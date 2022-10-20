Фестиваль-пристройство "Тыквы и Коты" пройдет в Москве
© Фото предоставлено благотворительным фондом "РЭЙ"Благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "РЭЙ"
Благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты"
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В общественном центре "Благосфера"" 4 ноября пройдет фестиваль для всей семьи "Тыквы и Коты", во время которого можно будет забрать понравившееся животное из приюта домой, сообщает пресс-служба благотворительного фонда "РЭЙ", организующего мероприятие.
На фестиваль приедут кошки из приютов Москвы и Московской области, гости смогут забрать полюбившегося питомца домой прямо с фестиваля.
© Фото предоставлено благотворительным фондом "РЭЙ"Благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты"
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Благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "РЭЙ"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "РЭЙ"Благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты"
2 из 4
Благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "РЭЙ"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "РЭЙ"Благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты"
3 из 4
Благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "РЭЙ"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "РЭЙ"Благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты"
4 из 4
Благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "РЭЙ"
1 из 4
Благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "РЭЙ"
2 из 4
Благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "РЭЙ"
3 из 4
Благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "РЭЙ"
4 из 4
Благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "РЭЙ"
"В программе фестиваля "Тыквы и коты" - бесплатные лекции ветеринаров и зоопсихологов о том, как правильно ухаживать и общаться с кошками, мастер-классы по изготовлению предметов интерьера для дома и для домашних любимцев, конкурсы и лотерея, благотворительный маркет интересных вещей для себя и своих питомцев, - говорится в пресс-релизе фонда.
На фестиваль можно принести подарки для животных из приютов, со списком необходимых вещей можно ознакомиться на сайте фестиваля. Все средства, пожертвованные гостями, будут направлены в благотворительный фонд "РЭЙ" на помощь бездомным животным.
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Мероприятие пройдет 4 ноября с 11.00 до 19.00 в общественном центре "Благосфера" по адресу: г. Москва, 1-й Боткинский проезд, д.7, стр.1, метро Динамо.