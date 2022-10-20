https://ria.ru/20221020/finlyandiya-1825442301.html

В Финляндии заметили подозрительные беспилотники

В Финляндии заметили подозрительные беспилотники - РИА Новости, 20.10.2022

В Финляндии заметили подозрительные беспилотники

В юго-западной Финляндии заметили подозрительные беспилотники, которые запускали около важных с точки зрения безопасности объектов, например, станций... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T17:27

2022-10-20T17:27

2022-10-20T17:27

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ХЕЛЬСИНКИ, 20 окт — РИА Новости. В юго-западной Финляндии заметили подозрительные беспилотники, которые запускали около важных с точки зрения безопасности объектов, например, станций водоснабжения, власти призвали граждан к бдительности, следует из сообщения Регионального ведомства органов государственной власти (AVI).Главный спасательный инспектор AVI по Юго-Западной Финляндии Унто Усвасало при этом заверил, что у него нет информации о том, кто и зачем запускал беспилотники. Он допускает, что полеты дронов могут быть простой случайностью.Как следует из сообщения полиции безопасности Финляндии SUPO в социальных сетях, там следят за ситуацией с беспилотниками.Как сообщалось ранее, в Норвегии за неделю было выявлено четыре случая запуска беспилотников в запрещенных для этого местах, в результате чего задержано семь человек.

https://ria.ru/20220929/bpla-1820441453.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, финляндия, юго-западная финляндия, норвегия