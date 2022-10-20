В Финляндии заметили подозрительные беспилотники
Власти призвали жителей Финляндии к бдительности из-за подозрительных беспилотников
Столица Финляндии Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 20 окт — РИА Новости. В юго-западной Финляндии заметили подозрительные беспилотники, которые запускали около важных с точки зрения безопасности объектов, например, станций водоснабжения, власти призвали граждан к бдительности, следует из сообщения Регионального ведомства органов государственной власти (AVI).
"В последние месяцы наблюдались полеты беспилотников вблизи объектов, имеющих важное значение для безопасности, например, станций водоснабжения. Комитет по обеспечению готовности к кризисным ситуациям призывает граждан сообщать о собственных наблюдениях, например, в полицию безопасности", - говорится в сообщении.
Главный спасательный инспектор AVI по Юго-Западной Финляндии Унто Усвасало при этом заверил, что у него нет информации о том, кто и зачем запускал беспилотники. Он допускает, что полеты дронов могут быть простой случайностью.
Как следует из сообщения полиции безопасности Финляндии SUPO в социальных сетях, там следят за ситуацией с беспилотниками.
Как сообщалось ранее, в Норвегии за неделю было выявлено четыре случая запуска беспилотников в запрещенных для этого местах, в результате чего задержано семь человек.
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