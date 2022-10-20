Рейтинг@Mail.ru
Немецкий депутат уличил Шольца во лжи после его слов о России - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221020/gaz-1825376509.html
Немецкий депутат уличил Шольца во лжи после его слов о России
Немецкий депутат уличил Шольца во лжи после его слов о России - РИА Новости, 20.10.2022
Немецкий депутат уличил Шольца во лжи после его слов о России
Берлин совершил экономическую ошибку, развязав агрессивную санкционную войну против Москвы, приводит Tagesspiegel мнение сопредседателя оппозиционной партии... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:35
2022-10-20T15:00
в мире
тино крупалла
олаф шольц
германия
москва
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678616_479:642:2977:2047_1920x0_80_0_0_a3cbf06314838043e7f4e3403d285ac9.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Берлин совершил экономическую ошибку, развязав агрессивную санкционную войну против Москвы, приводит Tagesspiegel мнение сопредседателя оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупаллы.Выступая в бундестаге, депутат обвинил правительство в намеренном сокращении поставок энергоносителей из России. Слова Крупаллы последовали после заявления канцлера Олафа Шольца, который утверждал, что Германии удалось преодолеть зависимость от российского газа.Он также обратил внимание на провал властей в социальной сфере."Ваши меры и программы помощи населению всегда запаздывают и приводят к дополнительным издержкам для граждан в долгосрочной перспективе", — подчеркнул политик.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.
https://ria.ru/20221020/energetika-1825279826.html
германия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678616_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_50e5cc372373fa47873e1f817a47aa8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тино крупалла, олаф шольц, германия, москва, россия, санкции в отношении россии
В мире, Тино Крупалла, Олаф Шольц, Германия, Москва, Россия, Санкции в отношении России
14:35 20.10.2022 (обновлено: 15:00 20.10.2022)
 
Немецкий депутат уличил Шольца во лжи после его слов о России

Депутат ФРГ Крупалла назвал агрессивную санкционную войну Германии против России ошибкой

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Берлин совершил экономическую ошибку, развязав агрессивную санкционную войну против Москвы, приводит Tagesspiegel мнение сопредседателя оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупаллы.
Выступая в бундестаге, депутат обвинил правительство в намеренном сокращении поставок энергоносителей из России. Слова Крупаллы последовали после заявления канцлера Олафа Шольца, который утверждал, что Германии удалось преодолеть зависимость от российского газа.

"Вы не называли людям истинной причины повышения цен на топливо. Однако тайное становится явным, поэтому вам нужно запастись действительно теплым бельем", — сказал Крупалла, обращаясь к канцлеру.

Он также обратил внимание на провал властей в социальной сфере.
"Ваши меры и программы помощи населению всегда запаздывают и приводят к дополнительным издержкам для граждан в долгосрочной перспективе", — подчеркнул политик.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 09:49
The Telegraph: решение Шольца о спасении Германии привело Макрона в ярость
 
В миреТино КрупаллаОлаф ШольцГерманияМоскваРоссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала