https://ria.ru/20221020/gaz-1825376509.html

Немецкий депутат уличил Шольца во лжи после его слов о России

Немецкий депутат уличил Шольца во лжи после его слов о России - РИА Новости, 20.10.2022

Немецкий депутат уличил Шольца во лжи после его слов о России

Берлин совершил экономическую ошибку, развязав агрессивную санкционную войну против Москвы, приводит Tagesspiegel мнение сопредседателя оппозиционной партии... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T14:35

2022-10-20T14:35

2022-10-20T15:00

в мире

тино крупалла

олаф шольц

германия

москва

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Берлин совершил экономическую ошибку, развязав агрессивную санкционную войну против Москвы, приводит Tagesspiegel мнение сопредседателя оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупаллы.Выступая в бундестаге, депутат обвинил правительство в намеренном сокращении поставок энергоносителей из России. Слова Крупаллы последовали после заявления канцлера Олафа Шольца, который утверждал, что Германии удалось преодолеть зависимость от российского газа.Он также обратил внимание на провал властей в социальной сфере."Ваши меры и программы помощи населению всегда запаздывают и приводят к дополнительным издержкам для граждан в долгосрочной перспективе", — подчеркнул политик.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.

https://ria.ru/20221020/energetika-1825279826.html

германия

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, тино крупалла, олаф шольц, германия, москва, россия, санкции в отношении россии