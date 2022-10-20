https://ria.ru/20221020/festival-pristroystvo-1825403753.html

Фестиваль-пристройство "Тыквы и Коты" пройдет в Москве

Фестиваль-пристройство "Тыквы и Коты" пройдет в Москве - РИА Новости, 20.10.2022

Фестиваль-пристройство "Тыквы и Коты" пройдет в Москве

В общественном центре "Благосфера"" 4 ноября пройдет фестиваль для всей семьи "Тыквы и Коты", во время которого можно будет забрать понравившееся животное из... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:49

2022-10-20T15:49

2022-10-20T15:49

общество

москва

бездомные животные

кошки

благотворительность

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В общественном центре "Благосфера"" 4 ноября пройдет фестиваль для всей семьи "Тыквы и Коты", во время которого можно будет забрать понравившееся животное из приюта домой, сообщает пресс-служба благотворительного фонда "РЭЙ", организующего мероприятие.На фестиваль приедут кошки из приютов Москвы и Московской области, гости смогут забрать полюбившегося питомца домой прямо с фестиваля."В программе фестиваля "Тыквы и коты" - бесплатные лекции ветеринаров и зоопсихологов о том, как правильно ухаживать и общаться с кошками, мастер-классы по изготовлению предметов интерьера для дома и для домашних любимцев, конкурсы и лотерея, благотворительный маркет интересных вещей для себя и своих питомцев, - говорится в пресс-релизе фонда.На фестиваль можно принести подарки для животных из приютов, со списком необходимых вещей можно ознакомиться на сайте фестиваля. Все средства, пожертвованные гостями, будут направлены в благотворительный фонд "РЭЙ" на помощь бездомным животным.Мероприятие пройдет 4 ноября с 11.00 до 19.00 в общественном центре "Благосфера" по адресу: г. Москва, 1-й Боткинский проезд, д.7, стр.1, метро Динамо.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, москва, бездомные животные, кошки, благотворительность