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Фестиваль-пристройство "Тыквы и Коты" пройдет в Москве - РИА Новости, 20.10.2022
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Фестиваль-пристройство "Тыквы и Коты" пройдет в Москве
Фестиваль-пристройство "Тыквы и Коты" пройдет в Москве - РИА Новости, 20.10.2022
Фестиваль-пристройство "Тыквы и Коты" пройдет в Москве
В общественном центре "Благосфера"" 4 ноября пройдет фестиваль для всей семьи "Тыквы и Коты", во время которого можно будет забрать понравившееся животное из... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:49
2022-10-20T15:49
общество
москва
бездомные животные
кошки
благотворительность
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В общественном центре "Благосфера"" 4 ноября пройдет фестиваль для всей семьи "Тыквы и Коты", во время которого можно будет забрать понравившееся животное из приюта домой, сообщает пресс-служба благотворительного фонда "РЭЙ", организующего мероприятие.На фестиваль приедут кошки из приютов Москвы и Московской области, гости смогут забрать полюбившегося питомца домой прямо с фестиваля."В программе фестиваля "Тыквы и коты" - бесплатные лекции ветеринаров и зоопсихологов о том, как правильно ухаживать и общаться с кошками, мастер-классы по изготовлению предметов интерьера для дома и для домашних любимцев, конкурсы и лотерея, благотворительный маркет интересных вещей для себя и своих питомцев, - говорится в пресс-релизе фонда.На фестиваль можно принести подарки для животных из приютов, со списком необходимых вещей можно ознакомиться на сайте фестиваля. Все средства, пожертвованные гостями, будут направлены в благотворительный фонд "РЭЙ" на помощь бездомным животным.Мероприятие пройдет 4 ноября с 11.00 до 19.00 в общественном центре "Благосфера" по адресу: г. Москва, 1-й Боткинский проезд, д.7, стр.1, метро Динамо.
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общество, москва, бездомные животные, кошки, благотворительность
Общество, Москва, бездомные животные, кошки, Благотворительность
15:49 20.10.2022
 

Фестиваль-пристройство "Тыквы и Коты" пройдет в Москве

© Фото предоставлено благотворительным фондом "РЭЙ"Благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты"
Благотворительный фестиваль Тыквы и Коты
© Фото предоставлено благотворительным фондом "РЭЙ"
Благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В общественном центре "Благосфера"" 4 ноября пройдет фестиваль для всей семьи "Тыквы и Коты", во время которого можно будет забрать понравившееся животное из приюта домой, сообщает пресс-служба благотворительного фонда "РЭЙ", организующего мероприятие.
На фестиваль приедут кошки из приютов Москвы и Московской области, гости смогут забрать полюбившегося питомца домой прямо с фестиваля.
© Фото предоставлено благотворительным фондом "РЭЙ"Благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты"
Благотворительный фестиваль Тыквы и Коты
1 из 4
Благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "РЭЙ"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "РЭЙ"Благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты"
Благотворительный фестиваль Тыквы и Коты
2 из 4
Благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "РЭЙ"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "РЭЙ"Благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты"
Благотворительный фестиваль Тыквы и Коты
3 из 4
Благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "РЭЙ"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "РЭЙ"Благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты"
Благотворительный фестиваль Тыквы и Коты
4 из 4
Благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "РЭЙ"
1 из 4
Благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "РЭЙ"
2 из 4
Благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "РЭЙ"
3 из 4
Благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "РЭЙ"
4 из 4
Благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "РЭЙ"
"В программе фестиваля "Тыквы и коты" - бесплатные лекции ветеринаров и зоопсихологов о том, как правильно ухаживать и общаться с кошками, мастер-классы по изготовлению предметов интерьера для дома и для домашних любимцев, конкурсы и лотерея, благотворительный маркет интересных вещей для себя и своих питомцев, - говорится в пресс-релизе фонда.
На фестиваль можно принести подарки для животных из приютов, со списком необходимых вещей можно ознакомиться на сайте фестиваля. Все средства, пожертвованные гостями, будут направлены в благотворительный фонд "РЭЙ" на помощь бездомным животным.
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Мероприятие пройдет 4 ноября с 11.00 до 19.00 в общественном центре "Благосфера" по адресу: г. Москва, 1-й Боткинский проезд, д.7, стр.1, метро Динамо.
 
ОбществоМосквабездомные животныекошкиБлаготворительность
 
 
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