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Большой театр подписал договор о сотрудничестве с Челябинской областью - РИА Новости, 20.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221020/gabt-1825360887.html
Большой театр подписал договор о сотрудничестве с Челябинской областью
Большой театр подписал договор о сотрудничестве с Челябинской областью - РИА Новости, 20.10.2022
Большой театр подписал договор о сотрудничестве с Челябинской областью
Большой театр заключил договор на пять лет о сотрудничестве с правительством Челябинской области. Он подписан гендиректором ГАБТа Владимиром Уриным и... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:46
2022-10-20T13:46
культура
культура
алексей текслер
владимир урин
челябинская область
челябинск
россия
большой театр
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Большой театр заключил договор на пять лет о сотрудничестве с правительством Челябинской области. Он подписан гендиректором ГАБТа Владимиром Уриным и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.Институция договорилась сотрудничать с Челябинской областью еще в 2017 году. Именно тогда было подписано первое соглашение, в соответствии с которым Большой театр содействовал организации обменных гастролей, гостевых выступлений артистов, проведению мастер-классов, а также возможности сдавать в аренду челябинскому театру декораций, костюмы, реквизит.В 2018 году в Челябинске состоялась премьера оперы "Богема", одетой в декорации и костюмы Большого театра. В 2021 году челябинский театр сыграл премьеру балета "Дон Кихот" в бывшем оформлении Большого театра. Постановка была создана на основе декораций, костюмов и реквизита, безвозмездно переданного в рамках соглашения Большим театром.Проходили обменные гастроли челябинского театра и Большого театра, в 2020 году в честь 180-летия Корнея Чуковского ведущие артисты Большого театра приняли в Челябинске участие в фестивале."Репертуар челябинского Театра оперы и балеты имени Глинки пополнился нашими постановками, и мы неоднократно приезжали в Челябинск на гастроли. Наши артисты с удовольствием выступали перед челябинскими зрителями, а педагоги давали мастер-классы своим молодым коллегам. Уверен, что традиции культурного обмена столицы России и столицы Южного Урала никогда не прервутся и в дальнейшем", — сказал Урин.Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил уверенность, что в сотрудничестве с Большим театром появятся новые возможности проведения гастролей, образовательных программ и мастер-классов, а главное — высокое искусство станет ближе и доступнее челябинским зрителям.
https://ria.ru/20221013/teatr-1823735216.html
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культура, алексей текслер, владимир урин, челябинская область, челябинск, россия, большой театр, театр
Культура, Культура, Алексей Текслер, Владимир Урин, Челябинская область, Челябинск, Россия, Большой театр, Театр
13:46 20.10.2022
 
Большой театр подписал договор о сотрудничестве с Челябинской областью

Большой театр подписал договор на пять лет о сотрудничестве с Челябинской областью

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкГосударственный Академический Большой театр в Москве
Государственный Академический Большой театр в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Большой театр заключил договор на пять лет о сотрудничестве с правительством Челябинской области. Он подписан гендиректором ГАБТа Владимиром Уриным и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.
Институция договорилась сотрудничать с Челябинской областью еще в 2017 году. Именно тогда было подписано первое соглашение, в соответствии с которым Большой театр содействовал организации обменных гастролей, гостевых выступлений артистов, проведению мастер-классов, а также возможности сдавать в аренду челябинскому театру декораций, костюмы, реквизит.
В 2018 году в Челябинске состоялась премьера оперы "Богема", одетой в декорации и костюмы Большого театра. В 2021 году челябинский театр сыграл премьеру балета "Дон Кихот" в бывшем оформлении Большого театра. Постановка была создана на основе декораций, костюмов и реквизита, безвозмездно переданного в рамках соглашения Большим театром.
Проходили обменные гастроли челябинского театра и Большого театра, в 2020 году в честь 180-летия Корнея Чуковского ведущие артисты Большого театра приняли в Челябинске участие в фестивале.
"Репертуар челябинского Театра оперы и балеты имени Глинки пополнился нашими постановками, и мы неоднократно приезжали в Челябинск на гастроли. Наши артисты с удовольствием выступали перед челябинскими зрителями, а педагоги давали мастер-классы своим молодым коллегам. Уверен, что традиции культурного обмена столицы России и столицы Южного Урала никогда не прервутся и в дальнейшем", — сказал Урин.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил уверенность, что в сотрудничестве с Большим театром появятся новые возможности проведения гастролей, образовательных программ и мастер-классов, а главное — высокое искусство станет ближе и доступнее челябинским зрителям.
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КультураКультураАлексей ТекслерВладимир УринЧелябинская областьЧелябинскРоссияБольшой театрТеатр
 
 
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