https://ria.ru/20221020/gabt-1825360887.html

Большой театр подписал договор о сотрудничестве с Челябинской областью

Большой театр подписал договор о сотрудничестве с Челябинской областью - РИА Новости, 20.10.2022

Большой театр подписал договор о сотрудничестве с Челябинской областью

Большой театр заключил договор на пять лет о сотрудничестве с правительством Челябинской области. Он подписан гендиректором ГАБТа Владимиром Уриным и... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T13:46

2022-10-20T13:46

2022-10-20T13:46

культура

культура

алексей текслер

владимир урин

челябинская область

челябинск

россия

большой театр

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Большой театр заключил договор на пять лет о сотрудничестве с правительством Челябинской области. Он подписан гендиректором ГАБТа Владимиром Уриным и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.Институция договорилась сотрудничать с Челябинской областью еще в 2017 году. Именно тогда было подписано первое соглашение, в соответствии с которым Большой театр содействовал организации обменных гастролей, гостевых выступлений артистов, проведению мастер-классов, а также возможности сдавать в аренду челябинскому театру декораций, костюмы, реквизит.В 2018 году в Челябинске состоялась премьера оперы "Богема", одетой в декорации и костюмы Большого театра. В 2021 году челябинский театр сыграл премьеру балета "Дон Кихот" в бывшем оформлении Большого театра. Постановка была создана на основе декораций, костюмов и реквизита, безвозмездно переданного в рамках соглашения Большим театром.Проходили обменные гастроли челябинского театра и Большого театра, в 2020 году в честь 180-летия Корнея Чуковского ведущие артисты Большого театра приняли в Челябинске участие в фестивале."Репертуар челябинского Театра оперы и балеты имени Глинки пополнился нашими постановками, и мы неоднократно приезжали в Челябинск на гастроли. Наши артисты с удовольствием выступали перед челябинскими зрителями, а педагоги давали мастер-классы своим молодым коллегам. Уверен, что традиции культурного обмена столицы России и столицы Южного Урала никогда не прервутся и в дальнейшем", — сказал Урин.Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил уверенность, что в сотрудничестве с Большим театром появятся новые возможности проведения гастролей, образовательных программ и мастер-классов, а главное — высокое искусство станет ближе и доступнее челябинским зрителям.

https://ria.ru/20221013/teatr-1823735216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

культура, алексей текслер, владимир урин, челябинская область, челябинск, россия, большой театр, театр