14:35 20.10.2022 (обновлено: 15:00 20.10.2022)
Немецкий депутат уличил Шольца во лжи после его слов о России
Депутат ФРГ Крупалла назвал агрессивную санкционную войну Германии против России ошибкой
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Берлин совершил экономическую ошибку, развязав агрессивную санкционную войну против Москвы, приводит Tagesspiegel мнение сопредседателя оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупаллы.
Выступая в бундестаге, депутат обвинил правительство в намеренном сокращении поставок энергоносителей из России. Слова Крупаллы последовали после заявления канцлера Олафа Шольца, который утверждал, что Германии удалось преодолеть зависимость от российского газа.
"Вы не называли людям истинной причины повышения цен на топливо. Однако тайное становится явным, поэтому вам нужно запастись действительно теплым бельем", — сказал Крупалла, обращаясь к канцлеру.
Он также обратил внимание на провал властей в социальной сфере.
"Ваши меры и программы помощи населению всегда запаздывают и приводят к дополнительным издержкам для граждан в долгосрочной перспективе", — подчеркнул политик.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.