на ее территории, установлена в порядке исключения и зафиксирована в соглашении между Россией и Арменией, заключенным в соответствии с договором между правительствами двух стран о статусе этих войск.Согласно этому документу, жилищное обеспечение этой категории военнослужащих регулируется законодательством Армении. При этом соглашение не распространяется на правоотношения с участием военнослужащих после изменения ими гражданства.По оценке Конституционного суда, ни оспариваемая норма закона о статусе военнослужащих, ни нормы российского законодательства, определяющие порядок учета продолжительности военной службы "не дают однозначного ответа на вопрос, распространяется ли данный порядок на граждан, получивших российское гражданство в процессе военной службы"."Неопределенность оспариваемой нормы не позволяет российским пограничникам - бывшим гражданам Армении рассчитывать на признание добросовестной службы в интересах российского государства, в том числе в форме предоставления социальных гарантий для российских военнослужащих. Норма не соответствует Конституции РФ", - приводит пресс-служба КС России его вердикт.Законодателю необходимо внести изменения в действующее правовое регулирование. Решения по делу гражданина Степаняна подлежат пересмотру после внесения изменений в законодательство.

https://ria.ru/20221018/sud-1824976414.html

https://ria.ru/20220921/voennye-1818400756.html

https://ria.ru/20220906/ucheniya-1814716624.html

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россия, армения, вооруженные силы рф